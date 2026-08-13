Suspausto oro sistemos šakotuvas

Specialus šakotuvas skirtas 2 mažo diametro suslėgto oro žarnoms prijungti prie sausojo ledo purkštuvų.

Specialiai suprojektuotas šakotuvas leidžia prijungti 2 mažo diametro suspausto oro žarnas tiesiai prie Kärcher sauso ledo sistemų su naujovišku "Skystis į granules" procesu. Dėl lengvai montuojamo priedo padidėja suslėgto oro, tiekiamo į ledo valytuvą, kiekis ir taip tiesiogiai padidėja valymo našumas.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 106 x 100 x 27
Suderinami įrenginiai