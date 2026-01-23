Aukšto slėgio plovykla HD 9/18-4 Cage Classic
HD 9 /18-4 Cage Classic aukšto slėgio valymo įrenginys yra ypač vertinamas dėl sukuriamo 900 litrų per valandą vandens srauto, veleninio siurblio su keramikiniu stūmokliu, optimalios sandarinimo technologijos ir efektyvaus ilgų valymo užduočių atlikimo.
Užtikrindamas apie 900 litrų per valandą vandens kiekį HD 9 / 18-4 Cage Classic yra galingiausias aukšto slėgio valymo įrenginys HD Classic serijoje. Tai trijų fazių įrenginys su 4-polių varikliu, kuris yra skirtas nuolatiniam darbui ir maksimaliam valymo efektyvumui. Įrenginyje sumontuoti aukštos kokybės, patvarūs komponentai, pavyzdžiui, alkūninio veleno siurblys su keramikiniais stūmokliais ir pažangi sandarinimo technologija. Šis tvirtas aukšto slėgio valymo įrenginys taip pat turi patvarią rėmo konstrukciją, veiksmingai apsaugančią nuo išorinių poveikių. Protingo valdymo koncepcija užtikrina patogų ir saugų eksploatavimą. Galimybė pritvirtinti įrenginį prie sienos yra praktiškas, darbą palengvinantis sprendimas. Be to, visos svarbios sudedamosios dalys yra lengvai prieinamos ir nereikalaujančios didelės priežiūros. Ilgi HD 9 / 18-4 Cage Classic aptarnavimo intervalai vainikuoja šį labai galingą ir patikimą įrenginį.
Savybės ir privalumai
Didelis smulkus vandens filtras optimaliai apsaugo siurblį.4 polių elektrinis variklis Žalvarinė cilindro galvutė ir keraminis stūmoklis. Patikimas veleninis siurblys su papildomu termostato vožtuvu.
Tvirtas ir saugusTvirtas vamzdinis rėmas garantuoja optimalią įrenginio apsaugą. Įmontuotos rankenos transportavimui.
Patogu naudoti.Puikus priėjimas prie visų reikiamų komponentų. Didelis vandens įleidimo filtras palengvina darbą.
Universalus
- Įrenginį galima pritvirtinti prie grindų arba sienos.
- Praktiškas purškimo pistoleto laikiklis su automatinio išjungimo funkcija (Galimas ir visiškas išjungimas).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|450 - 900
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|70 - 180 / 7 - 18
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|250 / 25
|Galingumas (kW)
|5,9
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|52,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|64,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|625 x 500 x 360
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: Standartinis
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 600 mm
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Baseinų plovimui
