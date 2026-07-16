Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30

Tvirtas vidutinės klasės pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30 su patvariu šoniniu pūstuvu ir dideliu filtru, priklausantis M dulkių klasei. Tinka pašalinti smulkias ir rupius nešvarumus.

Patvarus šoninio kanalo pūtiklis su trifaziu veikimu, didelis M dulkių klasės filtras ir patogus rankinis filtro valymas su transmisija yra keletas pagrindinių mūsų vidutinės klasės pramoninio dulkių siurblio „IVM 60/30“ savybių. Tvirtas įrenginys įspūdingas dėl savo atsparaus plieninio korpuso, rūgštims atspariu nerūdijančio plieno korpusu ir konteineriu, taip pat dideliais ratais, garantuojančiais lengvą transportavimą ir saugų judėjimą. Dulkių siurblys gali būti beveik plačiai naudojamas pramoninėje aplinkoje pašalinant smulkias ir rupias kietąsias medžiagas, taip pat prireikus trijų lygių režimu.

Savybės ir privalumai
Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30: Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.
3 kW galios ir švelnaus paleidimo funkcija, skirta dideliems dulkių ir kietųjų dalelių kiekiams siurbti. Didelė siurbimo galia ir mažiausiai 20 000 valandų tarnavimo laikas. Tinka dirbti keliomis pamainomis ir (arba) su keliais siurbimo taškais.
Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30: Rankinė „Pull and Clean“ filtro valymo sistema
Rankinė „Pull and Clean“ filtro valymo sistema
Filtras išvalomas vienu žingsniu siurbliui veikiant. Mažą nusidėvėjimą sukeliantis dulkių šalinimas naudojant atvirkštinį oro srautą.
Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30: Komplektuojamas su dideliu žvaigždės formos filtru
Komplektuojamas su dideliu žvaigždės formos filtru
Skirtas saugiai siurbti kietąsias medžiagas ir dulkes iki M dulkių klasės. Taip pat tinka dideliems dulkių kiekiams.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 3
Įtampa (V) 400
Dažnis (Hz) 50
Oro srautas (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuumas (mbar/kPa) 286 / 28,6
Konteinerio talpa (l) 60
Talpos medžiaga Nerūdijantis plienas
Vardinė imamoji galia (kW) 3
Siurbimo tipas Elektrinis
Nominalus jungties skersmuo ID 70
Nominalus priedų skersmuo ID 40
Garso lygis (dB(A)) 79
Pagrindinio filtro dulkių klasė M
Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²) 2,2
Svoris (be priedų) (kg) 99
Svoris (su pakuote) (kg) 100,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 1030 x 680 x 1650

Įranga

  • Pagrindinis filtras: Žvaigždės formos filtras
  • Įrenginys su priedais: ne
Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30
Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30
Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30
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