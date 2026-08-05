Aukšto slėgio plovykla HDS 18/18-4 Classic
Mobilus karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys išsiskiria ypač dideliu net 1800 l/h plovimo pajėgumu. Su juo galima lygiagrečiai naudoti dvi išpurškimo ietis esant 180 barų vandens slėgiui.
Dėl milžiniško 1800 litrų per valandą srauto „HDS 18/18-4 S Classic“ mobilus karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys pasižymi didžiausiu efektyvumu šalinant netgi sunkiausiai pašalinamus nešvarumus. Tvirtas siurblys su alkūniniu velenu, apsaugotas smulkaus tinklelio vandens filtru, leidžia pasiekti iki 180 barų darbinį slėgį ir lygiagrečiai naudoti dvi išpurškimo ietis. „EASY!Force Advanced HP“ pistoletas su servo valdikliu, kuris suteikia galimybę reguliuoti vandens srautą ir slėgį tiesiogiai ant pistoleto, užtikrina darbą be nuovargio. Pradūrimui atsparūs ratai, du maži ratukai ir krano kablys taip pat palengvina naudojimą ir įrenginio transportavimą. „HDS 18/18-4 S Classic“ taip pat turi oru aušinamą keturių polių mažo greičio minkštai pasileidžiantį elektros variklį, liepsnos stebėsenos funkciją stacionariam darbui ir talpyklą su plūde bei sistemos priežiūrą užtikrinančia dozavimo sistema, apsaugančia nuo kalkių nuosėdų, o pasirinkus „Kärcher“ „eco!efficiency“ režimą, eksploatavimas tampa ekonomiškesnis. Be to, tvirtas vamzdinis plieninis rėmas patikimai saugo įrenginį nuo pažeidimų. Kartu tiekiama 10 m aukšto slėgio žarna.
Savybės ir privalumai
Tvirtas ir patikimas sunkiuose darbuosePatvarus alkūninio veleno siurblys pasižymi patikima Kärcher kokybe. Tvirtas plieninis rėmas patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų. Geras prieinamumas, kad būtų galima lengvai aptarnauti ir atlikti techninę priežiūrą.
Efektyvi degiklių konstrukcijaDidelis efektyvumas, mažas išmetamų teršalų kiekis ir ilgaamžiškumas. Ilgas darbo laikas dėka 30 l degalų bako. eco!efficiency režimu įrenginys dirba ekonomišku temperatūrų diapazonu (60 °C) – su pilnu vandens srautu.
Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas. Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Patikimumas
- Didelis smulkusis vandens filtras optimaliai siurblio apsaugai.
- Galingas, 4 polių mažų apsukų elektros variklis.
- Apsauginiai vožtuvai, vandens trūkumo ir degalų apsauga užtikrina mašinos prieinamumą darbui kai to reikia.
Didelis mobilumas
- Dideli ratai, atsparūs pradūrimams, skirti saugiam manevravimui nelygiu paviršiumi.
- Su krano kabliu, kad būtų paprasta transportuoti.
- Dėl tvirtų metalinių ratukų ir didelių ratų įrenginį galima be problemų naudoti statybvietėse.
Talpykla su plūde ir sistemos priežiūrą užtikrinančia dozavimo sistema
- Vandens minkštinimo sistema apsaugo nuo kalkių nuosėdų ant šildymo ritės, todėl prailgina įrenginio tarnavimo laiką.
Paruošta stacionariam darbui
- Integruota liepsnos stebėsenos funkcija stacionariam darbui yra įtraukta į standartinį įrangos komplektą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|870 - 1730
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 80
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|6,5
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)
|5,2
|Galingumas (kW)
|11
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis
|025
|Vandens įvadas
|1″
|Degalų bakas (l)
|30
|Svoris (su priedais) (kg)
|210
|Svoris (su pakuote) (kg)
|222,2
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Slėgio išjungiklis
- Galimas darbas su 2 išpurškimo ietimis
- Kištukas su polių keitimu (Trifazis)
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS)
- Sausos eigos apsauga
Videos
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
Priedai
Valymo priemonės
HDS 18/18-4 Classic atsarginės dalys
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