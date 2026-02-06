Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2 Tc Me
Pramoninis siurblys IVR-L 100/24-2 Tc Me su nerūdijančio plieno konteineriu tinka siurbti ir atskirti skysčius ir kietąsias daleles, net ir sukeliančias koroziją.
IVR-L 100/24-2 Tc Me yra kompaktiškas ir labai tvirtas pramoninis vakuuminis siurblys. Ratai ir maitinimo laidas yra atsparūs tepalams, todėl šis įrenginys gali būti naudojamas kasdienėje pramoninėje veikloje. Šį įrenginį, taip pat, galite kelti krautuvu. Vakuuminis siurblys turi 100 litrų nerūdijančio plieno konteinerį - tai idealus variantas didelių kiekių skysčių ir/ar drožlių siurbimui. Šios šiukšlės gali būti lengvai atskiriamos naudojant drožlių krepšį, kuris pasirenkamas papildomai. Nerūdijančio plieno konstrukcija paverčia IVR-L 100/24-2 Tc Me vakuuminį siurblį universaliu prietaisu - gali siurbti net ir koroziją sukeliančias medžiagas. 360 ° kampu pasukama siurbimo žarna ant įsiurbimo kolektoriaus užtikrina didelį lankstumą ir lengvą siurbimą be žarnos susipainiojimo. Konteinerio pripildymo lygį galima pastoviai sekti ant drenažo vamzdžio. Skysčių išleidimui galite naudoti išleidimo žarną arba specialaus rėmo dėka tiesiog išpilti verčiant konteinerį.
Savybės ir privalumai
Ergonomiška paverčiama važiuoklėIšmani sistema, skirta saugiam, mechaniniam ištuštinimui be pastangų Važiuoklės sistema leidžia ergonomiškai ištuštinti talpą, naudojant pavertimo mechanizmą Greitas ir lengvas konteinerio ištuštinimas: tik paverskite atgal ir viskas!
Aukštos kokybės nerūdijančio plieno surinkimo konteinerisLabai lengva valyti Tinkamas siurbti koroziją sukeliančias medžiagas Skaidri žarna skirta užpildymo lygio nustatymui ir skysčių išpylimui
Didelis patikimumas, lankstumas ir moduliavimasĮrenginys ir važiuoklė yra labai tvirti, o sienelės pagamintos iš storo plieno. Pasukama žarnos jungtis su iki 360° pasukama vamzdžio alkūne. Papildomai galima pasirinkti su apsauga nuo perpildymo, filtru arba priedų laikikliu.
Sumontuoti du labai tylūs ventiliatoriniai varikliai
- Galinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas.
- Turbinos gali būti įjungiamos atskirai, kad pagal poreikį būtų užtikrinta individuali siurbimo galia.
- Labai tyli variklio galva užtikrina, kad aušinimo oras būtų išpučiamas tolygiai.
Integruotas kompaktiškas L dulkių klasės filtras
- Patikimai apsaugo nuo stambių dalelių patekimo į siurbimo turbinas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuumas (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|2,4
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 50
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 50 ID 40
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|L
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|0,45
|Svoris (be priedų) (kg)
|58,8
|Svoris (su priedais) (kg)
|59
|Svoris (su pakuote) (kg)
|59,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|640 x 620 x 1060
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne