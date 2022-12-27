VALYMAS SAUSU LEDU AUTOMOBILIŲ DIRBTUVĖSE
Valymas sausu ledu – tai veiksmingas dalelių purškimo procesas, kuriuo pašalinami įsisenėję nešvarumai nuo
įvairių tvirtinimo elementų. Valymas sausu ledu taip pat pasiteisino automobilių ar restauravimo dirbtuvėse,
ypač sudėtingiems ir subtiliems paviršiams – tiek valant automobilių apmušalus ar variklio skyrių bei atliekant
klasikinių automobilių restauravimo darbus. Pagrindinis šios technologijos privalumas yra tas, kad nelieka jokių
valymo žymių, pavyzdžiui, nuotekų, cheminių medžiagų ar purškimo priemonių likučių.
Variklio skyrius, kėbulas arba automobilio salonas: Sausas ledas, skirtas jautrių paviršių valymui
Kodėl dirbtuvėse reikia naudoti sausą ledą?
Nešvarių automobilio dalių, įrankių ir mašinų valymas įprastai yra sunkus darbas, kurio metu dažnai susidaro
daug nešvarumų. Taip yra todėl, kad taikant tokius metodus kaip smėliavimas lieka įvairių medžiagų,
pavyzdžiui, smėlio ir stiklo granulių. Dažnai po tokio valymo dar reikia atlikti papildomus valymo darbus.
Atliekant valymo darbus automobilių dirbtuvėse ir servisuose sausas ledas yra pranašesnis: Visų pirma, valymas
sausu ledu gali būti naudojamas visais atvejais, kai negalima naudoti vandens. Tai ypač aktualu jautriai
transporto priemonių elektronikai arba tvarkant vertingų senovinių automobilių kėbulus. Taip išvengiama
elektronikos pažeidimų, kuriuos gali sukelti valymas vandeniu, dalys apsaugomos nuo koroziją sukeliančių
valymo priemonių, apsaugomi mechaniniai įrankiai ir nepaliekant jokių likučių pašalinamos įsisenėjusios
apnašos.
Valymas sausu ledu netgi padeda spręsti problemas, kurios anksčiau buvo neįmanomos arba kurias buvo galima
atlikti tik sugaištant daug laiko. Šis metodas ne tik pašalina kramtomosios gumos likučius ir riebalų dėmes, bet
ir nepriekaištingai išvalo prietaisų skydelius bei variklio vidų.
Jo dėka viskas yra švaru.
Valymas sausu ledu gali būti naudojamas įvairiose srityse. Sauso ledo valymo įrenginiais
galima pašalinti laką ir dažus, tepalus, riebalus, dervą, bitumą, rašalą, smalą, klijus, vašką,
silikono ir gumos likučius, kramtomąją gumą ir daugybę įvairių nešvarumų nuo įvairių
tvirtinimo elementų. Taip pat galima sluoksnis po sluoksnio pašalinti seną laką nuo lakuotų
paviršių. Be to, šis valymo metodas naudojamas įvairiose transporto priemonių valymo
srityse.
Variklio skyriaus ir kėbulo valymas sausu ledu:
Metalinės dalys
Variklis, važiuoklė, ratlankiai, sandarinimo paviršiai, sriegiai, įrankiai, kėlimo platformos
Guminės dalys
Žarnos, rankenos, sandarinimo elementai, išmetimo sistemos elementai
Elektroniniai komponentai
Transporto priemonių salonų valymas sausu ledu:
Tekstilė ir plastikiniai elementai transporto priemonių viduje ir ant jų: Sėdynės, grindų kilimėliai, stogo apdailos
medžiagos, porankiai, ventiliacijos angos, prietaisų skydeliai, pedalai
Kaip vyksta valymas sausu ledu?
Valymas sausu ledu – tai dalelių purškimo procedūra, kurioje naudojamos CO2 granulės.
Skirtingai nuo daugumos kitų panašių valymo priemonių, kurios viso darbo proceso metu
išlieka kietos būsenos, užšaldytas CO2, patekęs ant paviršiaus, akimirksniu virsta CO2
dujomis. Tai reiškia, kad nelieka jokių purškimo priemonės likučių, taigi ši technologija gali
būti taikoma labai plačiai.
