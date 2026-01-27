Aukšto slėgio plovykla HD 9/23 G
HD 9/23 G benzininis šalto vandens aukšto slėgio valymo įrenginys su Honda benzininiu varikliu sudaro galimybę dirbti autonomiškai ir patogiai, mobilumas užtikrinamas net esant nepalankioms sąlygoms.
Honda benzininis variklis užtikrina, kad HD 9/23 G šalto vandens aukšto slėgio valymo įrenginys veiktų visiškai nepriklausomai nuo išorinio maitinimo. 230 barų vandens slėgis leidžia pasiekti geriausių valymo rezultatų. Įrenginio apsauginė rėmo konstrukcija yra ypač tvirta, ir yra puikus pasirinkimas darbui ekstremaliomis sąlygomis. Ergonomiška rėmo koncepcija užtikrina maksimalų manevringumą net ant nelygaus paviršiaus. Patvarūs ratai, sėkmingo darbo koncepcija ir priedų sandėliavimo galimybes užtikrina labai patogų įrenginio eksploatavimą. Kitos patogios funkcijos: EASY! Force aukšto slėgio pistolete išnaudojama aukšto slėgio srovės atatrankos jėga, siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą, o EASY!Lock sistema užtikrina penkis kartus greitesnį antgalių pakeitimą nei su įprastais srieginiais sujungimais, neprarandant tvirtumo ar ilgaamžiškumo. Įrenginyje sumontuotas apsauginis didelis vandens filtras ir termostato vožtuvas, apsaugantis nuo perkaitinimo, dirbant recirkuliacijos režimu. HD 9/23 G modelis turi specialią rėmo konstrukciją su kilpomis, siekiant palengvinti pakrovimo procesą, taip pat yra komplektas su žarnos rite.
Savybės ir privalumai
Maksimalus nepriklausomumas.Su patikimais Honda arba Yanmar varikliais, kurie užtikrina naudojimą be išorinio maitinimo šaltinio. Gali siurbti vandenį - pavyzdžiui, iš ežerų ar tvenkinių - ir naudoti jį plovimui.
Itin patogus naudotiErgonomiško rėmo koncepcija užtikrina lengvesnį transportavimą ant nelygiaus paviršiaus. Visus priedus galima laikyti tiesiog ant įrenginio. Nepraduriami ratai garantuoja patikimą mobilumą.
Labai universalusGalimas variantas su rėmu, kuriame yra kilpos pakrovimui kėlimo įranga ir patikimai apsaugo įrenginį. Žarnų ritės tvirtinimo komplektąs trumpesniam pasiruošimui ir užbaigimo darbams galima įsigyti kaip papildomą įrangą. Nešiojama versija su tvirtu vamzdiniu rėmu specialiai sukurta dažytojams ir tinkuotojams (HD 728 B).
Sunkiausiems darbams įveikti
- Tvirtas pagrindinis rėmas tinka naudoti kasdien sudėtingomis sąlygomis.
- Didelis vandens filtras apsaugo siurblį.
- Termostatinis vožtuvas apsaugo siurblį nuo perkaitimo, dirbant recirkuliaciniu režimu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|400 - 930
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|40 - up to 230 / 4 - up to 23
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|270 / 27
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Vandens įvadas
|1″
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Variklio gamintojas
|Honda
|Variklio tipas
|GX 390
|vienu metu vartotojų skaičius
|1
|Mobilumas
|krepšelis
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|75,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|82,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|866 x 722 x 1146
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Tolygus slėgio ir vandens srauto reguliavimas
- Ploviklio naudojimo funkcija: Siurbimas
Videos
Pritaikymo sritys
- Statybos pramonė (fasadų plovimas, statybos transporto priemonių ir įrangos plovimas)
- Žemės ūkis (įrangos ir mašinų plovimui arba miškininkystės darbams)
- Pramonė (įrangos plovimui)
- Paslaugų tiekimo sektorius (lauko zonų valymas, pvz. aikštės ir automobilių stovėjimo aikšteles)
Priedai
Valymo priemonės
HD 9/23 G atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.