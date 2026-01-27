T 7 Plus T-Racer paviršių valytuvas

Galingas purkštukas - maksimalus valymo galingumas, net kampuose ir išilgai kraštų. T 7 Plus T-Racer paviršiaus valytuvas su skalavimo funkcija - efektyviai ir be purslų valyti didelius plotus.

„T 7 Plus T-Racer“ paviršiaus valytuvas yra efektyvi priemonė paviršiams lauke valyti be taškymosi. Dviejų purkštukų sukamas stipinas pašalina nešvarumus iš didelių paviršių, sutaupydamas apytiksliai 50 procentų jūsų laiko, palyginti su valymu plokščios srovės antgaliu. Pridedamas galios purkštukas garantuoja veiksmingą valymą kampuose ir kraštuose. Dėl integruoto skalavimo purkštuko, atsipalaidavę nešvarumai paprasčiausiai nuplaunami nuo nuvalyto paviršiaus - taip sutaupoma laiko ir pastangų. Kietus paviršius, tokius kaip akmuo ir betonas, ir subtilesnius paviršius, pavyzdžiui, medieną, galima valyti reguliuojant atstumą tarp purkštuko ir valomo paviršiaus. Dėl „orlaivio“ efekto „T-Racer“ yra ypač lengva valdyti. Įvairios funkcijos pasirenkamos naudojant kojos jungiklį. Praktiškos rankenos dėka net vertikalius paviršius, tokius kaip garažo vartai, galima nuvalyti greitai. Tinka slėgio plovimo įrenginiams nuo K 4 iki K 7.

Savybės ir privalumai
T 7 Plus T-Racer paviršių valytuvas: Du besisukantys plokščios srovės purkštukai
Du besisukantys plokščios srovės purkštukai
Puikus plovimo našumas - idealiai tinka didesniems plotams valyti.
T 7 Plus T-Racer paviršių valytuvas: Apsauga nuo taškymosi
Apsauga nuo taškymosi
Plovimas be taškymosi.
T 7 Plus T-Racer paviršių valytuvas: Integruotas papildomas purkštukas
Integruotas papildomas purkštukas
Idealus kampų ir kraštų plovimo be taškymosi. Lengva perjungti funkcijas naudojant pedalinį jungiklį.
Integruotas skalavimo purkštukas
  • Atlaisvintą purvą galima nedelsiant nuplauti, sutaupant laiko papildomam darbui.
Reguliuojamas aukštis
  • Pritaikant antgalio aukštį, galima nuvalyti įvairius paviršius.
  • Jautrių ir kietų paviršių valymui, kaip medis ar akmuo.
Rankena
  • Lengvas vertikalių paviršių valymas.
"Oro pagalvės" efektas
  • Lengva valyti terasas, nes plovimo antgalis sklando virš grindų.
Slystanti pavaža
  • Praplovimo metu, paviršiaus valytuvas slysta paviršiumi.
Pedaliniai mygtukai
  • Lengvas ir ergonomiškas funkcijų perjungimas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 1,9
Svoris (su pakuote) (kg) 2,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 769 x 288 x 996
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Terasos
  • Garažo vartai
  • Nedidelių namų fasadai
  • (Kiemas) įvažiavimai, privažiavimai
  • Sodo ir akmens sienos
  • Pėsčiųjų takai
T 7 Plus T-Racer paviršių valytuvas atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.