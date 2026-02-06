Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/55 M Z22
IV 60/30 ypatingai tvirtas pramoninis vakuuminis siurblys. Tai mobilus vakuuminis siurblys , kuris gali būti universaliai naudojamas daugelyje įvairių sričių. Turi itin patikimą ir patvarų siurbimo variklį, todėl įrenginys dažnai naudojamas ilgalaikiai nepertraukiamai veiklai. Atskirai, priklausomai nuo naudojimo pobūdžio turi būti pasirenkamas konteinerio tipas, sausam siurbimui (6.394-523.0) arba šlapiam siurbimui (6.394-528.0).
IV 60/30 ypatingai tvirtas mobilus pramoninis vakuuminis siurblys, kuris gali būti universaliai naudojamas daugelyje įvairių sričių. Esant lygiam grindų paviršiui, siurblį gali lengvai valdyti vienas operatorius - didelė siurbimo jėga suderinama su galimybe greitai pakeisti naudojimo vietą darbo zonoje. Šis vakuuminis siurblys dažnai yra naudojamas kelių atskirų darbo vietų aptarnavimui, su vienu arba keliais ištraukimo taškais, nekeičiant pačio įrenginio vietos. Patikimas ir galingas siurbimo variklis su apsauga nuo perkaitimo užtikrina aukštą siurbimo galią. Įrenginyje sumontuotas variklis yra ypač ilgaamžis, todėl įrenginys yra tinkamas ilgalaikiai pastoviai eksploatacijai. Nuimamas šiukšlių konteineris su ratukais leidžia lengvai pašalinti susiurbtas šiukšles. Įmontuotas cikloninis pirminis separatorius atskiria didžiają dalį dulkių, kai jos patenka į vakuuminį siurblį, taip gerokai prailginant filtro eksploatavimo trukmę. Didelio filtravimo ploto filtras (M klasė) leidžia ilgus darbo intervalus be pertraukų. Talpykloje virš variklio, gali būti patogia laikomi maži priedai arba įrankiai. Jei vakuuminį siurblį reikia perkelti į kitą vietą, maitinimo laidas taip pat gali būti laikomas šioje talpykloje. Rankinis, išorinis filtro valymas užtikrina ilgus darbo intervalus ir ilgą filtro tarnavimo laiką.
Savybės ir privalumai
Sertifikuota ATEX 22 ZonaiSprogimui atsparus pramoninis dulkių siurblys, skirtas saugiam siurbimui ATEX 22 zonoje.
Dulkių klasė MSukomplektuotas prietaisas, sertifikuotas pagal DIN EN 60335-2-69 M dulkių klasei.
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.5.5 kW galios ir švelnaus paleidimo funkcija, skirta dideliems dulkių ir kietųjų dalelių kiekiams siurbti. Didelė siurbimo galia ir mažiausiai 20 000 valandų tarnavimo laikas. Tinka dirbti keliomis pamainomis ir (arba) su keliais siurbimo taškais.
Mechaninis IVS filtro valymas
- Jei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi.
- Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas.
- Vienodi valymo rezultatai, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos.
Komplektuojamas su dideliu žvaigždės formos filtru
- Dėl specialios dangos taip pat tinka tepaluotoms ir lipnioms dulkėms.
- Taip pat tinka dideliems dulkių kiekiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuumas (mbar/kPa)
|240 / 24
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|5,5
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 70 ID 50
|Garso lygis (dB(A))
|77
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|2,2
|Svoris (be priedų) (kg)
|157
|Svoris (su pakuote) (kg)
|157,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne