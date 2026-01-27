Vieno disko įrenginys BDS 43/150 C Classic
BDS 43/150 C Classic yra labai tvirtas vieno disko įrenginys, skirtas įvairiems grindų valymo darbams. Su priežiūros nereikalaujančiu laikikliu ir galingu 1500 vatų varikliu.
Labai tvirtas vieno disko įrenginys BDS 43/150 C Classic yra labai universalus, tinka kruopščiam grindų valymui, tai puikus kainos ir kokybės santykis. Su galingu 1500 vatų varikliu tinka tiek kietoms, tiek elastingoms grindims ir tekstilės dangoms prižiūrėti, taip pat susidėvėjusioms parketo grindims šlifuoti. Dėl 430 mm darbinio pločio idealiai tinka daugeliui pastatų valymo darbų, o priežiūros nereikalaujantis laikiklis su patvariais metaliniais krumpliaračiais užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir daug mažesnį susidėvėjimą bei mažesnes priežiūros išlaidas, palyginus su diržo pavara. Komplekte su trinkelių priežiūros pavaros plokšte.
Savybės ir privalumai
Galingas variklisItin tvirtas ir smūgiams atsparus dizainas. Puikus daugelyje valymo užduočių. Maži veiklos ir aptarnavimo kaštai.
Tvirtas laikiklisPagaminta iš patvarių metalinių krumpliaračių. mažas nusidėvėjimas ir priežiūros išlaidos, palyginti su diržine pavara. Didesnis sukimo momentas nei įprastos diržinės pavaros. Tylus, patvarus ir nereikalaujantis priežiūros.
Paprasta naudotiPatogu ir lengva naudoti. Puikus subalansavimas ir tylus veikimas.
Integruotas elektros lizdas
- Prijungimui prie siurbimo įrenginio, kuris sumažina dulkių kiekį.
- Padidintas valymo efektyvumą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Maitinimas iš el.tinklo
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|430
|Darbinis aukštis (mm)
|90
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|150
|Šepečio slėgis (kg)
|43
|Garso lygis (dB(A))
|66
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|44,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|940 x 430 x 1105
Komplektacija
- Šveitimo padų laikiklis
Įranga
- Talpa, pasirenkamas priedas: 10 l
- Maitinimas iš el.tinklo
Videos
Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka pastatų aptarnavimo paslaugų vykdytojams, naudojant viešuosiuose pastatuose ar biuruose.
- Kruopščiam visų grindų valymui – nuo kietų grindų iki kilimų
Priedai
Valymo priemonės
BDS 43/150 C Classic atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.