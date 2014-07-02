Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 13/35 Pe
Šis įrenginys veikia esant iki 350 bar slėgiui ir nuvalo net ir labai sunkiai pašalinamą purvą. Patvarus rėminis dizainas užtikrina visapusę apsaugą bei užtikrina saugų perkėlimą kranu. Įrenginys turi vežimėlio principu sukurtą funkciją patogiam transportavimui.
Iki 350 barų darbinis slėgis valo netgi sunkiai įveikiamus purvus. Tvirtas narvo tipo dizainas apsaugo visą įrenginį ir suteikia galimybes saugiam pakrovimui kranu. Vežimėlio principas paprastam transportavimui bei daugybė kitų veiksnių padaro šiuos įrenginius pirmuoju pasirinkimu profesionaliam naudojimui. Patogus: Purkštuvo laikiklis ir integruotas žarnos kablys užtikrina, kad priedas yra parengtas naudojimui prie įrenginio. Valandų matuoklis visada parodo tikslų siurblio darbo laiką. Saugus laikymas: Priedai ir įrankiai yra laikomi apsaugotoje dėžėje. Lengvai transportuojamas: Dėl stumdomo vežimėlio principo, mašinos transportavimas tampa lengvas. Patikimas ir saugus: Kärcher aukštos kokybės alkūninio veleno siurblys užtikrina optimalų slėgį. Pasirenkamas saugumo įtaisas apsaugo įrenginį ir jį naudojančius asmenis.
Savybės ir privalumai
Pramoninis pistoletas.
- Tvirtas ir patvarus: naujas Kärcher pramoninis pistoletas specialiai sukurtas didelės apimties darbams.
Greičio valdymas
- Automatinis variklio sūkių sumažinimas budėjimo režime. Tai apsaugo variklį ir taupo energiją.
Mobilumas
Nepriklausomybė
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - 35
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 1300
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Kuras
|Benzinas
|Variklio gamintojas
|Honda
|Variklio tipas
|GX 690
|Variklio galia (kW)
|16
|Siurblio tipas
|Didelio našumo „Kärcher“ alkūninio veleno siurblys
|Svoris (be priedų) (kg)
|122
|Svoris (su priedais) (kg)
|150
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|930 x 800 x 920
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: Pramoninis paleidimo pistoletas
- Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 700 mm
- Plokščios srovės antgalis
Įranga
- Elektrinis starteris
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Pareiga
- Apsauginis vožtuvas
- Veikimo trukmės skaitiklis