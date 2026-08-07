„SurfacePro“ paviršių valiklis CA 30 C eco!perform, 0.5l
Paruoštas naudoti paviršių valiklis, skirtas rankiniam techninės priežiūros valymui. Greitai džiūstantis, nepaliekantis dryžių ir turintis ES ekologinio ženklo sertifikatą.
Tvarus, ekologiškas ir labai galingas. Valiklis SurfacePro Surface CA 30 R eco skirtas kruopščiai visų vandeniui ir alkoholiui atsparių paviršių priežiūrai. Greitai džiūstantis, dryžių nepaliekantis valiklis, skirtas drėgnam valymui purškimo būdu, patikimai pašalina maisto išsiliejimus, riebalų dėmes, kavos dėmes, batų tepalą ir net tabako dūmų nuosėdas. Be to, šis malonaus gaivaus kvapo valiklis iš Kärcher SurfacePro asortimento, skirto valymo profesionalams, taip pat tinka nerūdijančiam plienui valyti rankiniu būdu. Netoksiškas ir paruoštas naudoti, kad jį būtų paprasta naudoti, šis paviršių valiklis yra sertifikuotas pagal ES ekologinį ženklą, jam taip pat suteiktas Austrijos ekologinis ženklas. Tvarią koncepciją taip pat sudaro pakartotinai pripildomas 0,5 litro talpos daugkartinio naudojimo butelis, kuris papildomai tinka naudoti su aukštos kokybės Kärcher 2-in-1 putų purškimo galvute.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|0,5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|12
|pH
|9
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|302 x 187 x 244
Produktas
- Paruoštas naudoti paviršių valiklis
- Efektyviai pašalina maisto likučius, riebalus, nikotino apnašas, kavos dėmes
- Itin veiksmingai valo visus vandeniui bei alkoholiui atsparius kietus ir elastingus paviršius
- Veiksmingas valymas
- Taip pat tinka nerūdijančiam plienui valyti
- Lengvas, ergonomiškas 500 ml talpos purkštuvas su purškimo galvute
- Profesionalus daugkartinio naudojimo purkštuvas - mažiau atliekų
- Malonaus ir gaivaus citrusinio aromato
- Turi Europos ekologinį ženklą (ES ekologinis ženklas)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Grindų ir paviršių valymui