Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30
Tvirtas vidutinės klasės pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30 su patvariu šoniniu pūstuvu ir dideliu filtru, priklausantis M dulkių klasei. Tinka pašalinti smulkias ir rupius nešvarumus.
Patvarus šoninio kanalo pūtiklis su trifaziu veikimu, didelis M dulkių klasės filtras ir patogus rankinis filtro valymas su transmisija yra keletas pagrindinių mūsų vidutinės klasės pramoninio dulkių siurblio „IVM 60/30“ savybių. Tvirtas įrenginys įspūdingas dėl savo atsparaus plieninio korpuso, rūgštims atspariu nerūdijančio plieno korpusu ir konteineriu, taip pat dideliais ratais, garantuojančiais lengvą transportavimą ir saugų judėjimą. Dulkių siurblys gali būti beveik plačiai naudojamas pramoninėje aplinkoje pašalinant smulkias ir rupias kietąsias medžiagas, taip pat prireikus trijų lygių režimu.
Savybės ir privalumai
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.3 kW galios ir švelnaus paleidimo funkcija, skirta dideliems dulkių ir kietųjų dalelių kiekiams siurbti. Didelė siurbimo galia ir mažiausiai 20 000 valandų tarnavimo laikas. Tinka dirbti keliomis pamainomis ir (arba) su keliais siurbimo taškais.
Rankinė „Pull and Clean“ filtro valymo sistemaFiltras išvalomas vienu žingsniu siurbliui veikiant. Mažą nusidėvėjimą sukeliantis dulkių šalinimas naudojant atvirkštinį oro srautą.
Komplektuojamas su dideliu žvaigždės formos filtruSkirtas saugiai siurbti kietąsias medžiagas ir dulkes iki M dulkių klasės. Taip pat tinka dideliems dulkių kiekiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuumas (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Konteinerio talpa (l)
|60
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|3
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 40
|Garso lygis (dB(A))
|79
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|2,2
|Svoris (be priedų) (kg)
|99
|Svoris (su pakuote) (kg)
|100,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Įranga
- Pagrindinis filtras: Žvaigždės formos filtras
- Įrenginys su priedais: ne