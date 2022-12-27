TUALETŲ IR PERSIRENGIMO KAMBARIŲ VALYMAS
Yra daug priežasčių, kodėl tualeto zonos turi būti kruopščiai valomos: priklausomai nuo aplinkos, tualetais, dušo patalpomis ir persirengimo kambariais – pavyzdžiui, biurų pastatuose, gamybinėse patalpose, viešbučiuose, restoranuose, sporto salėse ar prekybos centruose – naudojasi daugybė žmonių. Tualetuose žmonės neišvengiamai liečia įvairius paviršius, kuriuos lietė beveik visi kiti naudotojai – durų rankenas, čiaupus ar klozetų vandens nuleidimo mygtukus. Tokiu būdu mikroorganizmai gali patekti nuo vieno žmogaus odos ant kito. Privaloma užkirsti tam kelią vykdant nustatytas valymo procedūras.
Specialieji tualeto zonų valymo reikalavimai
Jei valymo darbai vykdomi netinkamai, dėl drėgmės, karščio ir nedidelių paviršių įtrūkimų tualetuose gali ypač sėkmingai daugintis tokie mikroorganizmai kaip bakterijos ir grybelis. Jie gali maitintis organinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, negyvomis odos ląstelėmis. Ypač sunku valyti tokius nešvarumus kaip kalkės ir kalkių bei muilo nuosėdos, šlapimo nuosėdos, rūdys ir pan. Dažnai tenka naudoti agresyvias valymo priemones, kurios gali pažeisti paviršių medžiagas. Valant reikia atsižvelgti į visus specialiuosius reikalavimus – visų pirma, siekiant reikiamo higienos standarto ir kartu norint nepažeisti paviršių, pavyzdžiui, jungčių ar kitų detalių.
Virusas, bakterija ar grybelis?
Tiek kai kurie virusai ir bakterijos, tiek grybeliai gali būti patogeniški žmonėms. Prieš patekdami į žmogaus kūną, mikroorganizmai gali daugintis purve. Būtent dėl šios priežasties valymas labai svarbus norint užtikrinti higieną.
Spalvų teorija: keturios spalvos, kurios padidins saugumą
Norint užtikrinti valymo darbų saugumą ir higieniškumą bei užkirsti kelią mikrobų plitimui, skirtingoms zonoms galima naudoti spalvų sistemą. Naudojamos keturios lengvai atskiriamos spalvos – raudona, žalia, mėlyna ir geltona. Kiekviena spalva reiškia atitinkamą zoną. Tokiu būdu apsisaugosite nuo tikimybės, kad šluoste, kuri buvo naudojama tualetui valyti, bus nuvalytas virtuvės stalviršis. Galima įsigyti ne tik atitinkamų spalvų valymo reikmenis, pavyzdžiui, kibirus ir šluostes, bet ir valymo priemones, kurios atitinka šią spalvų schemą.
Geltona ir raudona spalvos naudojamos tualeto zonoje:
Geltoni rankinio valymo reikmenys naudojami praustuvams, plytelėms, saugojimo erdvėms, įvairioms detalėms, veidrodžiams, dušo kabinoms ir vonioms tualetų zonoje..
Raudoni valymo reikmenys naudojami tualetams, pisuarams ir šalia jų esančioms plytelėms.
Valymo priemonės
Naudojant rūgštinius valiklius skirtingoms medžiagoms tualetų zonoje valyti, reikia atkreipti dėmesį, kokios konkrečios rūgšties pagrindu pagaminta valymo priemonė. Tai būtina, nes ne visos rūgštys veikia vienodai. Ši informacija pateikiama saugos duomenų lapuose. Valymo priemonės, kurių pagrindą sudaro druskos, skruzdžių ir fosforo rūgštis, veikia ypač agresyviai. Atliekant priežiūros ir valymo darbus, nuo nuosėdų apsaugančios valymo priemonės įprastai naudojamos su sulfamo rūgštimi, metansulfonine rūgštimi ir (arba) citrinų rūgštimi, ypač norint nesugadinti įvairių detalių, pvz., dušo galvučių, maišymo vožtuvų ir čiaupų.
Sauga vykdant valymo darbus
Naudojant sanitarinių patalpų valymo priemones, labai svarbu laikytis saugos reikalavimų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių. Būtina dėvėti apsaugines pirštines ir akių apsaugą. Įprastos taisyklės: niekada nemaišykite skirtingų valymo priemonių, atkreipkite dėmesį į nurodytą dozę, nenaudokite šilto ir karšto vandens – dėl to gali susidaryti aerozoliai ir valymo priemonės gali būti smarkiau suaktyvintos, nuvalę gerai nuplaukite paviršius švariu vandeniu.
Giluminis tualeto zonų valymas
Dėl pirmiau išvardytų priežasčių reguliariai turi būti kruopščiai valomos sienų plytelės, praustuvai ir veidrodžiai, unitazai ir pisuarai ir, žinoma, jų atitinkamos detalės. Tai reiškia, kad valytojai turi būti ypač atsargūs, nes tikėtina, kad skirtingos medžiagos reaguos į valymo priemonę skirtingai.
