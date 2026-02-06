Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 100/30 Sc
Galingas IVR-L 100/30 skysčių ir drožlių siurblys. Su nesidėvinčiu šoninio kanalo varikliu. Skirtas dirbti trimis pamainomis gamybos įmonėse. Ypač ilgas tarnavimo laikas.
IVR-L 100/30: ilgaamžis ir galingas pramoninis siurblys ypač tinka siurbti skysčius ir/arba drožles metalo apdirbimo pramonėje. Tvirta konstrukcija garantuoja ilgą tarnavimo laiką, nepaisant didelio krūvio. Dėka patikimo variklio siurblys skirtas ilgalaikiam nuolatiniam darbui. Tai reiškia, kad įrenginys tinkamas ir stacionariam naudojimui pramonėje. Kai siurbiami skysčiai, konteinerio užpildymą galite matyti ant drenažinio vamzdžio. Surinkimo konteineris su siurbliu yra sujungtas specialiu mechanizmu, kurio dėka konteinerį galima ištuštinti daug patogiau.
Savybės ir privalumai
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.
- Šoninio kanalo kompresorius užtikrina didelį siurbimo našumą ir patvarumą. Šios mašinos idealiai tinka kelių pamainų darbui.
Vizualus pripildymo lygio indikatorius.
- Visada esate informuotas: siurbiant visada matomas užpildymo lygis.
- Prireikus galima ištuštinti per užpildymo lygio žarną.
Tvirtas ir patikimas
- Idealus naudoti metalų apdirbimo pramonėje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Vakuumas (mbar/kPa)
|260 / 26
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Talpos medžiaga
|Metalas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|3
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 70 ID 50
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|L
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|0,45
|Svoris (be priedų) (kg)
|132
|Svoris (su priedais) (kg)
|132
|Svoris (su pakuote) (kg)
|132,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|850 x 760 x 1800
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne