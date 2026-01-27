T-Racer pakeitimo antgaliai
Aukštos kokybės keičiamieji purkštukai garantuoja lengvą purkštukų keitimą ir yra tinkami T-Racer T 7 Plus, T 5 ir T 450 paviršiaus valytuvams. Įeina purkštukai, skirti skirtingoms aukšto slėgio plovimo įrenginių klasėms.
Aukštos kokybės keičiamieji purkštukai reiškia, kad „T-Racer T 7 Plus“, „T 5“ ir „T 450“ paviršiaus valytuvų priedus galite greitai ir lengvai pakeisti. Komplekte yra trys poros purkštukų, skirtų skirtingoms aukšto slėgio plovimo įrenginių klasėms, ir du kronšteinai, skirti jiems pritvirtinti. „T-Racer T 7 Plus“ ir „T 450“ modeliams galios purkštukai, skirti kampams ir kraštams valyti, taip pat skalavimo antgalis, patenka į purkštukų komplektą.
Savybės ir privalumai
Keičiamas antgalis
- Greitas ir lengvas senų antgalių pakeitimas.
- Aukšta kokybė ilgam tarnavimo laikui.
Aukšto slėgio - plokščia srovė
- Nuvalomas ir pašalinamas net įsisenėjęs purvas.
Galingas valymas su aukštu slėgiu
- Efektyvus nešvarumų pašalinimas ir valymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|17 x 17 x 18
Kitiems modeliams, prašome susisiekti su partnerių servisais arba atstovais.