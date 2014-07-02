Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/50-4
Šis įrenginys veikia esant iki 500 bar slėgiui ir nuvalo net ir labai sunkiai pašalinamą purvą. Patvarus rėminis dizainas užtikrina visapusę apsaugą bei užtikrina saugų perkėlimą kranu. Įrenginys turi vežimėlio principu sukurtą funkciją patogiam transportavimui.
Patogus purkštuvo laikiklis ir integruotas žarnos kablys užtikrina, kad priedas yra parengtas naudojimui prie įrenginio. Valandų matuoklis visada parodo tikslų siurblio darbo laiką. Saugus laikymas: Priedai ir įrankiai yra laikomi apsaugotoje dėžėje. Lengvai transportuojamas: Dėl stumdomo vežimėlio principo, įrenginio transportavimas tampa lengvas. Patikimas ir saugus: Kärcher aukštos kokybės alkūninio veleno siurblys užtikrina optimalų slėgį. Galimas saugumo įtaisas apsaugo įrenginį ir jį naudojančius asmenis.
Savybės ir privalumai
Našus alkūninio veleno siurblys.
- Patikimas, patvarus ir našus Kärcher alkūninio veleno siurblys užtikrina optimalų slėgį.
Saugus laikymo skyrius.
- Priedai ir įrankiai laikomi apsaugotame skyriuje, tad viskas ko jums reikia yra visuomet po ranka.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 900
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Kuras
|Elektrinis
|Variklio galia (kW)
|15
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Siurblio tipas
|Didelio našumo „Kärcher“ alkūninio veleno siurblys
|Svoris (be priedų) (kg)
|150
|Svoris (su priedais) (kg)
|195
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|930 x 800 x 920
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: Pramoninis paleidimo pistoletas
- Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 700 mm
- Plokščios srovės antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Pareiga
- Apsauginis vožtuvas
- Veikimo trukmės skaitiklis