Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 120/24-2 Tc
IVR-L 120/24-2 Tc yra bazinis IVR-L 120 Tc serijos siurblių modelis. Idealiai tinka siurbti ir atskirti pjovimo procesui naudojamus skysčius ir drožles metalo apdirbimo pramonėje.
Kompaktiškas pramoninis vakuuminis siurblys IVR-L 120/24-2 Tc puikiai tinka aušinimo tepalams ir drožlėms siurbti. Tvirtas dizainas, alyvai atspariais ratukais ir alyvai atspariu maitinimo kabeliu dulkių siurblys taps ilgaamžis asistentas sunkiais kasdieniais pramoniniais tikslais. Įrenginys turi pakreipiamą važiuoklę ir talpų 120 litrų talpos surinkimo konteinerį – puikiai tinka dideliam kiekiui skysčių ir kietų medžiagų, tokių kaip drožlės surinkimui. Naudojant pasirenkamą drožlių talpą, kietos medžiagos gali būti tvarkingai atskirtos nuo skysčio. Žarnos jungtis prie siurbimo galvutės gali būti pasukta 360°, kad darbas būtų ypač lankstus, be jokių erzinančių mazgų. Pripildymo lygį bet kuriuo metu galima patogiai nuskaityti ant išleidimo žarnos. Ištuštinti galima dviem būdais: per ištuštinimo žarną arba pakreipiamą važiuoklę. Taip pat galima patogiai pritvirtinti keltuvą.
Savybės ir privalumai
Naujas variklių mazgas padidintam saugumui, patogumui ir jėgai
- Mažas siurblio lengviau transportuoti, ištuštinti ir prižiūrėti.
- Didesnis darbo saugumas transportuojant dėl kabelių laikymo ant siurblio galvos.
- Integruotas išmetamo oro dangtelis apsaugo varikį nuo nešvarumų patekimo
360° darbinis spindulys
- Valymas visomis kryptimis - dėka besisukančios žarnos jungties ant įsiurbimo kolektoriaus.
Praktiška pasukama važiuoklė
- Greitas ir lengvas konteinerio ištuštinimas: tik paverskite atgal ir viskas!
Atsparus tepalams
- Tepalui atsparūs ratai ir kabelis užtikrina puikų mobilumą ir ilgalaikį tarnavimą net ir esant agresyvioms sąlygoms.
Tvirtas ir patikimas
- Idealus naudoti metalų apdirbimo pramonėje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuumas (mbar/kPa)
|235 / 23
|Konteinerio talpa (l)
|120
|Talpos medžiaga
|Metalas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|2,4
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 50
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 50 ID 40
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|L
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|0,45
|Svoris (be priedų) (kg)
|66
|Svoris (su priedais) (kg)
|68
|Svoris (su pakuote) (kg)
|68,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|740 x 620 x 1180
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne