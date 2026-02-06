Aukšto slėgio plovykla HD 7/20 G Entry Class
Mūsų HD 7/20 G Classic šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys turi galingą benzininį variklį, todėl galima atlikti sudėtingas valymo užduotis vietose, kuriose nėra elektros lizdo.
Statybos pramonei, savivaldybių teritorijoms, ir pastatų valymui mūsų mobilusis HD 7/20 G Classic aukšto slėgio valymo įrenginys puikiai atliks patikėtą užduotį. Jo galingas benzininis variklis (EU ST V) leidžia atlikti valymo užduotis net ir vietose, kuriose nėra išorinio maitinimo šaltinio; 200 barų darbinis slėgis, tvirtas alkūninio veleno siurblys ir iki 700 litrų vandens per valandą srautas suteikia puikius rezultatus. Dėl nepraduriamų ratų ir stabilaus vamzdinio plieninio rėmo įrenginys pasižymi mobilumu ir tvirtumu; Ergonomiška stumiama rankena, priedų laikymo vieta, pavyzdžiui, aukšto slėgio žarnoms, ir kompaktiški matmenys leidžia lengvai valdyti ir transportuoti automobilyje. Didelis vandens filtras bei termo apsauginis vožtuvas užtikrina veiksmingą vidinių komponentų apsaugą, kurie taip pat yra labai lengvai prieinami atliekant priežiūros užduotis.
Savybės ir privalumai
NepriklausomybėNepriklausomybė nuo el. maitinimo šaltinių. Atitinka ES Stage V reikalavimus išmetamųjų dujų emisijai. Patogus užvedimas.
Didelis mobilumasNepraduriami ratai garantuoja patikimą mobilumą. Kompaktiškas ir siauras įrenginys skirtas lengvai manevruoti siaurose vietose. Labai mobilus, lengvai transportuojamas ir taupantis vietą – telpa standartiniame automobilyje.
Patvarus ir tvirtasTvirtas plieninis rėmas patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų. Patikimos saugos sistemos: termo jutiklis, saugumo vožtuvas, vandens filtras. Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais.
Galimybė laikyti priedus
- Žarnos kablys ir priedų laikiklis, patogumui - paprasčiau laikyti ir nešiotis.
- Ergonomiškos rankena ir žarnos laikymo skyrius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|700
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|200 / 20
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|250 / 25
|Vandens įvadas
|3/4″
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Variklio tipas
|G210FA
|vienu metu vartotojų skaičius
|1
|Mobilumas
|Aukštas
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|36,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|43
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|878 x 538 x 702
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: Standartinis
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Padidintos galios antgalis
- Vandens filtras
Įranga
- Rėminis narvas
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
Priedai
Valymo priemonės
HD 7/20 G Entry Class atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.