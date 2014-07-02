Frotinės šluostės grindims plačios
Nesiveliančios, puikiai sugeriančios ir ilgaamžės; 5 itin plačios aukštos kokybės medvilninės grindų šluostės.
Nesiveliančios, puikiai sugeriančios ir ilgaamžės, 5 itin plačios aukštos kokybės medvilninės grindų šluostės, kurias galima naudoti su standartiniais Kärcher garų plovimo įrenginių antgaliais. Šias tvirtas garų valymo šluostes paprasta pritvirtinti prie grindų antgalio. Skirtos plytelių, natūralaus akmens, linoleumo ir PVC grindims valyti.
Savybės ir privalumai
Grindų valymo šluostė, pagaminta iš aukštos kokybės medvilnės
- Purvas yra lengvai pašalinamas ir sugeriamas šluostėje
- Purvas yra lengvai pašalinamas ir sugeriamas šluostėje
- Galima plauti skalbyklėje iki 60°C.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|480 x 270 x 5
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Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos