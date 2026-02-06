Aukšto slėgio plovykla HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
Stacionarus karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys: tvirtas, patvarus ir paprastas naudoti. Tinka naudoti nuolat ir išsiskiria aukšta kokybe.
Šis 210 barų slėgį ir 1000 l/h vandens srautą sukuriantis stacionarus karšto vandens HDS plovimo įrenginys su dujų degikliu idealiai tinka nuolat naudoti pramonėje ir žemės ūkyje. Jame yra sumontuotas tvirtas siurblys su alkūniniu velenu ir žalvarine cilindro galvute, kurį gaubia patvarus milteliniu būdu dažytas plieninis korpusas ir rėmas. Siurblį saugo didelis vandens filtras. Aukšto slėgio plovimo įrenginyje yra integruotas vandens rezervuaras su apsauga nuo kalkių ir tuščios talpyklos indikatoriumi, taip pat keturių polių mažo greičio vandeniu aušinamas elektros variklis. Ploviklis traukiamas per dozavimo vožtuvą, taip pat yra numatytas pasibaigusio ploviklio indikatorius. Įrenginį labai lengva valdyti sukamuoju jungikliu. Įrengimo ir priežiūros procesas taip pat suprojektuotas taip, kad būtų patogus naudotojui, o elektroninė stebėsenos sistema užtikrina aukštą eksploatacinės saugos lygį. Įrenginys tiekiamas be priedų, juos galima įsigyti atskirai, pasirinkus tinkamiausius kiekvienai darbo (naudojimo) vietai. Papildomai įsigyjama įranga: slėgio matuoklis, laikmatis antrajam ploviklio įleidimo įvadui, automatinio slėgio mažinimo įtaisas, įvairūs nuotolinio valdymo įrenginiai.
Savybės ir privalumai
Lengvas ir intuityvus valdymasTik vienas sukamasis jungiklis visoms funkcijoms garantuoja paprastą naudojimą, nereikia jokių ilgų mokymų. Praktiškas klaidų rodymas iš karto informuoja naudotojus ir taupo laiką. Simboliai yra suprantami intuityviai, valdymo pultas aiškiai išdėstytas, todėl įrenginiu paprasta naudotis, kas užtikrina didesnį produktyvumą.
Dujų degiklis išbandytas, patikrintas ir sertifikuotas „Kiwa“ bendrovės„Kiwa“ sertifikavimas: įvykdyti visi objektyvūs reikalavimai. Didelis šilumos atidavimas. Pasitelkus patikrintą ir efektyvią „Kärcher“ degiklio technologiją, užtikrinamos mažos kuro sąnaudos.
Našus alkūninio veleno siurblys.Patikimas, patvarus ir našus Kärcher alkūninio veleno siurblys užtikrina optimalų slėgį. Tvirtas alkūninio veleno siurblys su žalvarine cilindro galva ir aukštos kokybės medžiagomis užtikrina ilgaamžiškumą. Ilgesnis tarnavimo laikas, mažesnis priežiūros poreikis ir mažesnės išlaidos. Idealiai tinka pramoniniam naudojimui.
Vandeniu aušinamas 4 polių elektros variklis (šildomas alyva).
- Vandeniu aušinamas variklis užtikrina ypatingą efektyvumą ir patvarumą
- Didelis našumas ir mažos priežiūros išlaidos.
- 4 polių, lėtaeigis elektros variklis garantuoja ilgalaikį patvarumą.
Elektroninės priežiūros sistema, užtikrinanti saugesnį darbą.
- Liepsnos ir emisijų temperatūros stebėsena, apsauga nuo vandens trūkumo ir viršslėgio, tuščios talpyklos indikatorius, apsaugantis nuo kalkių, ir sutrikimų stebėsenos funkcija užtikrina saugų, ilgalaikį įrenginio eksploatavimą.
- Išsijungia nuotėkio arba fazės gedimo atveju.
- Automatinis išjungimas esant žemai įtampai arba perkrovai.
