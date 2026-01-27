Aukšto slėgio plovykla HD 9/23 De
Puikiai tinka naudojimui vietovėse, kur prasta infrastruktūra: HD 9/23 De dyzelinis, mobilus šalto vandens aukšto slėgio valymo įrenginys, sukuriantis 230 barų slėgį ir puikiai tinkantis, kai reikia pasiekti ypač didelį valymo efektyvumą.
HD 9/23 De dyzelinis šalto vandens aukšto slėgio valymo įrenginys su Yanmar dyzeliniu varikliu - idealus pasirinkimas, kai reikia įveikti sudėtingas sąlygas ir ypač reiklias valymo užduotis. Prireikus, vandenį taip pat galima traukti tiesiogiai iš vandens telkinių, kad būtų galima dirbti tose srityse, kur neišvystyta infrastruktūra. Pasiekdamas 230 barų vandens slėgį, šis valymo įrenginys beveik neturi neįveikiamų valymo užduočių. Jo ergonomiška rėmo koncepcija ir atsparūs ratai garantuoja maksimalų manevringumą ir pravažumą, o tvirtas pagrindo rėmas yra pritaikytas darbui net ir ekstremaliomis sąlygomis. Įrenginį labai paprasta naudoti, nes EASY! Force aukšto slėgio pistolete išnaudojama aukšto slėgio srovės atatrankos jėga, siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą, o EASY!Lock sistema užtikrina penkis kartus greitesnį antgalių pakeitimą nei su įprastais srieginiais sujungimais, neprarandant tvirtumo ar ilgaamžiškumo. Įrenginyje sumontuotas apsauginis didelis vandens filtras ir termostato vožtuvas. Naudingi pasirenkami patobulinimai, pavyzdžiui, papildomas rėmas su kilpomis pakrovimui, sukuria tobulai užbaigtą įrenginio komplektaciją.
Savybės ir privalumai
Maksimalus nepriklausomumas.Su patikimais Honda arba Yanmar varikliais, kurie užtikrina naudojimą be išorinio maitinimo šaltinio. Gali siurbti vandenį - pavyzdžiui, iš ežerų ar tvenkinių - ir naudoti jį plovimui.
Itin patogus naudotiErgonomiško rėmo koncepcija užtikrina lengvesnį transportavimą ant nelygiaus paviršiaus. Visus priedus galima laikyti tiesiog ant įrenginio. Nepraduriami ratai garantuoja patikimą mobilumą.
Labai universalusGalimas variantas su rėmu, kuriame yra kilpos pakrovimui kėlimo įranga ir patikimai apsaugo įrenginį. Žarnų ritės tvirtinimo komplektąs trumpesniam pasiruošimui ir užbaigimo darbams galima įsigyti kaip papildomą įrangą. Nešiojama versija su tvirtu vamzdiniu rėmu specialiai sukurta dažytojams ir tinkuotojams (HD 728 B).
Sunkiausiems darbams įveikti
- Tvirtas pagrindinis rėmas tinka naudoti kasdien sudėtingomis sąlygomis.
- Didelis vandens filtras apsaugo siurblį.
- Termostatinis vožtuvas apsaugo siurblį nuo perkaitimo, dirbant recirkuliaciniu režimu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|400 - 930
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|40 - up to 230 / 4 - up to 23
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|270 / 27
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Vandens įvadas
|1″
|Pavaros tipas
|Dyzelinis kuras
|Variklio gamintojas
|Yanmar
|Variklio tipas
|L 100 V
|vienu metu vartotojų skaičius
|1
|Mobilumas
|krepšelis
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|112,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|115,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|866 x 722 x 1146
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Tolygus slėgio ir vandens srauto reguliavimas
- Elektrinis starteris
- Ploviklio naudojimo funkcija: Siurbimas
Pritaikymo sritys
- Statybos pramonė (fasadų plovimas, statybos transporto priemonių ir įrangos plovimas)
- Žemės ūkis (įrangos ir mašinų plovimui arba miškininkystės darbams)
- Pramonė (įrangos plovimui)
- Paslaugų tiekimo sektorius (lauko zonų valymas, pvz. aikštės ir automobilių stovėjimo aikšteles)
Priedai
Valymo priemonės
HD 9/23 De atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.