Pramoninis dulkių siurblys IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
IVR-L 120 / 24-2 Tc Me Dp vakuuminis pramoninis siurblys įvairiems skysčiams siurbti. 120 litrų konteineris ir autonominis siurblys susiurbtiems skysčiams pašalinti. Idealiai tinka siurbti, atskirti ir grąžinti aušinimo arba gręžimo skysčius ar tepalus, turinčius kietųjų dalelių, pavyzdžiui, metalo drožlių.
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp kompaktiškas pramoninis vakuuminis siurblys su specialia važiuokle ir 120 litrų talpos nerūdijančio plieno konteineriu. Įrenginys gali siurbti didelius kiekius skysčių ar/ir drožlių. Kietosios dalelės gali būti lengvai atskiriamos nuo skysčių naudojant drožlių krepšį, kuris pasirenkamas papildomai. Dėka nerūdijančio plieno konteinerio galima susiurbti net koroziją sukeliantčias medžiagas. 360 ° kampu pasukama siurbimo žarnos jungtis ant įsiurbimo kolektoriaus užtikrina, kad žarna nesusipainios. Konteinerio pripildymo lygį galima pastoviai sekti ant drenažo vamzdžio. Autonominis siurblys susiurbtų skysčių pašalinimui, tvirta konstrukcija, kartu su tepalams atspariais ratais ir maitinimo laidu, garantuoja ilgą tarnavimo laiką net sudėtingiausiomis pramonės sąlygomis. Dėl tvirtos konstrukcijos prietaisą, taip pat, galima kelti krautuvu.
Savybės ir privalumai
Ergonomiška paverčiama važiuoklė
- Išmani sistema, skirta saugiam, mechaniniam ištuštinimui be pastangų
- Važiuoklės sistema leidžia ergonomiškai ištuštinti talpą, naudojant pavertimo mechanizmą
- Greitas ir lengvas konteinerio ištuštinimas: tik paverskite atgal ir viskas!
Aukštos kokybės nerūdijančio plieno surinkimo konteineris
- Labai lengva valyti
- Tinkamas siurbti koroziją sukeliančias medžiagas
- Skaidri žarna skirta užpildymo lygio nustatymui ir skysčių išpylimui
Susiurbtų skysčių pašalinimo funkcija.
- Autonominis susiurbtų skysčių siurblys susiurbtų skysčių greitam gražinimui atgal.
- Skaidri žarna, skirta patikrinti susiurbto skysčio kiekį.
Didelis patikimumas, lankstumas ir moduliavimas
- Įrenginys ir važiuoklė yra labai tvirti, o sienelės pagamintos iš storo plieno.
- Pasukama žarnos jungtis su iki 360° pasukama vamzdžio alkūne.
- Papildomai galima pasirinkti su apsauga nuo perpildymo, filtru arba priedų laikikliu.
Sumontuoti du labai tylūs ventiliatoriniai varikliai
- Galinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas.
- Turbinos gali būti įjungiamos atskirai, kad pagal poreikį būtų užtikrinta individuali siurbimo galia.
- Labai tyli variklio galva užtikrina, kad aušinimo oras būtų išpučiamas tolygiai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuumas (mbar/kPa)
|235 / 23
|Konteinerio talpa (l)
|120
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|2,4
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 50
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 50 ID 40
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|L
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|0,45
|Svoris (be priedų) (kg)
|72
|Svoris (su priedais) (kg)
|72
|Svoris (su pakuote) (kg)
|72,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|745 x 710 x 1420
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne
- Susiurbtų skysčių pašalinimo funkcija.