Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 yra kompaktiškas pramoninis vakuuminis siurblys su 100 litrų konteinerio talpa. Patogus siurbti ir lengvai atskirti drožles nuo skysčių.
IVR-L 100/24-2 yra kompaktiškas pramoninis Kärcher dulkių siurblys, kurio talpa yra 100 litrų. Skysčius ir stambias kietas medžiagas (pvz., drožles) gali patikimai siurbti ir patogiai atskirti dėl pasirenkamos drožlių talpos. Labai lanksti (360° sukimosi kampas) žarnos jungtis prie siurbimo galvutės garantuoja maksimalų lankstumą bei siurbimą be kamščių. Pripildymo lygį bet kuriuo metu galima patogiai matyti ant išleidimo žarnos. Ant flanšo montuojami krano antgaliai palengvina kasdienį tvarkymąsi, net ir kai visiškai pripildytas. Aukštos kokybės ratukai, pagaminti iš ABS medžiagos, garantuoja maksimalų mobilumą.
Savybės ir privalumai
Didelis patikimumas, lankstumas ir moduliavimasĮrenginys ir važiuoklė yra labai tvirti, o sienelės pagamintos iš storo plieno. Pasukama žarnos jungtis su iki 360° pasukama vamzdžio alkūne. Papildomai galima pasirinkti su apsauga nuo perpildymo, filtru arba priedų laikikliu.
Vizualus pripildymo lygio indikatorius.Skaidri žarna, skirta patikrinti susiurbto skysčio kiekį. Žarna taip pat naudojama lengvam talpos ištuštinimui
Sumontuoti du labai tylūs ventiliatoriniai varikliaiGalinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas. Turbinos gali būti įjungiamos atskirai, kad pagal poreikį būtų užtikrinta individuali siurbimo galia. Labai tyli variklio galva užtikrina, kad aušinimo oras būtų išpučiamas tolygiai.
Integruotas kompaktiškas L dulkių klasės filtras
- Patikimai apsaugo nuo stambių dalelių patekimo į siurbimo turbinas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuumas (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Talpos medžiaga
|Metalas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|2,4
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 50
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 50 ID 40
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|L
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|0,45
|Svoris (be priedų) (kg)
|44
|Svoris (su priedais) (kg)
|44
|Svoris (su pakuote) (kg)
|44,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|640 x 620 x 1060
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne