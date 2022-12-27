BIURO VALYMAS
Biuro valymas vyksta sudėtingomis sąlygomis, kai susiduria keli skirtingi prioritetai: Laikas ir sąnaudos, valymo rezultatai, higiena ir tvarumas – visa tai yra susiję tarpusavyje ir į juos būtina atsižvelgti. Todėl svarbu pasirinkti tinkamus valymo metodus, atitinkančius konkretų tikslą. Ypatingai siekiant užtikrinti higieną ir tvarumą, ateityje vietoje statiško valymo vis dažniau bus taikomas dinaminis valymas.
Žingsniai švaraus biuro link
Biuras – tai vieta, kurioje kiekvieną dieną daugybė žmonių praleidžia ištisas valandas. Todėl biurų patalpų įranga, pobūdis ir paskirtis kelia daug specifinių iššūkių valymo paslaugų teikėjams. Reikia atsižvelgti į tokius veiksnius kaip laikas ir sąnaudos, kartu užtikrinant švarą, higieną ir, vis dažniau, tvarumą. Todėl verta apžvelgti dažniausiai pasitaikančius naudojimo būdus ir tinkamus sprendimus, įskaitant racionalią valymo sekos struktūrą bei dabartines valymo technologijų tendencijas.
Tinkamas pasiruošimas
Pasiruošimas ir tolesni veiksmai yra esminės ne tik valymo užduoties, bet ir patalpų valymo sekos sudedamosios dalys.
Visais atvejais tam reikalingos asmeninės apsaugos priemonės, žinios apie saugos instrukcijas ir higienos taisykles, aprūpinimas medžiagomis ir įranga. Aprūpinimas medžiagomis yra svarbus, nes tik nuo valymo užduoties patalpoje su atitinkamais numatytais valymo metodais priklauso, kokios įrangos reikia. Biuruose pirmiausia reikėtų surinkti stambius nešvarumus ir išmesti šiukšles.
Valymo principai
- Valykite iš viršaus į apačią
- Valykite iš galo į priekį
- Iš pradžių valykite sausuoju būdu, o paskui drėgnuoju
- Iš pradžių valykite švaresnius paviršius, o paskui - nešvarius
Paviršiai
Nuolat valant paviršius patalpoms suteikiama patraukli išvaizda, prisidedama prie jų vertės išlaikymo ir atliekama svarbi kontaktinių infekcijų prevencija. Valymas drėgna šluoste ir purškiamuoju skysčiu yra ypač tinkamas norint nuvalyti pavienius ar iš dalies prikibusius nešvarumus nuo stalų, šoninių lentynų ar laidų. Taikant šį metodą taupomas laikas, valymo priemonės ir vanduo, tačiau užtikrinama puiki higiena. Valymo priemonė gali būti iš anksto dozuojama, todėl išvengiama neekonomiško ir aplinkai nedraugiško perdozavimo. Valymo priemonę taip pat galima užpurkšti tiesiai ant šluostės – šiuo atveju pakanka trijų purškimų – ir valyti sudrėkinta puse. Jei reikia pašalinti įsisenėjusius nešvarumus, naudojamas drėgno šluostymo iš anksto paruošta šluoste metodas.
Pradedant nuo paviršiaus krašto, šluoste lanku valoma pirmyn ir atgal į priešingą pusę, kad būtų surinktas pavienis ir iš dalies prilipęs purvas. Vertikalūs paviršiai valomi iš viršaus į apačią, judinant šluostę plačiu lanku. Šluostę galima sulenkti iki trijų kartų, todėl susidaro 16 pusių ir kiekvieną paviršių galima valyti nauja puse. Galima alternatyva – perlenkite šluostę du kartus ir naudokite aštuonias gautas puses. Abiem atvejais, panaudojus visas šluostės puses, ji išmetama ir pakeičiama nauja. Visuomet reikėtų pasirūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir mūvėti apsaugines pirštines, atitinkančias naudojimo būdą ir naudojamą valymo priemonę. Tai gali būti vienkartinės pirštinės ar apsauginės pirštinės ir pan.
