Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2 Tc
IVR-L 100 / 24-2 Tc yra bazinis visų IVR-L 100 Tc modelis. Tobulas įrenginys metalo apdirbimo pramonėje susidarančių pjovimo skysčių ir drožlių siurbimui ir atskyrimui.
Kompaktiškas ir tvirtas IVR-L 100/24-2 Tc pramoninis vakuuminis siurblys su 100 litrų šiukšlių konteineriu. Siurblys yra idealiai tinkamas susiurbti didelius kiekius skysčių ir/ar drožlių. Kietosios dalelės gali būti lengvai atskiriamos nuo skysčių naudojant drožlių krepšį, kuris pasirenkamas papildomai. Nešvarumus aplink visą mašiną galima siurbti be erzinančio siurbimo žarnos susipainiojimo, dėka 360 ° kampu pasukamos žarnos jungties ant įsiurbimo kolektoriaus. Konteinerio pripildymo lygį galima pastoviai sekti ant drenažo vamzdžio. Skysčių išleidimui galite naudoti išleidimo vamzdį arba dėka specialaus rėmo tiesiog išpilti verčiant konteinerį. Tvirta konstrukcija, kartu su tepalams atspariais ratais ir maitinimo laidu, prailgina tarnavimo laiką ir leidžia siurbliui atlaikyti net sudėtingiausias pramonines užduotis. Dėl tvirtos konstrukcijos prietaisą, taip pat, galima kelti krautuvu.
Savybės ir privalumai
Ergonomiška paverčiama važiuoklėIšmani sistema, skirta saugiam, mechaniniam ištuštinimui be pastangų Važiuoklės sistema leidžia ergonomiškai ištuštinti talpą, naudojant pavertimo mechanizmą Greitas ir lengvas konteinerio ištuštinimas: tik paverskite atgal ir viskas!
Didelis patikimumas, lankstumas ir moduliavimasĮrenginys ir važiuoklė yra labai tvirti, o sienelės pagamintos iš storo plieno. Pasukama žarnos jungtis su iki 360° pasukama vamzdžio alkūne. Papildomai galima pasirinkti su apsauga nuo perpildymo, filtru arba priedų laikikliu.
Vizualus pripildymo lygio indikatorius.Skaidri žarna, skirta patikrinti susiurbto skysčio kiekį. Žarna taip pat naudojama lengvam talpos ištuštinimui
Sumontuoti du labai tylūs ventiliatoriniai varikliai
- Galinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas.
- Turbinos gali būti įjungiamos atskirai, kad pagal poreikį būtų užtikrinta individuali siurbimo galia.
- Labai tyli variklio galva užtikrina, kad aušinimo oras būtų išpučiamas tolygiai.
Integruotas kompaktiškas L dulkių klasės filtras
- Patikimai apsaugo nuo stambių dalelių patekimo į siurbimo turbinas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuumas (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Talpos medžiaga
|Plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|2,4
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 50
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 50 ID 40
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|L
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|0,45
|Svoris (be priedų) (kg)
|50
|Svoris (su priedais) (kg)
|50
|Svoris (su pakuote) (kg)
|50,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|640 x 620 x 1060
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne