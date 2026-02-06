Aukšto slėgio plovykla HD 10/16-4 Cage Ex
Naujasis HD 10/16-4 Cage Ex (už.nr. 1.353-762.0) yra specialiai sukurtas darbui potencialiai sprogioje aplinkoje.
Šis įrenginys atitinka padidinto saugumo reikalavimus. Tiek pats įrenginys, tiek komplektuojami priedai skirti darbui potencialiai sprogioje aplinkoje. HD 10/16-4 Cage Ex atitinka temperatūrinę saugos klasę T3. HD 10/16-4 Cage Ex gali būti naudojamas potencialiai sprogioje aplinkoje su užsidegimo temperatūra iki 200°C. Šis įrenginys puikiai tinka darbui zonose kur standartiniai įrenginiai negali būti naudojami, pvz.: chemijos pramonėje.
Savybės ir privalumai
Milteliniais dažais dengtas korpusas, laidus.Patvarus vamzdinis plieno rėmas. Integruotas pakabinimo ant keltuvo taškas. Apsaugo įrenginį nuo žalos.
Sprogimams atspari konstrukcija.Laidžios guminės padangos. Paviršiaus temperatūra neviršija 200°C.
Galingas ir patvarus4 polių, lėtas, oru aušinamas elektros variklis. Tvirta žalvarinė cilindro galvutė ir keraminiai stūmokliai. Patikimas, patvarus ir našus Kärcher alkūninio veleno siurblys užtikrina optimalų slėgį.
Eksploatacinis patikimumas
- Švaraus vandens filtras dar geresnei siurblio komponentų apsaugai ir gali būti išimamas valymui be jokių papildomų įrankių.
- Apsaugo siurblį nuo sausosios eigos.
- Valymo priemonės siurbimo sistema, skirta įsisenėjusiems nešvarumams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|1000
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|50
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|160 / 16
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|220 / 22
|Galingumas (kW)
|5,5
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|122,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|131,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|980 x 720 x 1100
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Ex apsauga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 8,400 bar
- Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 1050 mm
- Nerūdijančio plieno purškimo lancetas, laidus: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Aukšto slėgio išpurškimo ietis
Įranga
- Slėgio išjungiklis
- „Atex“ zona
Priedai
Valymo priemonės
HD 10/16-4 Cage Ex atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.