Paviršius, ant kurių susikaupė nešvarumų, galima valyti dulkes sulaikančiomis šluostėmis. Patikimai veikia rišančia medžiaga impregnuotos šluostės, nes dulkės efektyviai nuvalomos nuo paviršių nenaudojant vandens ar cheminių valymo priemonių. Jei paviršiai valomi reguliariai, vieną dulkes sulaikančią šluostę galima naudoti daugiau nei vienoje patalpoje. Be to, šios šluostės yra tinkamos valant ir renkant dulkes nuo lygių grindų dangų. Valant dulkes sulaikančiomis šluostėmis nebūtina mūvėti pirštinių.
Kritinių sąlyčio taškų priežiūra
Dažnai naudojamiems paviršiams taikomas vadinamasis kritinių sąlyčio taškų valymas, t. y. valomi arba dezinfekuojami kritiniai sąlyčio taškai. Jei užterštus paviršius reikia dezinfekuoti cheminiu būdu, galima įsigyti dezinfekcinių valymo įrenginių ir dezinfekavimo priemonių, kurios, priklausomai nuo modelio, gali turėti virucidinį poveikį virusams su apvalkalu.
Priklausomai nuo nešvarumų tipo ir medžiagos pobūdžio bei dėl aukštos valymo temperatūros garų valytuvai ir garų dulkių siurbliai yra veiksmingas ir laiką taupantis sprendimas, užtikrinantis tinkamą higienos lygį ir kovojantis su mikrobais bei virusais. Garai sklinda labai smulkiais lašeliais ir, priklausomai nuo įrenginio tipo, jų temperatūra pasiekia apie 100 °C, o slėgis – iki 8 barų. Galima veiksmingai valyti garams atsparias sienas, grindis ir baldus, nes garai pasiekia ir sunkiai prieinamas vietas.
Grindys
Tekstilinės grindų dangos
Biurai dažniausiai turi tekstilines grindų dangas. Norint pasiekti gerų valymo rezultatų, rekomenduojama patalpas siurbti nuo įėjimo, pradedant nuo krašto ir visada judinant antgalį įstrižai pirmyn ir atgal V raidės forma per dar neišvalytas vietas. Siauriems plotams rekomenduojama naudoti plyšių antgalį.
Dėl didelio žmonių srauto dienos metu akumuliatoriniai dulkių siurbliai yra tinkamas sprendimas. Lyginant su klasikiniais modeliais, jie turi keletą privalumų: nėra pavojaus suklupti užkliuvus už laidų, be to, nereikia mokėti už pažeistų laidų tvarkymą. Kadangi darbas atliekamas visiškai nevaržomai ir neieškant tinkamo elektros lizdo, galima sutaupyti apie 20 proc. darbo laiko. Skirtingų mašinų akumuliatorius galima lengvai pakeisti, jei naudojama vienoda platforma ir ta pati įkrovimo technologija. Laidiniai arba akumuliatoriniai dulkių siurbliai su „eko“ funkcija skatina tvarų valymą, nes dėl efektyvaus variklio ir optimizuotos srauto technologijos užtikrinama gera siurbimo galia, net ir esant mažesniam energijos suvartojimui.
Rankiniai belaidžiai dulkių siurbliai ir elektriniai šlavimo šepečiai palengvina pavienių zonų valymą, o stacionarūs šepetiniai dulkių siurbliai arba akumuliatoriniai stumiamieji dulkių siurbliai rekomenduojami didelių koridorių su tekstilinėmis grindų dangomis valymui. Svarbu žinoti optimalias siurbimo trajektorijas, kurios skiriasi nuo dulkių siurblio naudojimo būdo: Pirmiausia išvalomi visi pakraščiai, tada likusi teritorija valoma kvadratais tiesiais, lygiagrečiais judesiais. Svarbu, kad mašinose būtų įrengtas kilimų šlavimo įrangos rinkinys. Į jį įeina reguliuojamas, antistatinis pagrindinis šlavimo velenas ir pūkų filtras filtrui
Dėmės ant kilimo pašalinamos palaikomojo valymo metu naudojant tinkamą dėmių šalinimo priemonę. Jei ant kilimo matomos provėžos, metas atlikti tarpinį kilimų valymą.
