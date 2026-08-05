Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/100-4 Cage Classic
HD 9/100-4 Cage Classic ultra aukšto slėgio valymo įrenginys išsiskiria savo 1000 bar darbiniu slėgiu, 900 litrų per valandą vandens sąnaudomis ir purškimo pistoletu turinčiu apėjimo funkciją. Pašalina net ir labai sunkiai pašalinamus nešvarumus.
Idealiai tinka universaliam naudojimui statybose ar kitose pramonės srityse: Mūsų HD 9/100-4 Cage Classic ultra aukšto slėgio valymo įrenginys iš ultra aukšto slėgio kompaktinių valymo įrenginių klasės. Pagrindinis įrenginio išskirtinumas - labai galingas pramoninis aukšto slėgio WOMA siurblys. HD 9/100-4 Cage Classic su purškimo pistoletu, turinčiu apėjimo funkciją pasiekia 1000 bar darbinį slėgį ir sunaudoja 900 l per valandą. Todėl net ir labai dideli nešvarumai yra pašalinami greitai ir patikimai.
Savybės ir privalumai
Galingas, pramoninis aukšto slėgio siurblysIš karbido pagamintas stūmoklis prailgina įrenginio tarnavimo laiką. Aptarnavimui palankus dizainas, kuris palengvina tokių dalių kaip vožtuvai, sandarikliai ar stūmokliai pakeitimą. Centrinio vožtuvo konstrukcija užtikrina aukštą tūrinį efektyvumą.
Vartotojui patogus WOMA purškimo pistoletasLengvas, su ergonomiškai suprojektuota rankena, kad būtų lengviau valdyti. Sumažinta purškimo galia lengvesniam darbui.
Patvarus ir tvirtasMaži veiklos ir aptarnavimo kaštai. Apsaugo nuo staigaus vartotojo atsitraukimo darbo metu, kadangi slėgis susidaro lėtai, kai naudojamas pistoletas
Didelis mobilumas
- Dideli ratai ir užtikrina aukštą mašinos mobilumą ir optimalų svorio centrą, nepaisant jos dydžio
- Praktiškas krano kablys leidžia lengvai transportuoti, taip pat ir sudėtingomis sąlygomis
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|1000 / 100
|Vandens srautas (l/h)
|980
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|45
|Kuras
|Elektrinis
|Variklio galia (kW)
|35
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|380 - 415
|Dažnis (Hz)
|50
|Siurblio tipas
|Alkūninis velenas
|Svoris (be priedų) (kg)
|378
|Svoris (su priedais) (kg)
|392
|Svoris (su pakuote) (kg)
|395,5
|Matmenys (I x P x A) ( )
|1395 x 789 x 1088
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: UHP paleidimo pistoletas (savivartis)
- Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 750 mm
- Plokščios srovės antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 20 m
- Apsauginis vožtuvas
- Veikimo trukmės skaitiklis
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Pritaikymo sritys
- Statybos pramonė
- Pramonėje
- Transportas