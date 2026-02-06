Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Turėdamas 100 litrų konteinerio talpą ir autonominį siurblį skysčių pašalinimui IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp tinka siurbti, atskirti ir perpumpuoti skysčius, kurių sudėtyje yra kietųjų dalelių, pavyzdžiui, metalo drožlių.
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp yra kompaktiškas pramoninis vakuuminis siurblys su specialiai suprojektuota paverčiama važiuokle. Aukštos kokybės vakuuminis siurblys turi 100 litrų nerūdijančio plieno konteinerį, leidžiantį susiurbti didelius kiekius skysčių ir/ar ar drožlių. Šios šiukšlės gali būti lengvai atskiriamos naudojant drožlių krepšį, kuris pasirenkamas papildomai. Dėka nerūdijančio plieno konteinerio talpos galėsite susiurbti ir koroziją sukeliančias medžiagos. Dėka 360 ° kampu besisukančios žarnos jungties ant įsiurbimo kolektoriaus, nešvarumus aplink visą mašiną galima susiurbti nesupainiojant siurbimo žarnos. Esamą pripildymo lygį galima pastoviai sekti ant išpylimo vamzdžio. Autonominis siurblys susiurbtų skysčių pašalinimui suteikia galimybę susigrąžinti susiurbtą skystį tolimesniam panaudojimui. Tvirta konstrukcija, kartu su tepalams atspariais ratais ir maitinimo laidu, tai ilgalaikis tarnavimo laikas net sudėtingiausiose pramoninėse užduotyse. Dėl tvirtos konstrukcijos prietaisą, taip pat, galima kelti krautuvu.
Savybės ir privalumai
Ergonomiška paverčiama važiuoklėIšmani sistema, skirta saugiam, mechaniniam ištuštinimui be pastangų Važiuoklės sistema leidžia ergonomiškai ištuštinti talpą, naudojant pavertimo mechanizmą Greitas ir lengvas konteinerio ištuštinimas: tik paverskite atgal ir viskas!
Aukštos kokybės nerūdijančio plieno surinkimo konteinerisLabai lengva valyti Tinkamas siurbti koroziją sukeliančias medžiagas Skaidri žarna skirta užpildymo lygio nustatymui ir skysčių išpylimui
Susiurbtų skysčių pašalinimo funkcija.Autonominis susiurbtų skysčių siurblys susiurbtų skysčių greitam gražinimui atgal. Skaidri žarna, skirta patikrinti susiurbto skysčio kiekį.
Didelis patikimumas, lankstumas ir moduliavimas
- Įrenginys ir važiuoklė yra labai tvirti, o sienelės pagamintos iš storo plieno.
- Pasukama žarnos jungtis su iki 360° pasukama vamzdžio alkūne.
- Papildomai galima pasirinkti su apsauga nuo perpildymo, filtru arba priedų laikikliu.
Sumontuoti du labai tylūs ventiliatoriniai varikliai
- Galinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas.
- Turbinos gali būti įjungiamos atskirai, kad pagal poreikį būtų užtikrinta individuali siurbimo galia.
- Labai tyli variklio galva užtikrina, kad aušinimo oras būtų išpučiamas tolygiai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuumas (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|2,4
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 50
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 50 ID 40
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|L
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|0,45
|Svoris (be priedų) (kg)
|56
|Svoris (su priedais) (kg)
|56
|Svoris (su pakuote) (kg)
|56,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|740 x 620 x 1180
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne
- Susiurbtų skysčių pašalinimo funkcija.