Paviršių negalima tiesiogiai purkšti rūgštiniu giluminiu valikliu, kad rūgštis įsiskverbdama į plyšius nesukeltų ilgalaikės žalos. Valiklį reikia purkšti ant valymo šluostės arba kempinės. Jungiamąsias detales galima valyti tik įbrėžimų nesukeliančiomis kempinėlėmis (baltu paviršiumi). Ši taisyklė taip pat taikoma veidrodžių paviršiams. Siekiant išvengti ilgalaikio jungiamųjų detalių pažeidimo, rūgštinę valymo priemonę reikia labai kruopščiai nuplauti. Užkalkėjusius vandens išleidimo vožtuvų aeratorius reikia atsukti ir nakčiai panardinti į rūgštinį tirpalą. Klozetų sėdynes ir dangčius dera valyti universaliu valikliu arba alkoholio pagrindu pagamintu valikliu, nes rūgštys gali pakeisti jų spalvą ir nulemti dėmių atsiradimą. Tokiu atveju jų bus neįmanoma grąžinti į ankstesnę būseną. Durys, durų rėmai ir pertvaros taip pat turėtų būti kruopščiai valomi naudojant universalius arba alkoholio pagrindu pagamintus valiklius. Be to, ir jiems valyti turėtų būti naudojamos tik įbrėžimų nesukeliančios kempinėlės.
Kiti daiktai, pvz., sėdynės ar paltų kabyklos, valomi rankomis, naudojant švelnią šarminę valymo priemonę arba kasdienį valiklį ir rankinį šepetį, tada nuplaunami švariu vandeniu ir nusausinami geltona valymo šluoste.
Garų valytuvų naudojimas
Priklausomai nuo erdvės dydžio, giluminiam valymui taip pat tinka naudoti garų valytuvą arba garinį siurblį. Dėl aukštos valymo temperatūros šie įrenginiai tampa veiksmingu ir laiką taupančiu sprendimu, padedančiu užtikrinti tinkamą higieną ir kovoti su mikrobais ir virusais. Garus sudaro labai smulkūs lašai, jų temperatūra, atsižvelgiant į įrenginio tipą, siekia maždaug 100 °C, o slėgis – iki 8 barų.
Jais galima ne tik efektyviai valyti sienas, grindis ir baldus – garai puikiai nuvalo sunkiai pasiekiamas vietas, pvz., gumos klostes ir plyšius. Valymas garais taip pat ypač rekomenduojamas lengvai pažeidžiamiems paviršiams, tokiems kaip mediena.
Dušo kabinų valymas
Siekiant išvengti pažeidimų, prieš naudojant rūgštines valymo priemones cemento jungtis būtina kruopščiai suvilgyti vandeniu. Norint pašalinti visus nešvarumus, pvz., odos riebalų ir kremų likučius, kalkes ir kalkių bei muilo nuosėdas, nuo sienų plytelių, atitinkamas plotas valomas dalimis rūgštiniu giluminiu valikliu, o purvui suminkštėjus nuplaunamas dideliu kiekiu švaraus vandens. Tol, kol vyksta sąlytis su valikliu, atitinkama zona šveičiama žalia rankine kempinėle, kad nešvarumai lengviau atsikabintų nuo paviršiaus. Sąlyčio laikas priklauso nuo išsipurvinimo lygio.
Nuplovus, vanduo nuo plytelių pašalinamas guminiu grandikliu. Taip pat galima naudoti langų ir paviršių siurblį. Juodą pelėsį iš jungčių galima pašalinti naudojant vandenilio peroksidą. Jei pelėsis įsisenėjęs, silikoninę jungtį būtina pakeisti.
Didesnėms dušo zonoms ekonomiška naudoti aukšto slėgio plovimo įrenginį su putų antgaliu. Jei naudojama valymo priemonė, plaukite šaltu vandeniu, nes naudojant su karštu vandeniu valymo priemonės poveikis gali tapti agresyvesnis.
Aukšto slėgio plovimo įrenginys tinka ne tik dušo kabinoms valyti. Jį taip pat galima naudoti dideliems plotams plauti, pavyzdžiui, viešuosiuose tualetuose. Šiuo tikslu dažnai patartina naudoti akumuliatorinius įrenginius, kuriuos galima naudoti neprijungus prie maitinimo šaltinio.
Grindų valymas
Šiais laikais tualetų zonose dažnai naudojamos smulkios akmens masės plytelės, nes dėl gamybos proceso jos turi „mikroporingą“ struktūrą, todėl užtikrina puikią apsaugą nuo slydimo, kuri ypač svarbi drėgnose patalpose (kuriose kyla pavojus paslysti dėl drėgmės). Taip pat jos labai atsparios rūgštims ir šarmams ir siūlomos įvairiausių spalvų bei paviršių tekstūrų (pradedant nuo gruntinio, poliruoto, matinio ar tekstūruoto paviršiaus iki natūralaus akmens išvaizdos).
Smulkios akmens masės plytelių valymas
Smulkios akmens masės plytelės – patraukli ir labai populiari grindų danga, neslidi ir išsiskirianti tvirtumu bei labai mažu drėgmės sugėrimo greičiu. Tai moderni ir saugi konstrukcijų medžiaga, tad šiais laikais tiesiog neįmanoma įsivaizduoti grindų dangos be smulkios akmens masės.