Aukšto slėgio plovykla HD 9/21 G
Autonomiškas ir visiškai mobilus: tai užtikrina įmontuotas Honda benzininis variklis, todėl galite naudoti HD 9/21 G iš HD Gasoline Advanced klasės nepriklausomai nuo išorinio maitinimo šaltinio.
Ergonomiška rėmo koncepcija užtikrina HD 9/21 G benzinu varomo šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginio iš HD Gasoline Advanced klasės maksimalų manevringumą. Įrenginio apsauginė rėmo konstrukcija yra ypač tvirta, ir yra puikus pasirinkimas darbui ekstremaliomis sąlygomis. Honda benzininis variklis pasižymi patikimumu ir ilgaamžiškumu. Jei nėra ir vandens pajungimo, įrenginys gali paimti vandenį tiesiai iš vandens telkinių ir generuoti darbinį slėgį iki 210 barų. Įrenginyje sumontuotas apsauginis didelis vandens filtras ir termostato vožtuvas, apsaugantis nuo perkaitinimo, dirbant recirkuliacijos režimu. Įrenginį yra labai patogu naudoti, nes EASY! Force aukšto slėgio pistolete išnaudojama aukšto slėgio srovės atatrankos jėga, siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą, o EASY!Lock sistema užtikrina penkis kartus greitesnį antgalių pakeitimą nei su įprastais srieginiais sujungimais, neprarandant tvirtumo ar ilgaamžiškumo. HD 9/21 G turi puikiai suprojektuotą efektyvaus darbo koncepciją, priedų laikymo galimybes, nepraduriamus ratus ir įvairių veiklos plėtros variantų.
Savybės ir privalumai
Maksimalus nepriklausomumas.Su patikimais Honda arba Yanmar varikliais, kurie užtikrina naudojimą be išorinio maitinimo šaltinio. Gali siurbti vandenį - pavyzdžiui, iš ežerų ar tvenkinių - ir naudoti jį plovimui.
Itin patogus naudotiErgonomiško rėmo koncepcija užtikrina lengvesnį transportavimą ant nelygiaus paviršiaus. Visus priedus galima laikyti tiesiog ant įrenginio. Nepraduriami ratai garantuoja patikimą mobilumą.
Labai universalusGalimas variantas su rėmu, kuriame yra kilpos pakrovimui kėlimo įranga ir patikimai apsaugo įrenginį. Žarnų ritės tvirtinimo komplektąs trumpesniam pasiruošimui ir užbaigimo darbams galima įsigyti kaip papildomą įrangą. Nešiojama versija su tvirtu vamzdiniu rėmu specialiai sukurta dažytojams ir tinkuotojams (HD 728 B).
Sunkiausiems darbams įveikti
- Tvirtas pagrindinis rėmas tinka naudoti kasdien sudėtingomis sąlygomis.
- Didelis vandens filtras apsaugo siurblį.
- Termostatinis vožtuvas apsaugo siurblį nuo perkaitimo, dirbant recirkuliaciniu režimu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|200 - 850
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|10 - up to 210 / 1 - up to 21
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|270 / 27
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Vandens įvadas
|1″
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Variklio gamintojas
|Honda
|Variklio tipas
|GX 340
|vienu metu vartotojų skaičius
|1
|Mobilumas
|krepšelis
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|72,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|80
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|866 x 722 x 1146
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Tolygus slėgio ir vandens srauto reguliavimas
- Ploviklio naudojimo funkcija: Siurbimas
Pritaikymo sritys
- Statybos pramonė (fasadų plovimas, statybos transporto priemonių ir įrangos plovimas)
- Žemės ūkis (įrangos ir mašinų plovimui arba miškininkystės darbams)
- Pramonė (įrangos plovimui)
- Paslaugų tiekimo sektorius (lauko zonų valymas, pvz. aikštės ir automobilių stovėjimo aikšteles)
