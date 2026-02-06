Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 120/24-2 Tc Me
IVR-L 120 / 24-2 Tc Me pramoninis vakuuminis siurblys , skirtas susiurbti ir atskirti skysčius ir drožles. Dėka nerūdijančio plieno konstrukcijos gali būti siurbiami net koroziją sukeliantys skysčiai.
IVR-L 120/24-2 Tc Me kompaktiškas pramoninis vakuuminis siurblys su specialia važiuokle, 120 litrų talpos nerūdijančio plieno konteineriu dideliems skysčių ir/ar drožlių kiekiams siurbti. Drožlės gali būti lengvai atskiriamos nuo skysčių, naudojant drožlių krepšį, kuris pasirenkamas papildomai. Dėka nerūdijančio plieno konteinerio galima siurbti net koroziją sukeliančias medžiagas. 360 ° kampu besisukanti siurbimo žarnos jungtis ant įsiurbimo kolektoriaus užtikrina, kad žarna nesusipainios. Konteinerio pripildymo lygį galima pastoviai sekti ant drenažo vamzdžio. Skysčių išleidimui galite naudoti išleidimo vamzdį arba dėka specialaus rėmo tiesiog išpilti verčiant konteinerį. Tvirta konstrukcija, kartu su tepalams atspariais ratais ir maitinimo laidu, prailgina tarnavimo laiką ir leidžia siurbliui atlaikyti net sudėtingiausias pramonines užduotis. Dėl tvirtos konstrukcijos prietaiso kėlimas krautuvu nesukelia jokių rūpesčių.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės nerūdijančio plieno surinkimo konteinerisLabai lengva valyti Tinkamas siurbti koroziją sukeliančias medžiagas Skaidri žarna skirta užpildymo lygio nustatymui ir skysčių išpylimui
Didelis patikimumas, lankstumas ir moduliavimasĮrenginys ir važiuoklė yra labai tvirti, o sienelės pagamintos iš storo plieno. Pasukama žarnos jungtis su iki 360° pasukama vamzdžio alkūne. Papildomai galima pasirinkti su apsauga nuo perpildymo, filtru arba priedų laikikliu.
Sumontuoti du labai tylūs ventiliatoriniai varikliaiGalinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas. Turbinos gali būti įjungiamos atskirai, kad pagal poreikį būtų užtikrinta individuali siurbimo galia. Labai tyli variklio galva užtikrina, kad aušinimo oras būtų išpučiamas tolygiai.
Integruotas kompaktiškas L dulkių klasės filtras
- Patikimai apsaugo nuo stambių dalelių patekimo į siurbimo turbinas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuumas (mbar/kPa)
|235 / 23
|Konteinerio talpa (l)
|120
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|2,4
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 50
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 50 ID 40
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|L
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|0,45
|Svoris (be priedų) (kg)
|65
|Svoris (su priedais) (kg)
|65
|Svoris (su pakuote) (kg)
|65,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|740 x 620 x 1180
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne