Sauso ledo valymo įrenginys IB 10/8 L2P
"IB 10/8 L2P" yra pirmasis pasaulyje valymo sausu ledu įrenginys su integruota sauso ledo gamyba iš skysto CO2. Puikiai tinka trumpalaikiam valymui be sudėtingo pasirošimo ar planavimo.
Spontaniški neplanuoti įvairių gamybos įrenginių ar transporto priemonių valymo darbai naudojant valymo sausu ledu technologiją iki šiol buvo sunkiai įmanomi, nes sauso ledo transportavimas ir laikymas buvo per daug brangus trumpalaikiams darbams. Dabar tai jau yra įmanoma su naujuoju "IB 10/8 L2P" - pirmuoju pasaulyje valymo sausu ledu įrenginiu su integruota sauso ledo gamyba iš skysto CO2. Inovatyvaus proceso "Liquid-to-Pellet" dėka, sauso ledo granulės iš skysto CO2 yra pagaminamos pagal poreikį pačiame įrenginyje. Kadangi skystas CO2 gali būti laikomas dujų balionuose praktiškai neribotą laiką, tokiu būdu išvengiama, įprastai daug laiko reikalaujančios, sauso ledo logistikos. Labai mažos įrenginio suspausto oro sąnaudos taip pat žymiai sumažina infrastruktūros reikalavimus. Tuo pačiu metu yra išsaugomi visi Kärcher sauso ledo technologijos pranašumai. "IB 10/8 L2P" valo labai švelniai ir nepažeidžiant valomo paviršiaus. Tinkla įvairiems sudėtingiems paviršiams valyti, kaip kad įvairiems grioveliams, guoliams ar pan. bei gali būti naudojamas stipriems užteršimams šalinti, pvz. degimo nuosėdoms kepyklose ar kitur.
Savybės ir privalumai
Ergonomiškas pistoletasGreitų jungčių sistema greitam ir paprastam antgalių keitimui. Su integruotu pašvietimu. Sauso ledo naudojimo įjungimo / išjungimo mygtukas ant pistoleto.
Lengvas ir intuityvus valdymasDarbinis slėgis, darbo valandos, laikas iki servisinio aptarnavimo pateikiami įrenginio ekrane. Sauso ledo kiekis valdomas pasukamu mygtuku. Integruotas būklės indikatorius.
Saugi valymo sausu ledu technologijaCO₂ išleidimas per tam skirtą žarną. Saugus naudojimas. Jokio kontakto su sauso ledo granulėmis. Savaime užsirakinantis pistoletas.
Kompaktiškas mobilus įrenginys
- Rankena ir ratai patogiam ir saugiam įrenginio transportvimui.
- Integruota Home Base sistema - patogiam įrankių laikymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Galingumas (kW)
|1
|Korpusas / rėmas
|Plastikinis korpusas
|Testuota pagal
|CE
|Elektros laido ilgis (m)
|5,5
|Oro slėgis (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Oro kokybė
|Sausas ir be tepalų
|Oro srautas (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Garso lygis (dB(A))
|95
|Sauso ledo granulės (skersmuo) (mm)
|2,5
|Sauso ledo sąnaudos (kg/h)
|2 - 8
|Skysto CO2 sąnaudos (kg/h)
|20 - 60
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Įtampa (V)
|220 - 230
|Svoris (be priedų) (kg)
|92
|Svoris (su priedais) (kg)
|103,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|870 x 450 x 970
Komplektacija
- Plokščios formos antgalis, trumpas
- Išpurškimo žarna su elektrinio valdymo laidu ir greitomis jugntimis
- Valdymo pistoletas (ergonomiškas ir saugus)
Įranga
- Jungiklis „tik oras“ arba „sausas ledas ir oras“ ant pistoleto
- Elektroninis valdymas
Videos
Pritaikymo sritys
- Valymo mašinoms, variklio komponentams, pelėsio, sandarintiems paviršiams
- Valdymo spintelių, elektrinių komponentų ir valdymo pultų valymui
- Tekstilės ir apmušalų valymui
- Sodo įrankių ir vejos pjovimo robotų valymui