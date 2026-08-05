Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Classic

HD 9/100-4 Cage Classic ultra aukšto slėgio valymo įrenginys išsiskiria savo 1000 bar darbiniu slėgiu, 900 litrų per valandą vandens sąnaudomis ir purškimo pistoletu turinčiu apėjimo funkciją. Pašalina net ir labai sunkiai pašalinamus nešvarumus.

Idealiai tinka universaliam naudojimui statybose ar kitose pramonės srityse: Mūsų HD 9/100-4 Cage Classic ultra aukšto slėgio valymo įrenginys iš ultra aukšto slėgio kompaktinių valymo įrenginių klasės. Pagrindinis įrenginio išskirtinumas - labai galingas pramoninis aukšto slėgio WOMA siurblys. HD 9/100-4 Cage Classic su purškimo pistoletu, turinčiu apėjimo funkciją pasiekia 1000 bar darbinį slėgį ir sunaudoja 900 l per valandą. Todėl net ir labai dideli nešvarumai yra pašalinami greitai ir patikimai.

Savybės ir privalumai
Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Classic: Galingas, pramoninis aukšto slėgio siurblys
Galingas, pramoninis aukšto slėgio siurblys
Iš karbido pagamintas stūmoklis prailgina įrenginio tarnavimo laiką. Aptarnavimui palankus dizainas, kuris palengvina tokių dalių kaip vožtuvai, sandarikliai ar stūmokliai pakeitimą. Centrinio vožtuvo konstrukcija užtikrina aukštą tūrinį efektyvumą.
Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Classic: Vartotojui patogus WOMA purškimo pistoletas
Vartotojui patogus WOMA purškimo pistoletas
Lengvas, su ergonomiškai suprojektuota rankena, kad būtų lengviau valdyti. Sumažinta purškimo galia lengvesniam darbui.
Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Classic: Patvarus ir tvirtas
Patvarus ir tvirtas
Maži veiklos ir aptarnavimo kaštai. Apsaugo nuo staigaus vartotojo atsitraukimo darbo metu, kadangi slėgis susidaro lėtai, kai naudojamas pistoletas
Didelis mobilumas
  • Dideli ratai ir užtikrina aukštą mašinos mobilumą ir optimalų svorio centrą, nepaisant jos dydžio
  • Praktiškas krano kablys leidžia lengvai transportuoti, taip pat ir sudėtingomis sąlygomis
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis (bar/MPa) 1000 / 100
Vandens srautas (l/h) 980
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) 45
Kuras Elektrinis
Variklio galia (kW) 35
Fazių skaičius (Ph) 3
Įtampa (V) 380 - 415
Dažnis (Hz) 50
Siurblio tipas Alkūninis velenas
Svoris (be priedų) (kg) 378
Svoris (su priedais) (kg) 392
Svoris (su pakuote) (kg) 395,5
Matmenys (I x P x A) ( ) 1395 x 789 x 1088

Komplektacija

  • Purškimo pistoletas: UHP paleidimo pistoletas (savivartis)
  • Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 750 mm
  • Plokščios srovės antgalis

Įranga

  • Aukšto slėgio žarnos ilgis: 20 m
  • Apsauginis vožtuvas
  • Veikimo trukmės skaitiklis
Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Classic
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Pritaikymo sritys
  • Statybos pramonė
  • Pramonėje
  • Transportas
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