Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2 Me
IVR-L 100/24-2 Me kompaktiškas pramoninis vakuuminis siurblys su 100 litrų talpos nerūdijančio plieno konteineriu, koroziją sukeliančių skysčių siurbimui.
IVR-L 100/24-2 Me kompaktiškas pramoninis siurblys su 100 litrų talpos nerūdijančio plieno konteineriu. Juo gali būti siurbiami skysčiai ir šiurkščios kietosios dalelės, pavyzdžiui drožlės. Atskirai pasirenkamas drožlių krepšys leidžia patogiai atskirti kietąsias daleles ir skysčius. Aukštos kokybės nerūdijančio plieno modelis daro IVR-L 100 / 24-2 Me universaliu įrankiu nelengvuose įprastiniuose darbuose. Be problemų gali būti susiurbtas net koroziją sukeliantis skystis. Žarnos jungtis ant įsiurbimo kolektoriaus yra pasukama 360 ° kampu. Tai palengvina nešvarumų aplink visą mašiną susiurbimą, nesupainiojant siurbimo žarnos. Prisipildymo lygį galima bet kuriuo metu matyti ant drenažo vamzdžio. Aukštos kokybės ratukai garantuoja išskirtinį mobilumą.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės nerūdijančio plieno surinkimo konteinerisLabai lengva valyti Tinkamas siurbti koroziją sukeliančias medžiagas Skaidri žarna skirta užpildymo lygio nustatymui ir skysčių išpylimui
Didelis patikimumas, lankstumas ir moduliavimasĮrenginys ir važiuoklė yra labai tvirti, o sienelės pagamintos iš storo plieno. Pasukama žarnos jungtis su iki 360° pasukama vamzdžio alkūne. Papildomai galima pasirinkti su apsauga nuo perpildymo, filtru arba priedų laikikliu.
Sumontuoti du labai tylūs ventiliatoriniai varikliaiGalinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas. Turbinos gali būti įjungiamos atskirai, kad pagal poreikį būtų užtikrinta individuali siurbimo galia. Labai tyli variklio galva užtikrina, kad aušinimo oras būtų išpučiamas tolygiai.
Integruotas kompaktiškas L dulkių klasės filtras
- Patikimai apsaugo nuo stambių dalelių patekimo į siurbimo turbinas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuumas (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|2,4
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 50
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 50 ID 40
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|L
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|0,45
|Svoris (be priedų) (kg)
|41
|Svoris (su priedais) (kg)
|41
|Svoris (su pakuote) (kg)
|41,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|640 x 620 x 1060
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne