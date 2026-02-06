Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2

IVR-L 100/24-2 yra kompaktiškas pramoninis vakuuminis siurblys su 100 litrų konteinerio talpa. Patogus siurbti ir lengvai atskirti drožles nuo skysčių.

IVR-L 100/24-2 yra kompaktiškas pramoninis Kärcher dulkių siurblys, kurio talpa yra 100 litrų. Skysčius ir stambias kietas medžiagas (pvz., drožles) gali patikimai siurbti ir patogiai atskirti dėl pasirenkamos drožlių talpos. Labai lanksti (360° sukimosi kampas) žarnos jungtis prie siurbimo galvutės garantuoja maksimalų lankstumą bei siurbimą be kamščių. Pripildymo lygį bet kuriuo metu galima patogiai matyti ant išleidimo žarnos. Ant flanšo montuojami krano antgaliai palengvina kasdienį tvarkymąsi, net ir kai visiškai pripildytas. Aukštos kokybės ratukai, pagaminti iš ABS medžiagos, garantuoja maksimalų mobilumą.

Savybės ir privalumai
Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2: Didelis patikimumas, lankstumas ir moduliavimas
Didelis patikimumas, lankstumas ir moduliavimas
Įrenginys ir važiuoklė yra labai tvirti, o sienelės pagamintos iš storo plieno. Pasukama žarnos jungtis su iki 360° pasukama vamzdžio alkūne. Papildomai galima pasirinkti su apsauga nuo perpildymo, filtru arba priedų laikikliu.
Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2: Vizualus pripildymo lygio indikatorius.
Vizualus pripildymo lygio indikatorius.
Skaidri žarna, skirta patikrinti susiurbto skysčio kiekį. Žarna taip pat naudojama lengvam talpos ištuštinimui
Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2: Sumontuoti du labai tylūs ventiliatoriniai varikliai
Sumontuoti du labai tylūs ventiliatoriniai varikliai
Galinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas. Turbinos gali būti įjungiamos atskirai, kad pagal poreikį būtų užtikrinta individuali siurbimo galia. Labai tyli variklio galva užtikrina, kad aušinimo oras būtų išpučiamas tolygiai.
Integruotas kompaktiškas L dulkių klasės filtras
  • Patikimai apsaugo nuo stambių dalelių patekimo į siurbimo turbinas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Oro srautas (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuumas (mbar/kPa) 230 / 23
Konteinerio talpa (l) 100
Talpos medžiaga Metalas
Vardinė imamoji galia (kW) 2,4
Siurbimo tipas Elektrinis
Nominalus jungties skersmuo ID 50
Nominalus priedų skersmuo ID 50 ID 40
Pagrindinio filtro dulkių klasė L
Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²) 0,45
Svoris (be priedų) (kg) 44
Svoris (su priedais) (kg) 44
Svoris (su pakuote) (kg) 44,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 640 x 620 x 1060

Įranga

  • Įrenginys su priedais: ne
Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2
Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2
Videos
Priedai