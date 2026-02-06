Stacionari aukšto slėgio plovykla HDC Classic
Puikus sprendimas reguliariam ar dažnam kokybiškam valymui įvairiose verslo srityse. Vienalaikiam 2 ar 3 pakilimo taškų naudojimui.
HDC Classic yra pramoninis stacionarus aukšto slėgio plovimo įrenginys, skirtas suudėtingooms valymo užduotims atlikti. Naudodami įrenginį ir turimą 2000 l/h vandens kiekį, vienu metu skirtingose srityse (naudojimo vietose) gali dirbti iki trijų operatorių. Reguliuojamas reikalingas darbinis slėgis; prietaisus galima pasirinkti maksimaliam 80 barų arba maksimaliam 160 barų. HDC Classic komplekte su rezervuaru ir plūdiniu vožtuvu, apsauga nuo vandens tiekimo sutrikimų, vandens temperatūros stebėjimu, nuotėkio aptikimu, aukšto slėgio siurblio variklio apsauga, darbo valandų skaitikliu ir klaidos pranešimu ekrane. Įleidimo temperatūra yra 60 °C. Papildomai galima įrengti išankstinio slėgio siurblį, kurio maksimali įleidimo temperatūra yra 85 °C. Taikymo sritys apima pramonę, žemės ūkį ir viešąsias paslaugas. Galima rinktis iš nerūdijančio plieno ir milteliniu būdu dengto plieno rėmo ir korpuso. Pramoninis alkūninio veleno siurblys, žalvarinė siurblio galvutė ir 4 polių mažo greičio elektros variklis (1450 aps./min.) yra itin patvarūs ir tinkami didelėms užduotims atlikti.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir tvirtas
- Tvirtas įrenginys, tinkantis ir sunkesniems darbams.
- Tvirtas alkūninio veleno siurblys su žalvarine cilindro galva ir aukštos kokybės medžiagomis užtikrina ilgaamžiškumą.
- 4 polių, lėtas, oru aušinamas elektros variklis.
Aukštas saugumo laipsnis
- Vandens rezervuaras su plūdiniu vožtuvu ir apsauga nuo veikimo be vandens.
- Praktiškas klaidų rodymas iš karto informuoja naudotojus ir taupo laiką.
Stacionarus montavimas be pavojaus: Jokio užteršimo ar palaidų žarnų
- Su vandens trūkumo apsauga ir variklio bei vandens temperatūros stebėjimu.
- Apsauga nuo nutekėjimo ir lengvas paleidimas.
- Automatinis išjungimas, jei vandens pašalinimo metu nepasiekiamas minimalus kiekis.
Individualiai konfigūruojamas prietaisas
- Galimas nerūdijančio plieno rėmas ir (arba) korpusas.
Ypač lankstus
- Advance slėgio siurblys tiekimo temperatūrai. iki 85 °C (standartinė 60 °C) ir 80/160 barų slėgio
- Rėmas ir korpusas iš nerūdijančio plieno (standartiškai milteliniu būdu dengtas) plienas).
- 60 Hz įrenginiai (pvz., 380–480 V, 690 V / 60 Hz) pagal poreikį.
Greitai paruošiamas darbui bet kuriuo metu
- Galima priderinti kitus priedus ar įrangą.
- Galima pritaikyti pagal individualius valymo poreikius.
- Du asmenys gali eksploatuoti vienu metu.
- Galimas vienu mygtuko paspaudimu, be laiko nustatymo galimybės ir gabenant mobilias mašinas.
- Siurblys įsijungia, kai tik įjungiamas paleidimo pistoletas, leidžiantis patogiai dirbti iš bet kurio tiekimo taško.
- Greitas įvairių paviršių valymas.
Greitai paruošiamas darbui bet kuriuo metu
Tvirta konstrukcija sudėtingoms darbo sąlygoms
- Skirtas kasdieniniam naudojimui
- Gali būti naudojamas sunkiomis darbo sąlygomis.
- Ilgesnis tarnavimo laikas, mažesnis priežiūros poreikis ir mažesnės išlaidos. Idealiai tinka pramoniniam naudojimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Vandens srautas (l/h)
|700 / 2000
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 85
|Variklio užvedimas
|Soft start
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|860 x 595 x 580
Įranga
- Alyvos matuoklė
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- 4 polių mažo greičio variklis
- Oru aušinamas variklis
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
- Sausos eigos apsauga
- Saugojimo rezervuaras su plūdiniu vožtuvu
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Vandens srauto reguliatorius
- Slėgio išjungiklis
Pritaikymo sritys
- Idealus valymo užduotims maisto pramonėje
- Žemės ūkis
- Arklidžių valymui
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
- Transporto priemonių ir įrenginių valymas automobilių, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose
- Viešosios paslaugos
- Skirtas konteinerių/nuosėdų valymui maisto, kosmetikos ir chemijos pramonėje