Aukšto slėgio plovykla HD 4/11 C Bp Pack Plus
Pirmasis profesionalus akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys HD 4/11 C Bp Pack. Įvairiems mobiliems darbams, pavyzdžiui komunaliniame ūkyje ar tvarkant kraštovaizdį. Komplektuojamas su 2vnt. 36V ličio jonų akumuliatoriais.
Mūsų HD 4/11 C Bp Pack turi 2 labai galingus 36V ličio jonų akumuliatorius ir yra pirmasis Kärcher akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys skirtas profesionaliam naudojimui. Naujos 36V akumuliatorių platformos akumuliatoriai užtikrina puikius valymo rezultatus ir ilgus darbo periodus, bei yra suderinami su kitais akumuliatoriniais įrenginiais iš tos pačios akumuliatorių platformos. HD 4/11 C Bp Pack tinka naudoti ten, kur nėra išorinių energijos šaltinių ir dažnai naudojamas viešiesiems darbams, tvarkant kraštovaizdį ar aplinką. Labai mobilus aukšto slėgio įrenginys gali būti naudojamas tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje. Jis taip pat pasižymi kokybiškais komponentais ar sprendimais tokiais, kaip automatinė slėgio sumažinimo funkcija, EASY!Force naujos kartos aukšto slėgio pistoletas, greitų srieginių sujungimų sistema EASY!Lock, bei patogiomis ir praktiškomis vietos numatytos priedų laikymui. eco!efficiency režimas puikiai tinka valant nedidelius nešvarumus - sumažintas valymo našumas prailgina akumuliatoriaus veikimo laiką iki 34 minučių.
Savybės ir privalumai
36V akumuliatorių platformaAukštas valymo našumas ir ilgas darbo laikas. Akumuliatoriai tinkami ir kitiems tos pačios platformos įrenginiams. Laiką taupantis greito akumuliatorių įkrovimo įkroviklis.
Ekonomiškas ir efektyvus eco!efficiency režimasTaupo energiją ir padidina akumuliatoriaus veikimo laiką. Sumažinta plovimo galia esant nedideliems užterštumui.
KokybėAutomatinė slėgio sumažinimo funkcija apsaugo komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką. Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė. Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Mobilumas
- Integruota transportavimo rankena įrenginio priekyje palengvina įrenginio pakrovimą ir transportavimą.
- Rankeną galima sustumti vieno mygtuko paspaudimu.
- Vertikali ir horizontali darbinė padėtis.
Įmanomai geriausias mobilumas.
- Nepriklausomas valymas su aukštu slėgiu nesant el. maitinimo šaltinio.
- Sutrumpintas pasiruošimo darbuo laikas - nereikia išvynioti ir prijungtio el.kabelio.
- Pilnai nepriklausomas darbas naudojant pasiurbimo žarną ir naudojant vandenį iš atvirų telkinių ar talpų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Vandens srautas (l/h)
|320 - 400
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|150 / 15
|Galingumas (kW)
|1,6
|Vandens įvadas
|3/4″
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|36
|Talpa (Ah)
|7,5
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|2
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|30 (7,5 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Įkrovimo srovė (A)
|6
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Akumuliatoriaus įkroviklio laido ilgis (m)
|1,2
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|26,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|31,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 370 x 930
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 36 V / 7.5 Ah Battery Power+ akumuliatorius (2 vnt.)
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Purkštuvas: 840 mm
- Rotacinis antgalis
- Vandens siurbimo žarna
Įranga
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 36 V Battery Power+ greito įkrovimo akumuliatorių įkroviklis (2 vnt.)
- Slėgio išjungiklis
Pritaikymo sritys
- Nepriklausomiems valymo aukštu slėgiu darbams. Pvz.: kraštovaizdžio prižiūrėtojams ar komunaliniame ūkyje.
