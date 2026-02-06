Karšto vandens generatorius HG 64
Mūsų HG 64 karšto vandens generatorius (kaitinimo našumas 64 kW) gali be didelių išlaidų pakeisti bet kokį šalto vandens aukšto slėgio įrenginį efektyvesniu karšto vandens valymo įrenginiu.
Dirbant su karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiais galima 35 procentais paspartinti darbo eigą ir pasiekti geresnių valymo rezultatų nei su tokiais pat šalto vandens įrengimais. Mūsų HG 64 karšto vandens generatorius yra efektyvus sprendimas, skirtas patobulinti jūsų šalto vandens įrengimą, nepriklausomai nuo jo amžiaus, našumo ar gamintojo. Karštas vanduo pašalina riebius, tepaluotus ir apsinešusius paviršius žymiai efektyviau nei šaltas vanduo bei ekonomiškai naudoja valymo priemones. Jis taip pat ženkliai sumažina bakterijų skaičių ir saugo lengvai pažeidžiamus paviršius. Yra galimybė sumažinti darbinį slėgį išlaikant tą patį valymo efektyvumą. Karšto vandens generatorius su apsaugine vamzdinio rėmo konstrukcija yra sukurtas ilgalaikiam naudojimui. Jis taip pat turi saugos bloką su slėgio jungikliu, apsaugą nuo vandens trūkumo bei efektyvų, mažos emisijos ir ilgaamžį degimą su 64 kW kaitinimo našumu. Be to, integruota Soft Damping sistema efektyviai apsaugo kaitinimo ritę nuo vibracijų ir užtikrina įrenginio ilgaamžiškumą.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir tvirtasLabai efektyvi, patikrinta ir „Pagaminta Vokietijoje“ degiklio technologija. Išbandyta Kärcher saugos technologija garantuoja optimalią įrenginio ir vartotojo apsaugą. Tvirtas vamzdžio rėmas užtikrina apsaugą atliekant sudėtingas užduotis.
Didesnis valymo efektyvumas dėka karšto vandensTrumpesnis valymo laikas ir mažesnės darbo jėgos išlaidos. Efektyvesnis riebalų, tepalų ir alyvos pašalinimas. Naikina mikrobus ir saugo jautrius paviršius.
Labai lengva prižiūrėtiLengva prieiga prie serviso ir priežiūros komponentų. Integruotas kuro filtras ir nuimama kuro talpa valymui.
Itin lengvas naudoti
- Lengvas valdymas vieno mygtuko paspaudimu.
- Aukščiausios klasės mobilumas, dėka didelių ratų ir ratuko su stovėjimo stabdžiu.
- Visus priedus galima laikyti tiesiog ant įrenginio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Boilerio galia (kW)
|64
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|900
|Svoris (be priedų) (kg)
|124,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|136,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1000 x 850 x 1080