Kietųjų grindų valymas biure
Ten, kur grindys yra kietos, pavyzdžiui, koridoriuose ar virtuvėlėse, geriausia rinktis grindų plovimo mašinas, nes jos veikia efektyviau ir higieniškiau nei tradicinis drėgnas valymas. Didesnį valymo našumą taip pat užtikrina tiesioginis nešvaraus vandens surinkimas, kuris gerokai sumažina riziką paslysti. Jei mašina turi sukamą ir valdomą šlavimo galvutę, ja lengva manevruoti, todėl galima nesunkiai apvažiuoti bet kokias kliūtis. Jei biure yra kietos grindys, joms puikiai tinka kompaktiška grindų plovimo mašina, kurią galima naudoti grindų valymui net po rašomaisiais stalais.
Naudojant plovimo mašinas, tokie parametrai kaip siurbimo galia ar vandens kiekis turėtų būti reguliuojami pagal atitinkamą naudojimo paskirtį ir užterštumo laipsnį, kad būtų galima atlikti valymą ir kartu užtikrinti ekonomišką išteklių naudojimą. Beje, akumuliatorinės mašinos sumažina darbo sąnaudas, nes kai mašinos našumas pritaikomas prie naudojimo būdo, galima išvalyti didesnį paviršiaus plotą be jokių pertraukų akumuliatoriaus įkrovimui ar keitimui. Geriausias įmanomas valymo būdas – valyti tiesiais judesiais iš išorės į vidų. Sunkiai pasiekiamas vietas ir kampus rekomenduojama iš anksto išvalyti rankiniu būdu, šiek tiek nuvalant drėgna šluoste.
Giluminis kietųjų grindų valymas ir apsauginės dangos atnaujinimas
Dažnai yra klojamos atsparios grindys padengtos polimerine dispersine danga. Laikui bėgant šios dangos susidėvi, atsiranda įbrėžimų, kuriuose gali kauptis nešvarumai. Valymas tampa sudėtingesnis ir reikalauja daugiau laiko. Todėl kas tam tikrą laiką tikslinga atnaujinti apsauginę dangą. Tai galima padaryti dviem būdais: Atnaujinant apsauginę dangą ir atliekant giluminį valymą.
Apsauginės dangos atnaujinimas – tai tarpinis valymo etapas, kai naudojamas sausas šveitimas ir valymas (purškimo metodas).
Taip nušlifuojami nedideli trūkumai ir įbrėžimai, o tose vietose, kurioms tenka ypač didelė apkrova, pakeičiama šiek tiek susidėvėjusi apsauginė danga. Artėjant prie krašto, apsauginė danga suvienodinama su esama danga.
Giluminiam valymui naudojama tokia valymo sistema:
Naudojami drėgno šveitimo, drėgno siurbimo ir drėgno šluostymo bei padengimo metodai.
Priešingai nei atnaujinant apsauginę dangą, atliekant giluminį valymą nuo grindų pašalinamos visos senos apsauginės ir (arba) kitos dangos, tokiu būdu galiausiai plikos grindys vėl padengiamos dviem ar trimis sluoksniais.
Apsauginės dangos atnaujinimas nepakeičia klasikinio giluminio valymo, tačiau jis atitolina giluminį valymą, kuris pats savaime gali būti labai brangus. Anksčiau, pavyzdžiui, giluminis valymas pastatuose paprastai būdavo atliekamas kartą per metus. Siekiant sumažinti išlaidas, apsauginės dangos buvo atnaujinamos du kartus per metus, o tai yra pigesnė paslauga, kurios kaina apytiksliai atitinka vieno giluminio valymo kainą. Dėl to nebereikia giluminio valymo atlikti kasmet – to pakanka kas dvejus metus.
Įdomūs faktai apie laiptinių valymą
Laiptai pagaminti iš nerūdijančio plieno arba brangiosios medienos yra lyg dizaino elementai. Jie taip pat gali būti centriniai evakuacijos keliai arba tik apleisti praėjimai tarp aukštų. Kiekvienu atveju laiptinės valymo darbai yra tikras iššūkis, nes dėl erdvinių sąlygų šie darbai yra sudėtingi. Kodėl švara vis dar svarbi? Ko reikia nepamiršti kalbant apie įvairias grindų dangas? Kokios dažniausios operatoriaus klaidos? Pateikiame trumpą apžvalgą.
Taupomas laikas ir ištekliai: Tvarumas ir inovacijos
Valymas pats savaime yra tvarus, nes padeda išlaikyti pastatų, įrenginių ir mašinų vertę ir funkciją. Be to, kalbant apie pastatų valymą, tvaraus ir sėkmingo valdymo aspektai dažnai eina kartu. Juk norint dirbti efektyviai, svarbu mažinti sąnaudas ir kartu išlaikyti ar gerinti rezultatus. Tai galima pasiekti naudojant energiją ir vandenį taupančias valymo technologijas, modernias procedūras arba ergonomiškas mašinas, kurios sumažina fizinį krūvį, todėl taip pat sutrumpina darbuotojų nedarbingumo laiką: Kitaip tariant – tai priemonės, kurios naudingos tiek aplinkai, tiek žmonėms. Šiuo metu valymo pramonėje vyksta perversmas, o tradicinius modelius ir metodus vis dažniau keičia dinamiški, aplinkai nekenksmingi metodai
Taupus technologijų ir išteklių naudojimas
Kalbant apie aplinkai nekenksmingas valymo koncepcijas, svarbus vaidmuo tenka valymo priemonėms. Reikia vengti aplinkai kenksmingų ir sveikatai pavojingų medžiagų, pavyzdžiui, fosfatų ar alergizuojančių rūgščių, ir pakeisti jas natūraliomis medžiagomis. Tačiau taip pat svarbu, kad tokių natūralių medžiagų gamybai nebūtų eikvojami ištekliai. Ekologiškos sertifikuotos valymo priemonės turi išsiskirti ne tik savo sudedamosiomis dalimis, bet ir valomosiomis savybėmis. Todėl turėtų pakakti net ir nedidelio koncentrato kiekio, kad jis veiksmingai atliktų savo darbą.
Skaitmeniniai sprendimai didesniam tvarumui
Tvarumas yra labai susijęs su tinkamų valymo metodų ir valymo koncepcijų, pritaikytų konkrečiam pastatui, naudojimu. Tačiau negalima pamiršti skaitmeninimo teikiamų galimybių. Pavyzdžiui, rinkoje esančios sistemos palengvina tikslinį pastatų valymą, pasitelkiant jutiklių ir dirbtinio intelekto teikiamų duomenų vertinimo kombinaciją. Pavyzdžiui, galima stebėti muilo dozatorių ir tualetinio popieriaus užpildymo lygį, taip pat lankytojų srautus tam tikrose pastato dalyse, pavyzdžiui, posėdžių salėse. Sumaniai panaudojus šią informaciją, galima gerokai sumažinti darbo sąnaudas ir sunaudojamų medžiagų kiekį.
Naudojant programinę įrangą arba programėles, kuriose skaitmeniniu būdu atvaizduojami visų pastatų priežiūros rangovų užduočių procesai, galima greitai ir be fizinio kontakto koreguoti kasdienes valymo užduotis ir įtraukti jas į valymo planą. Bendravimas realiuoju laiku leidžia klientams, pastatų valdytojams ir valytojams greitai keistis informacija. Tokiu būdu galima patikimai suplanuoti ir pranešti apie specialias užduotis, pavyzdžiui, papildomai dezinfekuoti durų rankenėles ar kitus paviršius.
Ne tik švarus biuras: Vanduo ir oras
Švarus oras yra labai svarbus darbo vietose, pavyzdžiui, biuruose, viešosiose ar medicinos įstaigose. Patalpose, kur yra daug žmonių, taip pat reikia patikimo vandens tiekimo. Oro valytuvai ir vandentiekio vandens dalytuvai yra tvarus ir ekonomiškas būdas užtikrinti higienišką ir švarią aplinką, neapsiribojant tik išvalytomis grindimis ir paviršiais.