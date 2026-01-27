T 5 T-Racer paviršių valytuvas

T 5 T-Racer paviršiaus valytuvas skirtas kruopščiam ir be purslų valymui dideliuose plotuose. Reguliuojama purkštukų padėtis reiškia, kad paviršiaus valiklį galima naudoti ir kietiems, ir švelniems paviršiams valyti.

T 5 T-Racer paviršiaus valytuvas dviejų purkštukų sukamas stipinas gali pašalinti nešvarumus dideliuose plotuose - greitai ir efektyviai valydamas didelius lauko plotus. Itin praktiškas: paviršiaus valytuvą galima sureguliuoti taip, kad purkštukas būtų idealiu atstumu nuo paviršiaus, atsižvelgiant į medžiagą. Tai reiškia, kad kietus paviršius, tokius kaip akmuo ir betonas, galima valyti taip pat efektyviai, kaip ir subtilesnius, tokius kaip mediena. Dėl to dirbant su T 5 T-Racer reikia perpus mažiau laiko nei su plokščios srovės antgaliu. Be to, gaubtas patikimai apsaugo operatorių ir aplinką nuo purškiamo vandens, o „oro pagalvės efektas“ valdymą padaro paprastesnį nei bet kada. Dėl ergonomiškos rankenos galima efektyviai išvalyti net vertikalius paviršius, tokius kaip garažo vartai. Tinka slėgio plovimo įrenginiams nuo K 2 iki K 7.

Savybės ir privalumai
Du besisukantys plokščios srovės purkštukai
Puikus plovimo našumas - idealiai tinka didesniems plotams valyti.
Apsauga nuo taškymosi
Plovimas be taškymosi.
Reguliuojamas aukštis
Pritaikant antgalio aukštį, galima nuvalyti įvairius paviršius. Jautrių ir kietų paviršių valymui, kaip medis ar akmuo.
Rankena
  • Lengvas vertikalių paviršių valymas.
"Oro pagalvės" efektas
  • Lengva valyti terasas, nes plovimo antgalis sklando virš grindų.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 1,4
Svoris (su pakuote) (kg) 2,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 708 x 280 x 995
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Terasos
  • Garažo vartai
  • Nedidelių namų fasadai
  • (Kiemas) įvažiavimai, privažiavimai
  • Sodo ir akmens sienos
  • Pėsčiųjų takai
Priedai
T 5 T-Racer paviršių valytuvas atsarginės dalys

