Aukšto slėgio plovykla HD 8/23 G Entry Class

Savarankiškas, mobilus, galingas: HD 8/23 G klasikinis aukšto slėgio šalto vandens valymo įrenginys su tvirtu alkūninio veleno siurbliu ir benzininiu varikliu. Puikiai tinka naudoti statybose ir savivaldybių teritorijose.

Statybos aikštelės, viešieji parkai ir kito, dažnai nutolę nuo elektros lizdo vietos: Jei sudėtingoms valymo užduotims atlikti nėra išorinių maitinimo šaltinių, mūsų HD 8/23 G Classic šalto vandens aukšto slėgio valymo įrenginys su EU STAGE V benzininiu varikliu yra puikus pasirinkimas. Įrenginys, turi 800 litrų vandens talpą, 230 barų darbinį slėgį ir tvirtą alkūninio veleno siurblį, patikimai įvykdo dar sudėtingesnes valymo užduotis. HD 8/23 G Classic yra itin patogus vartotojui - mobilus ir lengvai transportuojamas automobiliu dėl savo ergonomiškos stumdomos rankenos, praktiško priedų laikymo, kompaktiškų matmenų ir nepraduriamų ratų. Jis stebina lengvai pasiekiamais komponentais, kuriuos efektyviai apsaugo didelis vandens filtras ir termo bei apsauginis vožtuvas. Kad išvengtumėte išorinės žalos, įrenginys turi labai tvirtą vamzdinį plieninį rėmą.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla HD 8/23 G Entry Class: Nepriklausomybė
Nepriklausomybė nuo el. maitinimo šaltinių. Atitinka ES Stage V reikalavimus išmetamųjų dujų emisijai. Patogus užvedimas.
Aukšto slėgio plovykla HD 8/23 G Entry Class: Didelis mobilumas
Nepraduriami ratai garantuoja patikimą mobilumą. Kompaktiškas ir siauras įrenginys skirtas lengvai manevruoti siaurose vietose. Labai mobilus, lengvai transportuojamas ir taupantis vietą – telpa standartiniame automobilyje.
Aukšto slėgio plovykla HD 8/23 G Entry Class: Patvarus ir tvirtas
Tvirtas plieninis rėmas patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų. Patikimos saugos sistemos: termo jutiklis, saugumo vožtuvas, vandens filtras. Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais.
Galimybė laikyti priedus
  • Žarnos kablys ir priedų laikiklis, patogumui - paprasčiau laikyti ir nešiotis.
  • Ergonomiškos rankena ir žarnos laikymo skyrius.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens srautas (l/h) 800
Darbinis slėgis (bar/MPa) 230 / 23
Maks. slėgis (bar/MPa) 280 / 28
Vandens įvadas 3/4″
Pavaros tipas Benzinas
Variklio tipas G300FA
vienu metu vartotojų skaičius 1
Mobilumas Aukštas
Spalva Antracitas
Svoris (su priedais) (kg) 50,9
Svoris (su pakuote) (kg) 59
Matmenys (I x P x A) (mm) 878 x 538 x 702

Komplektacija

  • Purškimo pistoletas: Standartinis
  • Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
  • Padidintos galios antgalis
  • Vandens filtras

Įranga

  • Rėminis narvas
  • Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
Priedai
Valymo priemonės
HD 8/23 G Entry Class atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.