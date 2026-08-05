Vieno disko įrenginys BDS 43/DUO C
Universalus vieno disko įrenginys BDS 43/DUO C, skirtas įvairių tipų grindų priežiūrai, poliravimui ir šlifavimui. Įrenginys stebina puikiu sklandžiu darbu esant 150 arba 300 aps./min.
Su 43 centimetrų darbiniu pločiu, kintamu sukimosi greičiu (150 arba 300 aps./min.) ir galingu 1500 W varikliu mūsų vieno disko mašina BDS 43/DUO C pritaikoma įvairiose srityse. Įrenginys tinka kietoms ir elastingoms grindims bei kilimams valyti, įvairiems paviršiams poliruoti ir net parketui šlifuoti. BDS 43/DUO C stebina puikiu sklandžiu darbu. Plati rankena palengvina įrenginio valdymą, todėl nepatyrę ar neapmokyti naudotojai gali lengvai ją valdyti.
Savybės ir privalumai
Du greičiaiPasirenkamas 150 ir 300 aps./min. perjungimas Jungiklis lengvai pasiekiamas ant viduriniojo skydelio.
Labai tylusGali būti naudojamas triukšmui jautriose patalpose (viešbučiuose, ligoninėse, ar biuruose).
Galingas variklisItin tvirtas ir smūgiams atsparus dizainas. Didelis sukimo momentas efektyviam darbui.
Labai žemas korpusas
- Valymui po baldais ir radiatorais.
Dideli ratukai
- Lengva transportuoti, bet ir ilgas distancijas.
- Lengva laiptų priežiūra
Didelė priedų įvairovė
- Priedai, pritaikyti pritaikymo atvejui, tokie kaip bakas, skirtingo kietumo šepečiai, trinkelių pavaros plokštė, skirtingos trinkelės, mikropluošto trinkelės, deimantinės trinkelės ir kt.
- Sistemingas valymas: idealūs priedai kiekvienai paskirčiai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Maitinimas iš el.tinklo
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|430
|Darbinis aukštis (mm)
|90
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|150 - 300
|Šepečio slėgis (kg)
|45
|Garso lygis (dB(A))
|66
|Įtampa (V)
|220
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|49,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|940 x 430 x 1070
Komplektacija
- Šveitimo padų laikiklis
Įranga
- Talpa, pasirenkamas priedas: 10 l
- Maitinimas iš el.tinklo
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietų, elastingų ir tekstilinių grindų dangų valymui
- Puikiai tinka parketui poliruoti ir šlifuoti
Priedai
Valymo priemonės
BDS 43/DUO C atsarginės dalys
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