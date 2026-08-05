Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 18/50-4 Cage Classic *EU
HD 18/50-4 Cage Classic: Ultra aukšto slėgio valymo įrenginys iš UHP kompaktinės klasės su mobiliu "rėmu", pasižymintis 30 kW valymo galia, 500 bar darbiniu slėgiu ir 30 l/min vandens srautu.
Tinkamas įvairiems valymo darbams, ypatingai mobilus ir kompaktiškas, garantuoja optimalius valymo rezultatus: HD 18/50-4 Cage Classic papildo mūsų ultra aukšto slėgio (UHP) kompaktinę klasę iki 30 kW valymo galia ir yra pats galingiausias aukšto slėgio valymo įrenginys su mobiliu "rėmu". 500 bar darbinis slėgis ir 30 l/min vandens srautas užtikrina greitus rezultatus, valant net ir sunkiai pašalinamus nešvarumus statybose, pramonėje ar transporto sektoriuje. Šiuo įrenginiu paprasta naudotis, dėl lengvai valdomo sukamojo jungiklio ir sąmoningo sprendimo vengti elektroninių komponentų. Ergonominės detalės, nedidelis svoris, keturi dideli ratai ir kėlimo kablys supaprastina įrenginio valdymą ir transportavimą nelygiais paviršiais. Esant reikalui HD 18/50-4 Cage Classic gali būti transportuojamas šakiniu krautuvu. Tai pažymi jo plačias naudojimo ar transportavimo galimybes.
Savybės ir privalumai
Integruotas didelis vandens filtras
- Sumažina priežiūros ir aptarnavimo išlaidas.
- Saugo visus aukšto slėgio komponentus
Didelis mobilumas
- Dideli ratai ir užtikrina aukštą mašinos mobilumą ir optimalų svorio centrą, nepaisant jos dydžio
- Praktiškas krano kablys leidžia lengvai transportuoti, taip pat ir sudėtingomis sąlygomis
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Vandens srautas (l/h)
|1800
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Kuras
|Elektrinis
|Variklio galia (kW)
|30
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|380 - 415
|Dažnis (Hz)
|50
|Siurblio tipas
|Alkūninis velenas
|Svoris (be priedų) (kg)
|307
|Svoris (su priedais) (kg)
|321
|Svoris (su pakuote) (kg)
|331,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: Pramoninis paleidimo pistoletas
- Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 700 mm
- Plokščios srovės antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 20 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Pareiga
- Apsauginis vožtuvas
- Veikimo trukmės skaitiklis
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Pritaikymo sritys
- Dažams ir rūdims pašalinti nuo metalinių paviršių
- Dumbliams, kriauklėms, apnašoms ir kalkių nuosėdoms pašalinti nuo laivų korpusų
- Deniams, pakrovimo kameroms ir krovinių konteineriams valyti
- Padangų šiukšlių pašalinimui nuo oro uostų pakilimo takų
- Vamzdžių, cisternų ir kitų talpų valymui naftos platformose
- Bendram rezervuaro valymui, taip pat valyti šilumokaičio vamzdžius
- Krovinių/autocisternų, transporto priemonių ir įrangos valymui
- Dažų kabinų, grotelių, mašinų dalių valymui
- Statybinėms mašinoms ir jų dalims, tokioms kaip grandinės, maišymo velenai ar maišytuvo bakai, valyti
- Statybinės įrangos, tokios kaip klojiniai ir pastoliai, taip pat transporto priemonių valymui