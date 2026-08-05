Stacionari aukšto slėgio plovykla HDC Advanced
Puikus sprendimas reguliariam ar dažnam kokybiškam valymui įvairiose verslo srityse. Vienalaikiam 2-12 pakilimo taškų naudojimui.
Kärcher asortimentas susideda iš trijų modelių - Classic, Standard ir Advanced. Dėl pagrindinių įrenginių universalumo ir galimų priedų įvairovės, šios grupės gali būti specialiai komplektuojamos pagal klientų reikalavimus. Inovatyvūs Kärcher HDC įrenginių inžineriniai sprendimai ir savybės suteikia daug privalumų. Šie įrenginiai išsiskiria maksimalia valymo kokybe, ilgaamžiškumu, yra labai saugūs ir lengvai naudojami. Kad ir kokių specialių reikalavimų jūs turite aukšto slėgio valymo įrenginiams, Kärcher su džiaugsmu patars jums planuojant savo stacionariąsias sistemas.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir ilgaamžis
- Tvirtas alkūninio veleno siurblys su žalvarine cilindro galva ir aukštos kokybės medžiagomis užtikrina ilgaamžiškumą.
Ypač lankstus
- Galima priderinti kitus priedus ar įrangą.
- Galima pritaikyti pagal individualius valymo poreikius.
- Galimas vienu mygtuko paspaudimu, be laiko nustatymo galimybės ir gabenant mobilias mašinas.
Aukštas saugumo laipsnis
- Apsauga nuo nutekėjimo ir lengvas paleidimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|100 / 10 - 10
|Vandens srautas (l/h)
|700 / 12000
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 85
|Variklio užvedimas
|Soft start
|Siurblių skaičius (Piece(s))
|2 - 4
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Įranga
- Vandens srauto reguliatorius
- Slėgio išjungiklis
Pritaikymo sritys
- Idealus valymo užduotims maisto pramonėje
- Žemės ūkis
- Arklidžių valymui
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
- Transporto priemonių ir įrenginių valymas automobilių, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose
- Viešosios paslaugos
- Skirtas konteinerių/nuosėdų valymui maisto, kosmetikos ir chemijos pramonėje