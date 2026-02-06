Karšto vandens generatorius HG 43
Dėl efektyvios ir mažos emisijos degimo technologijos bei 43 kW kaitinimo našumo, mūsų HG 43 karšo vandens generatorius gali paversti visus aukšto slėgio valymo įrenginius efektyviais karšto vandens įrenginiais.
Ekonomiškas sprendimas tobulinant turimus šalto vandens aukšto slėgio valymo įrenginius: mūsų HG 43 karšo vandens generatorius yra suderinamas su visais aukšto slėgio valymo įrenginiais, nesvarbu ar tai būtų Karcher firmos įrenginys ar ne bei nepriklausomai nuo jo amžiaus ir našumo. Karšto vandens naudojimas valant aukštu slėgiu sumažina valymo priemonių sąnaudas, pagreitina ir pagerina darbo rezultatus, ypatingai šalinant alyvą, riebalus ir apnašas. Be to, siekiant apsaugoti lengvai pažeidžiamus paviršius, bet kartu norint išlaikyti valymo kokybę, galima sumažinti darbinį slėgį. Technologiškai pažangi degimo technologija su 43 kW kaitinimo našumu užtikrina nedidelę emisiją. Mūsų išbandyta saugumo technologija su slėgio jungikliu, apsauga nuo vandens trūkumo bei integruota Soft Damping sistema apsauganti kaitinimo ritę nuo vibracijų, užtikrina įrenginio ilgaamžiškumą. Visi įrenginio komponentai yra skirti ilgalaikiam naudojimui, o vamzdinio rėmo konstrukcijos dėka įrenginį galima naudoti sudėtingesnėmis ....
Savybės ir privalumai
Patvarus ir tvirtasLabai efektyvi, patikrinta ir „Pagaminta Vokietijoje“ degiklio technologija. Išbandyta Kärcher saugos technologija garantuoja optimalią įrenginio ir vartotojo apsaugą. Tvirtas vamzdžio rėmas užtikrina apsaugą atliekant sudėtingas užduotis.
Didesnis valymo efektyvumas dėka karšto vandensTrumpesnis valymo laikas ir mažesnės darbo jėgos išlaidos. Efektyvesnis riebalų, tepalų ir alyvos pašalinimas. Naikina mikrobus ir saugo jautrius paviršius.
Labai lengva prižiūrėtiLengva prieiga prie serviso ir priežiūros komponentų. Integruotas kuro filtras ir nuimama kuro talpa valymui.
Itin lengvas naudoti
- Lengvas valdymas vieno mygtuko paspaudimu.
- Aukščiausios klasės mobilumas, dėka didelių ratų ir ratuko su stovėjimo stabdžiu.
- Visus priedus galima laikyti tiesiog ant įrenginio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Boilerio galia (kW)
|43
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|600
|Svoris (be priedų) (kg)
|88,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|100,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1000 x 850 x 1080
Videos
Priedai
Valymo priemonės
HG 43 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.