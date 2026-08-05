Vieno disko įrenginys BDS 43/DUO C

Universalus vieno disko įrenginys BDS 43/DUO C, skirtas įvairių tipų grindų priežiūrai, poliravimui ir šlifavimui. Įrenginys stebina puikiu sklandžiu darbu esant 150 arba 300 aps./min.

Su 43 centimetrų darbiniu pločiu, kintamu sukimosi greičiu (150 arba 300 aps./min.) ir galingu 1500 W varikliu mūsų vieno disko mašina BDS 43/DUO C pritaikoma įvairiose srityse. Įrenginys tinka kietoms ir elastingoms grindims bei kilimams valyti, įvairiems paviršiams poliruoti ir net parketui šlifuoti. BDS 43/DUO C stebina puikiu sklandžiu darbu. Plati rankena palengvina įrenginio valdymą, todėl nepatyrę ar neapmokyti naudotojai gali lengvai ją valdyti.

Savybės ir privalumai
Vieno disko įrenginys BDS 43/DUO C: Du greičiai
Du greičiai
Pasirenkamas 150 ir 300 aps./min. perjungimas Jungiklis lengvai pasiekiamas ant viduriniojo skydelio.
Vieno disko įrenginys BDS 43/DUO C: Labai tylus
Labai tylus
Gali būti naudojamas triukšmui jautriose patalpose (viešbučiuose, ligoninėse, ar biuruose).
Vieno disko įrenginys BDS 43/DUO C: Galingas variklis
Galingas variklis
Itin tvirtas ir smūgiams atsparus dizainas. Didelis sukimo momentas efektyviam darbui.
Labai žemas korpusas
  • Valymui po baldais ir radiatorais.
Dideli ratukai
  • Lengva transportuoti, bet ir ilgas distancijas.
  • Lengva laiptų priežiūra
Didelė priedų įvairovė
  • Priedai, pritaikyti pritaikymo atvejui, tokie kaip bakas, skirtingo kietumo šepečiai, trinkelių pavaros plokštė, skirtingos trinkelės, mikropluošto trinkelės, deimantinės trinkelės ir kt.
  • Sistemingas valymas: idealūs priedai kiekvienai paskirčiai.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Maitinimas iš el.tinklo
Darbinis šepečių plotis (mm) 430
Darbinis aukštis (mm) 90
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 150 - 300
Šepečio slėgis (kg) 45
Garso lygis (dB(A)) 66
Įtampa (V) 220
Dažnis (Hz) 50
Spalva Antracitas
Svoris (su priedais) (kg) 49,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 940 x 430 x 1070

Komplektacija

  • Šveitimo padų laikiklis

Įranga

  • Talpa, pasirenkamas priedas: 10 l
  • Maitinimas iš el.tinklo
Videos
Pritaikymo sritys
  • Kietų, elastingų ir tekstilinių grindų dangų valymui
  • Puikiai tinka parketui poliruoti ir šlifuoti
Priedai
Valymo priemonės
BDS 43/DUO C atsarginės dalys

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