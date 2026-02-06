Aukšto slėgio plovykla HD 10/16-4 Cage Ex

Naujasis HD 10/16-4 Cage Ex (už.nr. 1.353-762.0) yra specialiai sukurtas darbui potencialiai sprogioje aplinkoje.

Šis įrenginys atitinka padidinto saugumo reikalavimus. Tiek pats įrenginys, tiek komplektuojami priedai skirti darbui potencialiai sprogioje aplinkoje. HD 10/16-4 Cage Ex atitinka temperatūrinę saugos klasę T3. HD 10/16-4 Cage Ex gali būti naudojamas potencialiai sprogioje aplinkoje su užsidegimo temperatūra iki 200°C. Šis įrenginys puikiai tinka darbui zonose kur standartiniai įrenginiai negali būti naudojami, pvz.: chemijos pramonėje.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla HD 10/16-4 Cage Ex: Milteliniais dažais dengtas korpusas, laidus.
Milteliniais dažais dengtas korpusas, laidus.
Patvarus vamzdinis plieno rėmas. Integruotas pakabinimo ant keltuvo taškas. Apsaugo įrenginį nuo žalos.
Aukšto slėgio plovykla HD 10/16-4 Cage Ex: Sprogimams atspari konstrukcija.
Sprogimams atspari konstrukcija.
Laidžios guminės padangos. Paviršiaus temperatūra neviršija 200°C.
Aukšto slėgio plovykla HD 10/16-4 Cage Ex: Galingas ir patvarus
Galingas ir patvarus
4 polių, lėtas, oru aušinamas elektros variklis. Tvirta žalvarinė cilindro galvutė ir keraminiai stūmokliai. Patikimas, patvarus ir našus Kärcher alkūninio veleno siurblys užtikrina optimalų slėgį.
Eksploatacinis patikimumas
  • Švaraus vandens filtras dar geresnei siurblio komponentų apsaugai ir gali būti išimamas valymui be jokių papildomų įrankių.
  • Apsaugo siurblį nuo sausosios eigos.
  • Valymo priemonės siurbimo sistema, skirta įsisenėjusiems nešvarumams.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 3
Įtampa (V) 400
Dažnis (Hz) 50
Vandens srautas (l/h) 1000
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) 50
Darbinis slėgis (bar/MPa) 160 / 16
Maks. slėgis (bar/MPa) 220 / 22
Galingumas (kW) 5,5
Spalva Antracitas
Svoris (su priedais) (kg) 122,6
Svoris (su pakuote) (kg) 131,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 980 x 720 x 1100

Komplektacija

  • Purškimo pistoletas: EASY!Force Ex apsauga
  • Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
  • Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 8,400 bar
  • Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 1050 mm
  • Nerūdijančio plieno purškimo lancetas, laidus: 1050 mm
  • Padidintos galios antgalis
  • Aukšto slėgio išpurškimo ietis

Įranga

  • Slėgio išjungiklis
  • „Atex“ zona
Aukšto slėgio plovykla HD 10/16-4 Cage Ex
Aukšto slėgio plovykla HD 10/16-4 Cage Ex
Aukšto slėgio plovykla HD 10/16-4 Cage Ex
Aukšto slėgio plovykla HD 10/16-4 Cage Ex
Aukšto slėgio plovykla HD 10/16-4 Cage Ex
Aukšto slėgio plovykla HD 10/16-4 Cage Ex
Priedai
Valymo priemonės
HD 10/16-4 Cage Ex atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.