Aukštos kokybės įranga
- Integruotas vandens rezervuaras su apsauga nuo kalkių ir tuščios talpyklos indikatoriumi saugo šildymo ritę ir visą sistemą nuo kalkių nuosėdų.
- Tvirtas korpusas ir rėmas pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno.
- Ploviklio įsiurbimo sistema su dozavimo vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi pasižymi ypač aukšta kokybe ir yra įtraukti į standartinį įrenginio komplektą.
Ypač lankstus
- Nuotolinis valdymas gali būti naudojamas tiesiogiai vietoje.
- Galima papildomai įsigyti laikmatį ir slėgio matuoklį, taip pat automatinio slėgio mažinimo įtaisą, kad būtų apsaugoti priedai ir vamzdžiai.
- „Kärcher“ siūlo platų aukšto slėgio plovimo įrenginių priedų asortimentą, kuriame rasite tinkamą priedą kiekvienai valymo užduočiai ir kiekvienam tikslui.
Didelis skaidrus smulkaus tinklelio vandens filtras
- Lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
- Saugo visus aukšto slėgio komponentus
- Integruotą vandens filtrą galima išimti ir išvalyti be jokių įrankių.
Valymo priemonės įsiurbimo ir dozavimo sistema užtikrina dar geresnius valymo rezultatus
- Naudojant dozės nustatymo funkciją, plovikliai dozuojami ypač tiksliai pagal susipurvinimo laipsnį.
- Ploviklio įsiurbimo sistema su dozavimo vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi pasižymi ypač aukšta kokybe ir yra įtraukti į standartinį įrenginio komplektą.
- Galima įsigyti antrąjį ploviklio įleidimo įvadą su tuščios talpyklos indikatoriumi ir dozavimo vožtuvu.
Paprasta priežiūra ir labai lengvas aptarnavimas
- Lengva prieiga prie serviso ir priežiūros komponentų.
- Visapusiškos techninės priežiūros tinklas, kurį sudaro aukštos kvalifikacijos techninės priežiūros specialistai.
- Klaidų kodų, eksploatacinės būsenos, siurblio techninės priežiūros intervalų rodymas ir netinkamo degiklio ir viso įrenginio veikimo stebėsena palengvina techninę priežiūrą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|min. 500 - max. 1000
|Darbinis slėgis (bar)
|210
|Galingumas (kW)
|8
|Šilumos energija (kW)
|78,5
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|1″
|vienu metu vartotojų skaičius
|1 - 1
|Mobilumas
|Stacionarus
|Apsauga (A)
|25
|Svoris (su priedais) (kg)
|177
|Svoris (su pakuote) (kg)
|187
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1142 x 578 x 790
Komplektacija
- Liepsnos monitorius
- Pasiruošęs srauto reguliavimui
- Paruoštas nuotoliniam valdymui
- Padidintos galios antgalis
- Ploviklio naudojimo funkcija: Siurbimas
Įranga
- Alyvos matuoklė
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- su integruota valymo priemonės dalinimo sistema
- RM1 dozavimas
- Sausos eigos apsauga
- Saugojimo rezervuaras su plūdiniu vožtuvu
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
- Vandeniu aušinamas variklis
- Rėmas ir dangtis: Plienas dengtas milteliniu būdu
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonių ir įrenginių valymas automobilių, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose
- Idealiai tinka naudoti maisto ir chemijos pramonėje
- Įvairių konteinerių ar talpų vidaus valymui transporto, logistikos sektoriuose ar žemės ūkyje bei maisto pramonėje.
- Žemės ūkis
- Gamybinėse patalpose ir dirbtuvėse, kur reikia karšto vandens
- Universalus pritaikymas pramoninėje aplinkoje, pvz., gamybinėms patalpoms valyti
- Viešosios paslaugos
- Žemės ūkio traktorių, mašinų ir padargų valymas
- Valymas aukštu slėgiu naudojant šaltą arba karštą vandenį
Priedai
Valymo priemonės
HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.