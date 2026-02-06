Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2 Me

IVR-L 100/24-2 Me kompaktiškas pramoninis vakuuminis siurblys su 100 litrų talpos nerūdijančio plieno konteineriu, koroziją sukeliančių skysčių siurbimui.

IVR-L 100/24-2 Me kompaktiškas pramoninis siurblys su 100 litrų talpos nerūdijančio plieno konteineriu. Juo gali būti siurbiami skysčiai ir šiurkščios kietosios dalelės, pavyzdžiui drožlės. Atskirai pasirenkamas drožlių krepšys leidžia patogiai atskirti kietąsias daleles ir skysčius. Aukštos kokybės nerūdijančio plieno modelis daro IVR-L 100 / 24-2 Me universaliu įrankiu nelengvuose įprastiniuose darbuose. Be problemų gali būti susiurbtas net koroziją sukeliantis skystis. Žarnos jungtis ant įsiurbimo kolektoriaus yra pasukama 360 ° kampu. Tai palengvina nešvarumų aplink visą mašiną susiurbimą, nesupainiojant siurbimo žarnos. Prisipildymo lygį galima bet kuriuo metu matyti ant drenažo vamzdžio. Aukštos kokybės ratukai garantuoja išskirtinį mobilumą.

Savybės ir privalumai
Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2 Me: Aukštos kokybės nerūdijančio plieno surinkimo konteineris
Aukštos kokybės nerūdijančio plieno surinkimo konteineris
Labai lengva valyti Tinkamas siurbti koroziją sukeliančias medžiagas Skaidri žarna skirta užpildymo lygio nustatymui ir skysčių išpylimui
Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2 Me: Didelis patikimumas, lankstumas ir moduliavimas
Didelis patikimumas, lankstumas ir moduliavimas
Įrenginys ir važiuoklė yra labai tvirti, o sienelės pagamintos iš storo plieno. Pasukama žarnos jungtis su iki 360° pasukama vamzdžio alkūne. Papildomai galima pasirinkti su apsauga nuo perpildymo, filtru arba priedų laikikliu.
Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2 Me: Sumontuoti du labai tylūs ventiliatoriniai varikliai
Sumontuoti du labai tylūs ventiliatoriniai varikliai
Galinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas. Turbinos gali būti įjungiamos atskirai, kad pagal poreikį būtų užtikrinta individuali siurbimo galia. Labai tyli variklio galva užtikrina, kad aušinimo oras būtų išpučiamas tolygiai.
Integruotas kompaktiškas L dulkių klasės filtras
  • Patikimai apsaugo nuo stambių dalelių patekimo į siurbimo turbinas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Oro srautas (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuumas (mbar/kPa) 230 / 23
Konteinerio talpa (l) 100
Talpos medžiaga Nerūdijantis plienas
Vardinė imamoji galia (kW) 2,4
Siurbimo tipas Elektrinis
Nominalus jungties skersmuo ID 50
Nominalus priedų skersmuo ID 50 ID 40
Pagrindinio filtro dulkių klasė L
Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²) 0,45
Svoris (be priedų) (kg) 41
Svoris (su priedais) (kg) 41
Svoris (su pakuote) (kg) 41,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 640 x 620 x 1060

Įranga

  • Įrenginys su priedais: ne
Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2 Me
Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2 Me
Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2 Me
Videos
Priedai