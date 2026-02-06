Aukšto slėgio plovykla HD 9/25 G Entry Class
HD 9/25 G yra galingiausias šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys su benzininiu varikliu iš mūsų Classic asortimento. Jis išsiskiria autonominiu maitinimo šaltiniu ir darbiniu slėgiu iki 250 barų.
Naudodamas iki 250 bar darbinį slėgį, 900 litrų vandens per valandą bei tvirtą alkūninio veleno siurblį, HD 9/25 G Classic šalto vandens aukšto slėgio valytuvas be vargo gali įveikti net ir labai sudėtingas valymo užduotis. Dėl galingo EU STAGE V benzininio variklio, kuris nereikalauja išorinio maitinimo šaltinio, ir su tvirtu vamzdiniu plieniniu rėmu bei drėgmei atspariais ratais, HD 9/25 G Classic yra tinkamas naudoti sudėtingoms užduotims savivaldybių teritorijose ar statybų aikštelėse įvykdyti. Ergonomiška stumiama rankena, kompaktiški matmenys ir priedų laikymo vieta, pvz., Aukšto slėgio žarnai ir purškimo iečiai, leidžia įrenginį lengvai valdyti ir gabenti automobilyje. Svarbūs įrenginio komponentai lengvai prieinami atliekant techninės priežiūros užduotis ir yra efektyviai apsaugoti termo ir apsauginiais vožtuvais, taip pat dideliu vandens filtru.
Savybės ir privalumai
NepriklausomybėNepriklausomybė nuo el. maitinimo šaltinių. Atitinka ES Stage V reikalavimus išmetamųjų dujų emisijai. Patogus užvedimas.
Didelis mobilumasNepraduriami ratai garantuoja patikimą mobilumą. Kompaktiškas ir siauras įrenginys skirtas lengvai manevruoti siaurose vietose. Labai mobilus, lengvai transportuojamas ir taupantis vietą – telpa standartiniame automobilyje.
Patvarus ir tvirtasTvirtas plieninis rėmas patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų. Patikimos saugos sistemos: termo jutiklis, saugumo vožtuvas, vandens filtras. Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais.
Galimybė laikyti priedus
- Žarnos kablys ir priedų laikiklis, patogumui - paprasčiau laikyti ir nešiotis.
- Ergonomiškos rankena ir žarnos laikymo skyrius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|900
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|250 / 25
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|300 / 30
|Vandens įvadas
|3/4″
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Variklio tipas
|G390FA
|vienu metu vartotojų skaičius
|1
|Mobilumas
|Aukštas
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|56,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|64,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|878 x 538 x 702
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: Standartinis
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Padidintos galios antgalis
- Vandens filtras
Įranga
- Rėminis narvas
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
Priedai
Valymo priemonės
HD 9/25 G Entry Class atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.