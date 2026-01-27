Aukšto slėgio plovykla HD 8/23 G Entry Class
Savarankiškas, mobilus, galingas: HD 8/23 G klasikinis aukšto slėgio šalto vandens valymo įrenginys su tvirtu alkūninio veleno siurbliu ir benzininiu varikliu. Puikiai tinka naudoti statybose ir savivaldybių teritorijose.
Statybos aikštelės, viešieji parkai ir kito, dažnai nutolę nuo elektros lizdo vietos: Jei sudėtingoms valymo užduotims atlikti nėra išorinių maitinimo šaltinių, mūsų HD 8/23 G Classic šalto vandens aukšto slėgio valymo įrenginys su EU STAGE V benzininiu varikliu yra puikus pasirinkimas. Įrenginys, turi 800 litrų vandens talpą, 230 barų darbinį slėgį ir tvirtą alkūninio veleno siurblį, patikimai įvykdo dar sudėtingesnes valymo užduotis. HD 8/23 G Classic yra itin patogus vartotojui - mobilus ir lengvai transportuojamas automobiliu dėl savo ergonomiškos stumdomos rankenos, praktiško priedų laikymo, kompaktiškų matmenų ir nepraduriamų ratų. Jis stebina lengvai pasiekiamais komponentais, kuriuos efektyviai apsaugo didelis vandens filtras ir termo bei apsauginis vožtuvas. Kad išvengtumėte išorinės žalos, įrenginys turi labai tvirtą vamzdinį plieninį rėmą.
Savybės ir privalumai
NepriklausomybėNepriklausomybė nuo el. maitinimo šaltinių. Atitinka ES Stage V reikalavimus išmetamųjų dujų emisijai. Patogus užvedimas.
Didelis mobilumasNepraduriami ratai garantuoja patikimą mobilumą. Kompaktiškas ir siauras įrenginys skirtas lengvai manevruoti siaurose vietose. Labai mobilus, lengvai transportuojamas ir taupantis vietą – telpa standartiniame automobilyje.
Patvarus ir tvirtasTvirtas plieninis rėmas patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų. Patikimos saugos sistemos: termo jutiklis, saugumo vožtuvas, vandens filtras. Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais.
Galimybė laikyti priedus
- Žarnos kablys ir priedų laikiklis, patogumui - paprasčiau laikyti ir nešiotis.
- Ergonomiškos rankena ir žarnos laikymo skyrius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|800
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|230 / 23
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|280 / 28
|Vandens įvadas
|3/4″
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Variklio tipas
|G300FA
|vienu metu vartotojų skaičius
|1
|Mobilumas
|Aukštas
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|50,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|59
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|878 x 538 x 702
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: Standartinis
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Padidintos galios antgalis
- Vandens filtras
Įranga
- Rėminis narvas
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
Priedai
Valymo priemonės
HD 8/23 G Entry Class atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.