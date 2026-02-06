Stacionari aukšto slėgio plovykla HDC Standard
Sunkioms užduotims atlikti, didelio našumo veikimas: stacionarus aukšto slėgio įrenginys tinka maks. 8 vartotojams. Galima nusistatyti 4000, 6000 arba 8000 l/h ir 80 arba 160 barų darbinį slėgį.
Reguliuojamas HDC Standard stacionarus aukšto slėgio plovimo įrenginys yra skirtas našumo klasėms: 4000 l/h (2 x 2000 l/h siurbliai), 6000 l/h (3 x 2000 l/h siurbliai) ir 8000 l/ h (4 x 2000 l/h siurblių agregatai). Taip pat galimas darbinis slėgis nuo 80 iki 160 barų. Kitos funkcijos: vandens įleidimo temperatūra iki 85 °C (standartiškai iki 60 °C ), plieninis rėmas arba pasirenkamas nerūdijančio plieno rėmas, oru aušinami 4 polių mažo greičio varikliai, tvirti alkūninio veleno siurbliai su žalvario cilindro galvute, ir slėginė talpa su integruotu plūdiniu baku ir filtru vandens įleidimo angoje, darbo valandų skaitikliu, klaidų pranešimų ekranu ir veikimo parametrais. Sistema, siurbliai ir varikliai taip pat įsijungia ir išsijungia automatiškai. Kitos saugos funkcijos yra apsauga nuo darbo be vandens, vandens įleidimo temperatūros stebėjimas, varikliai su apvijų apsauga ir variklio apsaugos jungikliu, perpildymo vožtuvas ir slėgio jutiklis, kiekvieno siurblio apsauginis vožtuvas ir slėgio bakas bei nuotėkio aptikimas. Pagal pageidavimą yra galimybė įsigyti 60 hercų įrenginių.
Savybės ir privalumai
Alkūninio veleno siurbliai su žalvarinėmis cilindrų galvutėmis ir aukščiausios kokybės medžiagomis
- Nepaisant reikiamo vandens kiekio, valdiklis prireikus vėl įjungia ir išjungia kitus siurblius.
- Automatinis siurblio užvedimas kiekvieną kartą pašalinant vandenį, jo nebeblokuojant.
- Pastovus visų siurblio agregatų veikimo laikas dėl tolesnio pakeitimo.
Įrenginiu vienu metu gali naudotis iki aštuonių žmonių
- Galimas vienu mygtuko paspaudimu, be laiko nustatymo galimybės ir gabenant mobilias mašinas.
- Siurblys įsijungia, kai tik įjungiamas paleidimo pistoletas, leidžiantis patogiai dirbti iš bet kurio tiekimo taško.
- Greitas įvairių paviršių valymas.
Ypač lankstus
- Turimas vandens kiekis gali būti naudojamas tada, kai reikia.
- Tinkamas naudoti vidutinio dydžio ir didelių talpų valymui.
Su apsauga nuo vandens trūkumo ir variklių bei vandens temperatūros stebėjimu
Aukštas saugumo laipsnis
- Darbo valandų skaitiklis ir ekranas rodo, kada reikia atlikti siurblio techninę priežiūrą.
- Apsauga nuo nutekėjimo ir lengvas paleidimas.
Greitai paruošiamas darbui bet kuriuo metu
- 4 polių mažo greičio elektros varikliai su minkštuoju paleidikliu garantuoja ilgą tarnavimo laiką.
Rėmas/korpusas iš nerūdijančio plieno, galimas papildomai
- Stacionarus montavimas be pavojaus: Jokio užteršimo ar palaidų žarnų
Advance slėgio siurblys tiekimo temperatūrai. iki 85 °C (standartinė 60 °C) ir 80/160 barų slėgio
Pažangus siurblio valdymas
- Pasirenkamas nerūdijančio plieno rėmas/korpusas (standartiškai milteliniu būdu padengtas plienas).
- 60 Hz įrenginiai (pvz., 380–480 V, 690 V / 60 Hz) galimi pagal pageidavimą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Vandens srautas (l/h)
|700 / 8000
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 85
|Variklio užvedimas
|Soft start
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Įranga
- Alyvos matuoklė
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- 4 polių mažo greičio variklis
- Oru aušinamas variklis
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
- Sausos eigos apsauga
- Saugojimo rezervuaras su plūdiniu vožtuvu
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Vandens srauto reguliatorius
- Slėgio išjungiklis
Pritaikymo sritys
- Idealus valymo užduotims maisto pramonėje
- Žemės ūkis
- Arklidžių valymui
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
- Transporto priemonių ir įrenginių valymas automobilių, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose
- Viešosios paslaugos
- Skirtas konteinerių/nuosėdų valymui maisto, kosmetikos ir chemijos pramonėje