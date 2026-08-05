Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Advanced

Pašalina net ir labai sunkiai pašalinamus nešvarumus: universalus HD 9/100-4 Cage Adv ultra aukšto slėgio valymo įrenginys su UHP purškimo pistoletu, 1000 bar darbiniu slėgiu ir mažomis vandens kiekio sąnaudomis - 900 l/h.

Mūsų HD 9/100-4 Cage Adv ultra aukšto slėgio valymo įrenginys su patogiu UHP purškimo pistoletu iš ultra aukšto slėgio kompaktinių valymo įrenginių klasės įspūdingai valo net ir sunkiai pašalinamus nešvarumus statybose ar kitose pramonės srityse. Pagrindinis įrenginio išskirtinumas - labai galingas pramoninis aukšto slėgio WOMA siurblys. Jo dėka pasiekiamas 1000 bar darbinis slėgis ir užtikrinama puiki valymo kokybė, o sunaudojama tik 900 l per valandą.

Savybės ir privalumai
Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Advanced: Galingas, pramoninis aukšto slėgio siurblys
Galingas, pramoninis aukšto slėgio siurblys
Iš karbido pagamintas stūmoklis prailgina įrenginio tarnavimo laiką. Aptarnavimui palankus dizainas, kuris palengvina tokių dalių kaip vožtuvai, sandarikliai ar stūmokliai pakeitimą. Centrinio vožtuvo konstrukcija užtikrina aukštą tūrinį efektyvumą.
Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Advanced: Ergonomiškas pistoletas
Ergonomiškas pistoletas
Lengvas, su ergonomiškai suprojektuota rankena, kad būtų lengviau valdyti. Sumažinta purškimo galia lengvesniam darbui.
Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Advanced: Slėgio ribotuvas
Slėgio ribotuvas
Slėgio vožtuvas sumažina slėgį žarnoje, todėl ji išlieka lanksti net pistoletui neveikiant. Apsaugo nuo staigaus vartotojo atsitraukimo darbo metu, kadangi slėgis susidaro lėtai, kai naudojamas pistoletas
Didelis mobilumas
  • Dideli ratai ir užtikrina aukštą mašinos mobilumą ir optimalų svorio centrą, nepaisant jos dydžio
  • Praktiškas krano kablys leidžia lengvai transportuoti, taip pat ir sudėtingomis sąlygomis
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis (bar/MPa) 1000 / 100
Vandens srautas (l/h) 978
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) 45
Kuras Elektrinis
Variklio galia (kW) 35
Fazių skaičius (Ph) 3
Įtampa (V) 380 - 415
Dažnis (Hz) 50
Siurblio tipas Alkūninis velenas
Svoris (be priedų) (kg) 385
Svoris (su priedais) (kg) 376,5
Svoris (su pakuote) (kg) 380
Matmenys (I x P x A) ( ) 1385 x 790 x 1090

Komplektacija

  • Purškimo pistoletas: UHP pistoletas (sausas uždarymas)
  • Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 750 mm
  • Plokščios srovės antgalis

Įranga

  • Aukšto slėgio žarnos ilgis: 20 m
  • Apsauginis vožtuvas
  • Veikimo trukmės skaitiklis
Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Advanced
Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Advanced
Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Advanced
Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Advanced
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