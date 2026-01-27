T 450 terasų antgalis
Išvalo didelius paviršius be taškymosi: T 450 terasų antgalis. Papildomas purkštukas kampams ir pakraščiams, rankena vertikaliam valymui, apsauginis tinklelis žvyruotiems paviršiams, valymo slėgio reguliavimas.
Su terasų antgaliu T 450 didelius paviršius lauke galite valyti efektyviai, be taškymosi ir iki 50% greičiau, palyginus su purkštuku. To priežastis yra dviguba besisukanti srovė, užtikrinanti purvo pašalinimą nuo didelių paviršių. Papildomas purkštukas, kuris gali būti aktyvuotas nuspaudžiant mygtuką, taip pat leidžia efektyviai išvalyti kampus ir pakraščius. T 450 taip pat turi specialų apsauginį tinklelį, kuris leidžia valyti žvyruotus paviršius, pvz. Japoniškus sodus. Slėgis gali būti optimaliai pritaikomas prie valomo paviršiaus. Tai reiškia, kad gali būti valomi ir kieti paviršiai kaip akmuo ar betonas, ir jautresni, kaip mediena. Antgalį itin lengva manevruoti. Dėl praktiškos rankenos galima valyti ir vertikalius paviršius, pvz. garažo duris. T 450 terasų antgalis tinka Kärcher Home&Garden aukšto slėgio plovimo įrenginių K 4 - K 7 modeliams.
Savybės ir privalumai
Du besisukantys plokščios srovės purkštukai
- Puikus plovimo našumas - idealiai tinka didesniems plotams valyti.
Apsauga nuo taškymosi
- Plovimas be taškymosi.
Integruotas papildomas purkštukas
- Lengva perjungti iš įprasto purkštuko į galingą, naudojant kojinį mygtuką.
Specialus apsauginės grotelės žvyruotiems paviršiams valyti
- Specialios apsauginės grotelės žvyruotiems paviršiams valyti
Reguliuojamas aukštis
- Slėgis gali būti pritaikomas pagal valymo paskirtį.
- Reguliuojamų purkštukų aukščio dėka puikiai išvalomi akmens ir medžio paviršiai
Rankena
- Lengvas vertikalių paviršių valymas.
"Oro pagalvės" efektas
- Lengva valyti terasas, nes plovimo antgalis sklando virš grindų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|2,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|790 x 321 x 1011
Pritaikymo sritys
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Terasos
- Garažo vartai
- Nedidelių namų fasadai
- (Kiemas) įvažiavimai, privažiavimai
- Sodo ir akmens sienos
- Pėsčiųjų takai
