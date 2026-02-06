Pramoninis dulkių siurblys IVS 100/75 M Z22 *EU
IVS 100/75 Z22 ypatingai tvirtas pramoninis vakuuminis siurblys . Šis vakuuminis siurblys skirtas siurbti galimai sprogias dulkes, patenkančias į dulkių sprogimo pavojaus klases St 1, St 2 ir St 3, potencialiai sprogioje zonoje 22. Tai mobilus vakuuminis siurblys, kuris gali būti universaliai naudojamas daugelyje įvairių sričių. Esant lygiam grindų paviršiui, siurblį gali lengvai valdyti vienas operatorius - didelė siurbimo jėga suderinama su galimybe greitai pakeisti naudojimo vietą darbo zonoje. Dėka konstrukcijos ir daugelio galimų pramoninių priedų, jis gali būti naudojamas daugeliui valymo darbų. Patikimas ir galingas siurbimo variklis su apsauga nuo perkaitimo užtikrina aukštą siurbimo galią. Įrenginyje sumontuotas variklis yra ypač ilgaamžis, todėl įrenginys yra tinkamas ilgalaikiai pastoviai eksploatacijai. Nuimamas šiukšlių konteineris su ratukais leidžia lengvai pašalinti susiurbtas šiukšles. Įmontuotas cikloninis pirminis separatorius atskiria didžiają dalį dulkių, kai jos patenka į vakuuminį siurblį, taip gerokai prailginant filtro eksploatavimo trukmę. Didelio filtravimo ploto filtras (M klasė) leidžia ilgus darbo intervalus be pertraukų. Talpykloje virš variklio, gali būti patogia laikomi maži priedai arba įrankiai. Jei vakuuminį siurblį reikia perkelti į kitą vietą, maitinimo laidas taip pat gali būti laikomas šioje talpykloje. Rankinis, išorinis filtro valymas užtikrina ilgus darbo intervalus ir ilgą filtro tarnavimo laiką.
Savybės ir privalumai
Tinkamas 22 saugos zonaiIVS Ex dulkių siurbliai garantuoja aukščiausią saugumo lygį dėka naujausių technologijų. Patikimas sveikatai pavojingų dulkių, tokių kaip sprogios dulkės, siurbimas
Energiją taupantis švelnus paleidimasMaža variklio paleidimo srovė apsaugo nuo maitinimo tinklo įtampos kritimo. Nedideli energijos kaštai. Būtina tik žema prietaiso saugiklių apsauga. (iki 5.5 A, 16 A saugiklio apsauga yra pakankama.)
Vartotojui patogus konteinerio nuleidimo mechanizmasLengvas ir laiką taupantis konteinerio ištuštinimas. Praktiška konteinerio rankena tarnauja kaip pagalbinė rankena konteinerio transportavimui į ir iš ištuštinimo vietos. Dideli pramoniniai ratai užtikrina maksimalų mobilumą net ant nelygių grindų ir esant didelėms apkrovoms.
Horizontali filtro valymo sistema
- Rankinio filtro valymo rankena yra patogiame darbiniame aukštyje ir skirta dar patogesniam darbui
- Nepriklausomai nuo naudotojo taikomos jėgos kiekio, pavarų dėžė užtikrina nuoseklius valymo rezultatus.
- Ilgesnis filtro nusidėvėjimo laikotarpis dėl dažnesnio filtro valymo ir matuojamo energijos perdavimo į filtrą.
Vartotojui patogus naudojimas
- Žarnos kablys ir priedų talpykla užtikrina greitą priėjimą prie priedų ir tvarkingą laikymą.
- Integruotas kabelio kablys saugiam kabelio laikymui.
Galimas nuotolinis valdymas (papildomai pasirenkamas)
- Pasirenkamas radijo bangomis valdomas nuotolinio valdymo pultas, skirtas įrenginiui valdyti iki 100 m atstumu.
- Patogus, laiką taupantis prietaiso eksploatavimas.
- Optimalūs įrenginio gabaritai: dulkių siurblys užima mažai viertos, todėl jo saugojimas po darbo nesukelia papildomų rūpesčių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vakuumas (mbar/kPa)
|290 / 29
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|7,5
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 70 ID 50
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|2,2
|Svoris (be priedų) (kg)
|180
|Svoris (su pakuote) (kg)
|180,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne