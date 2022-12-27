PRIIMAMŲJŲ VALYMAS
Priimamasis yra tarsi viešbučio, automobilių prekybos salono ar muziejaus vizitinė kortelė. Vieta, iš kurios svečiai patenka į įstaigą, turi būti tokia, kurioje jie jaustųsi patogiai, laukiami bei norėtų sugrįžti. Čia labai svarbu ne tik stilingi baldai ir besišypsantys darbuotojai – priimamasis turi būti ir nepriekaištingai švarus, nes higiena ypač svarbi vietose, kuriose nuolat vyksta žmonių kaita. Toliau pateikiama naudingų priemonių, užtikrinančių priimamųjų švarą, apžvalga.
Kiekvieno priimamojo prioritetas – gerai prižiūrėtos grindys
Grindys labai greitai išsipurvina. Kiekvienas ateinantysis dažniausiai iš lauko įneša ir nešvarumų, ypač esant drėgnam orui, jei į patalpas patenkama tiesiai iš lauko, o ne, pavyzdžiui, iš laiptinės. Čia gali pagelbėti purvo gaudyklės ir durų kilimėliai: jie neleidžia nešvarumams patekti į patalpas, o taip pat tam tikru mastu apsaugo ir nuo drėgmės bei sniego. Kilimėlius reikia reguliariai valyti drėgno ir sauso valymo siurbliu, elektrine šluota arba vertikaliuoju šepečio tipo dulkių siurbliu. Šie įrenginiai taip pat tinka ir palaikomajam visų grindų ploto valymui.
Tačiau net ir naudojant šias priemones grindis vis tiek reikia reguliariai valyti. Kalbant apie kietas ir elastingas grindis, pavyzdžiui, plyteles arba linoleumą, populiarus kasdienės priežiūros pasirinkimas yra rankinio valymo sistemos. Sauso valymo dulkių siurbliai arba drėgno ir sauso valymo siurbliai taip pat puikiai tinka palaikomajam valymui, nes atlieka daugybę valymo užduočių ir lanksčiai prisitaiko prie skirtingų grindų dangų. Kitas dėmesio vertas veiksnys yra tai, kad, esant 100 kvadratinių metrų ir didesniam plotui, patartina naudoti manevringą grindų plovimo įrenginį. Jis ne tik valo nuodugniau, nei leidžia rankinė valymo sistema, tačiau pasiekia higieniškesnį rezultatą, nes nešvarus vanduo iš karto susiurbiamas. Net ir intensyvesnio valymo, pavyzdžiui, tarpinio ir giluminio valymo metu, grindų plovimo įrenginys užtikrina ir sutaupytą laiką, ir įspūdingus rezultatus. Ypatingą dėmesį grindų valyme reikia atkreipti ir į tai, kad skirtingoms priimamuosiuose naudojamoms grindų dangoms turi būti taikomi ir skirtingi valymo reikalavimai. Todėl visuose valymo procesuose reikia atsižvelgti į grindų dangų tipą.
Natūralaus akmens valymas ir priežiūra
Vienodos ar panašios išvaizdos natūralių akmenų techninės savybės, ypač jų jautrumas šarmams arba rūgštims, tvirtumas ir vandens sugertis, gali labai skirtis. Būtent šie veiksniai lemia, koks akmuo labiausiai tinka kuriai paskirčiai ir kaip jį prižiūrėti, kad jis kuo ilgiau išlaikytų savo išvaizdą. Todėl, prieš valydami, privalote gerai išsiaiškinti akmens mineralinę sudėtį, nuo kurios priklauso jo savybės, paviršiaus apdorojimas bei naudojimas.
Smulkiosios akmens masės plytelių valymas
Smulkiosios akmens masės plytelės yra graži ir labai populiari grindų danga, išsiskirianti savo tvirtomis ir slydimui atspariomis savybėmis bei labai mažu drėgmės sugerties laipsniu. Grindų dangas be smulkiosios akmens masės šiais laikais sunku įsivaizduoti, nes tai – moderni ir saugi dizaino priemonė.
Tobulą išvaizdą užtikrinantys nepriekaištingai švarūs stiklo paviršiai
Gerai prižiūrėti stiklo paviršiai leis priimamajam suspindėti švara. Stiklas dažnai naudojamas siekiant sukurti lengvą ir draugišką atmosferą, tačiau yra jautrus matomiems nešvarumams. Stiklo dėmes geriausia šalinti stiklo valikliu ir šluoste. Esant didesniems plotams, tolygų rezultatą galima pasiekti naudojant specialią langų šluostę bei valytuvą arba komercinį paviršių valymo siurblį. Langų valytuvas „Window Vac“ padės išvengti nutekėjimų ant grindų ir su tuo susijusių paslydimų pavojų.
Taip vilioja prisėsti: kaip išlaikyti minkštus priimamųjų baldus gražius ilgą laiką
Norint pasiekti gerą ilgalaikį įspūdį, dar vienas, ne mažiau už nepriekaištingai švarius stiklo paviršius svarbus aspektas, yra ir gerai prižiūrėti minkšti baldai. Jei nenorite, kad bendrą įspūdį sugadintų negražios dėmės, turite paskubėti, nes dėmes reikia šalinti tą pačią dieną, kai jos atsiranda. Taip yra todėl, kad šviežios dėmės yra lengviau pastebimos ir lengviau pašalinamos, todėl negali labiau išplisti.
Dėmių šalinimas rankiniu būdu
Devyniasdešimt procentų visų dėmių jau ir taip yra tirpios vandenyje, todėl pirmiausia patartina dėmę valyti mikropluošto šluoste arba mikropluošto kempinėle ir vandeniu. Reikia valyti švelniais tapšnojimo judesiais, o paskui – švelniais sukamaisiais judesiais iš viršaus į apačią. Tai padės iš pluošto pašalinti nešvarumus ir svarbu, kad jie nebūtų įtrinami giliau į pluoštą.
Jei dėmės vandenyje netirpios, reikia naudoti dėmių valiklį, pagamintą su vandeniu maišomo tirpiklio pagrindu. Mikropluošto šluostę apipurkškite dėmių valikliu ir ja tapšnokite suteptą vietą, kol dėmė atsiskirs. Tada švelniais sukamaisiais judesiais iš apačios į viršų pašalinkite dėmę iš pluošto.
Patarimai:
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Prieš šalindami dėmes, pirmiausia dulkių siurbliu nusiurbkite laisvus nešvarumus
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Paviršiaus per daug nespauskite
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Visada naudokite tik švarią šluostės vietą
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Džiūvimą galima paspartinti tapšnojant sausu skudurėliu
Mechaninis apmušalų valymas
Norėdami atlikti nuodugnesnį minkštų baldų giluminį valymą, galite naudoti plaunantį siurblį. Plaunančiu siurbliu galima valyti tiek vienu, tiek dviem etapais. Taip užtikrinamas puikus giluminis valymo rezultatas.
Paviršių valymas
Kad visi lankytojai jaustųsi patogiai, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ir paviršių valymui. Dėl išaugusių higienos reikalavimų priimamajam tenka itin svarbus vaidmuo.
Paviršių valymas rankiniu būdu
Rankiniam paviršių valymui rekomenduojama naudoti mikropluošto šluostes ir purškimo buteliukus su valikliu, o jei reikia – su dezinfekuojančiu valikliu.
Du metodai gali padaryti darbo procesą praktiškesnį ir saugesnį: spalvų metodas, kai, pavyzdžiui, mėlynos spalvos šluostės naudojamos paviršiams, o raudonos – tualetams ir pisuarams, kad nebūtų pavojaus susipainioti. Be to, gali būti naudojamas šluosčių sulankstymo į 8 arba 16 kartų metodas, siekiant užtikrinti, kad paviršiai visada būtų valomi tik švaria šluostės puse ir mikrobai nebūtų pernešami nuo vieno paviršiaus ant kito. Mikropluošto šluostė pirmiausia vieną kartą perlenkiama į apačią, o tada, priklausomai nuo jos dydžio – vieną arba du kartus į šoną. Tada švari šluostės dalis apipurškiama (dezinfekuojančiu) valikliu ir ja šluostomas paviršius. Sistemingai lankstant šluostę, galima panaudoti aštuonias arba šešiolika šluostės plotų, kol prireiks naujos šluostės.
Paviršių valymas garo valytuvu
Kaip alternatyvą galima naudoti profesionalius garų valytuvus. Dėl jų aukštos valymo temperatūros, padedančios užtikrinti tinkamą higieną ir kovoti su bakterijomis bei virusais, šie įrenginiai yra efektyvus ir laiką taupantis sprendimas. Garai, priklausomai nuo įrenginio tipo, išsiskiria labai smulkiais lašeliais, esant maždaug 100° C temperatūrai ir iki 8 barų slėgiui. Šiais įrenginiais galima efektyviai valyti ne tik grindis ir baldus, bet ir sunkiai prieinamas, tačiau garai pasiekiamas vietas.
Švarus priimamojo stalas
Priimamasis – tai patalpa, kurioje nepriekaištinga higiena yra itin svarbi. Galimybė dezinfekuoti rankas lankytojams turėtų būti suteikta dar prieš jiems prieinat prie stalo. Kontaktiniai paviršiai, prie kurių liečiasi daug žmonių, turi būti reguliariai valomi ir dezinfekuojami, o „Plexiglas®“ stiklais, kurie daug kur montuojami personalo apsaugai, taip pat reikia pasirūpinti. Kad jie nesusidrumstų arba nesusibraižytų, juos reikia valyti plona mikropluošto šluoste ir vandeniu. Jei naudojama papildoma valymo priemonė, kad nepažeistų stiklo, ji negali būti nei stipriai šarminė, nei stipriai rūgštinė ir jos sudėtyje negali būti per daug alkoholio.
Patarimas:
Kai keičiasi darbuotojų pamaina, patartina atkreipti dėmesį ir į darbo vietą – pavyzdžiui, stalą ir telefoną reikia nuvalyti ir dezinfekuoti.