Sauso ledo granulių gamyba
Naudojamos sausojo ledo granulės turi būti ką tik pagamintos, nes priešingu atveju valymas bus prastesnis ir
granulės pavirs dujomis. Net ir laikomos tinkamose šaldymo dėžėse, sauso ledo granulės gali būti
sandėliuojamos tik kelias dienas.
Iki šiol sauso ledo granulės buvo gaminamos dideliais hidrauliniais presais, vadinamais granuliavimo
įrenginiais, ir pristatomos pagal užsakymą. Tai paprastai reikalauja daug pastangų ir yra brangu, ypač perkant
mažus kiekius. Todėl valymas sausu ledu dažniausiai nėra naudojamas kaip valymo metodas, nors juo galima
dirbti labai efektyviai.
Tačiau rinkoje jau yra įrenginys, kuris gamina sausą ledą dirbtuvėms – ir tik valymo metu bei tikslų reikiamą
kiekį. Logistikos požiūriu reikia tik dviejų dalykų: CO2, kuris gali būti laikomas buteliuose nepatiriant jokių
nuostolių, ir suslėgto oro tiekimo sistemos arba kompaktiško kompresoriaus.
Valymo sausu ledu procedūra ir poveikis
1. Sauso ledo granulės – kietos būsenos CO2, kurio temperatūra -79 °C, ant paviršiaus krinta dideliu 150 m/s
greičiu. Kaip ir visų kitų purškimo procesų metu, greitai judančios dalelės, atsitrenkusios į paviršių, praranda
kinetinę energiją. Jų kietumas pagal Moso skalę yra maždaug toks pat kaip gipso.
2. Kai -79 °C temperatūros smulkios ledo granulės atsitrenkia į šalinamą purvą ar sluoksnį, dėl temperatūros
skirtumo ir (arba) staigaus šaldymo bei kinetinės energijos purvas tampa trapus, jis sutrūkinėja ir suyra. Todėl
vėliau purvas yra lengviau pašalinamas.
3. Vėliau dalelės prasiskverbia į įsisenėjusio purvo ir dažų įtrūkimus ir iš kietos būsenos virsta dujomis. Tai
reiškia, kad tūris padidėja 400 kartų, o purvas susprogdinamas mikroskopiniu masteliu.
Valymo sausu ledu privalumai
Kadangi sauso ledo valymo įrenginiai veikia be valymo priemonių, nereikia šalinti vandens nuotekų; taip pat
nelieka valymo priemonių likučių. Ypač jautrius paviršius galima valyti minimaliomis pastangomis.
- Nelieka jokių nuosėdų: valant sausu ledu nereikia šalinti vandens nuotekų, cheminių medžiagų ar
valymo priemonių likučių. Lieka tik išpurkštos medžiagos. Priklausomai nuo kiekio ir sudėties, šios
medžiagos išpurškiamos naudojant suslėgtą orą arba susiurbiamos naudojant dulkių siurblius.
- Nebūtinas pasiruošimas prieš atliekant valymą: Prieš valymą nereikia vargti ardant transporto
priemonės dalis. Granulės lengvai patenka į mažiausius kampelius.
- Greitas ir veiksmingas valymas sausu ledu leidžia sutaupyti laiko.
- Ekologiškas valymas be papildomų cheminių medžiagų ar valymo medžiagų.
- Paviršiai nėra pažeidžiami.
Tinkama darbo apsauga valant sausu ledu automobilių dirbtuvėse
Sauso ledo valymo įrenginio garso slėgis yra gana nemažas ir, priklausomai nuo įvairių naudojimo parametrų,
svyruoja nuo 75 dB(A) iki 125 dB(A). Dėl šios priežasties operatoriai privalo dėvėti apsaugines klausos
priemones. Palietus sausą ledą, dėl labai žemos jo temperatūros galima susižeisti odą. Todėl siekiant užtikrinti
saugumą darbuotojai turi dėvėti kombinezoną, apsauginius akinius arba šalmą su akių apsauga ir mūvėti
pirštines. CO2 ribinė vertė (TLV) yra 0,5 proc. tūrio, todėl tai nesukelia problemų patalpose ar gamyklose.
Tačiau uždarose patalpose arba smėliavimo kabinose turi būti įrengta vėdinimo sistema su CO2 detektoriumi
arba būtina dėvėti respiratorių.