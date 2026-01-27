T 7 Plus T-Racer paviršių valytuvas
Galingas purkštukas - maksimalus valymo galingumas, net kampuose ir išilgai kraštų. T 7 Plus T-Racer paviršiaus valytuvas su skalavimo funkcija - efektyviai ir be purslų valyti didelius plotus.
„T 7 Plus T-Racer“ paviršiaus valytuvas yra efektyvi priemonė paviršiams lauke valyti be taškymosi. Dviejų purkštukų sukamas stipinas pašalina nešvarumus iš didelių paviršių, sutaupydamas apytiksliai 50 procentų jūsų laiko, palyginti su valymu plokščios srovės antgaliu. Pridedamas galios purkštukas garantuoja veiksmingą valymą kampuose ir kraštuose. Dėl integruoto skalavimo purkštuko, atsipalaidavę nešvarumai paprasčiausiai nuplaunami nuo nuvalyto paviršiaus - taip sutaupoma laiko ir pastangų. Kietus paviršius, tokius kaip akmuo ir betonas, ir subtilesnius paviršius, pavyzdžiui, medieną, galima valyti reguliuojant atstumą tarp purkštuko ir valomo paviršiaus. Dėl „orlaivio“ efekto „T-Racer“ yra ypač lengva valdyti. Įvairios funkcijos pasirenkamos naudojant kojos jungiklį. Praktiškos rankenos dėka net vertikalius paviršius, tokius kaip garažo vartai, galima nuvalyti greitai. Tinka slėgio plovimo įrenginiams nuo K 4 iki K 7.
Savybės ir privalumai
Du besisukantys plokščios srovės purkštukaiPuikus plovimo našumas - idealiai tinka didesniems plotams valyti.
Apsauga nuo taškymosiPlovimas be taškymosi.
Integruotas papildomas purkštukasIdealus kampų ir kraštų plovimo be taškymosi. Lengva perjungti funkcijas naudojant pedalinį jungiklį.
Integruotas skalavimo purkštukas
- Atlaisvintą purvą galima nedelsiant nuplauti, sutaupant laiko papildomam darbui.
Reguliuojamas aukštis
- Pritaikant antgalio aukštį, galima nuvalyti įvairius paviršius.
- Jautrių ir kietų paviršių valymui, kaip medis ar akmuo.
Rankena
- Lengvas vertikalių paviršių valymas.
"Oro pagalvės" efektas
- Lengva valyti terasas, nes plovimo antgalis sklando virš grindų.
Slystanti pavaža
- Praplovimo metu, paviršiaus valytuvas slysta paviršiumi.
Pedaliniai mygtukai
- Lengvas ir ergonomiškas funkcijų perjungimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|769 x 288 x 996
Suderinami įrenginiai
- G 7.180
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Universal
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ BB *EU
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 UM PROMO (BT)
- K 5
- K 5 Black ir Žarnos ir jungčių rinkinys
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
Pritaikymo sritys
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Terasos
- Garažo vartai
- Nedidelių namų fasadai
- (Kiemas) įvažiavimai, privažiavimai
- Sodo ir akmens sienos
- Pėsčiųjų takai
Priedai
T 7 Plus T-Racer paviršių valytuvas atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.