Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Advanced
Pašalina net ir labai sunkiai pašalinamus nešvarumus: universalus HD 9/100-4 Cage Adv ultra aukšto slėgio valymo įrenginys su UHP purškimo pistoletu, 1000 bar darbiniu slėgiu ir mažomis vandens kiekio sąnaudomis - 900 l/h.
Mūsų HD 9/100-4 Cage Adv ultra aukšto slėgio valymo įrenginys su patogiu UHP purškimo pistoletu iš ultra aukšto slėgio kompaktinių valymo įrenginių klasės įspūdingai valo net ir sunkiai pašalinamus nešvarumus statybose ar kitose pramonės srityse. Pagrindinis įrenginio išskirtinumas - labai galingas pramoninis aukšto slėgio WOMA siurblys. Jo dėka pasiekiamas 1000 bar darbinis slėgis ir užtikrinama puiki valymo kokybė, o sunaudojama tik 900 l per valandą.
Savybės ir privalumai
Galingas, pramoninis aukšto slėgio siurblysIš karbido pagamintas stūmoklis prailgina įrenginio tarnavimo laiką. Aptarnavimui palankus dizainas, kuris palengvina tokių dalių kaip vožtuvai, sandarikliai ar stūmokliai pakeitimą. Centrinio vožtuvo konstrukcija užtikrina aukštą tūrinį efektyvumą.
Ergonomiškas pistoletasLengvas, su ergonomiškai suprojektuota rankena, kad būtų lengviau valdyti. Sumažinta purškimo galia lengvesniam darbui.
Slėgio ribotuvasSlėgio vožtuvas sumažina slėgį žarnoje, todėl ji išlieka lanksti net pistoletui neveikiant. Apsaugo nuo staigaus vartotojo atsitraukimo darbo metu, kadangi slėgis susidaro lėtai, kai naudojamas pistoletas
Didelis mobilumas
- Dideli ratai ir užtikrina aukštą mašinos mobilumą ir optimalų svorio centrą, nepaisant jos dydžio
- Praktiškas krano kablys leidžia lengvai transportuoti, taip pat ir sudėtingomis sąlygomis
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|1000 / 100
|Vandens srautas (l/h)
|978
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|45
|Kuras
|Elektrinis
|Variklio galia (kW)
|35
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|380 - 415
|Dažnis (Hz)
|50
|Siurblio tipas
|Alkūninis velenas
|Svoris (be priedų) (kg)
|385
|Svoris (su priedais) (kg)
|376,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|380
|Matmenys (I x P x A) ( )
|1385 x 790 x 1090
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: UHP pistoletas (sausas uždarymas)
- Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 750 mm
- Plokščios srovės antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 20 m
- Apsauginis vožtuvas
- Veikimo trukmės skaitiklis