Akumuliatorinis vertikalaus šepečio tipo dulkių siurblys CV 30/2 Bp Anniversary Edition
Akumuliatorinis vertikalus dulkių siurblys visiems kiliminiams ir kietiems paviršiams – jubiliejinis modelis. Žemas valymo aukštis, automatinio grindų atpažinimo ir šepečių valymo funkcija.
„Kärcher“ 90 metų jubiliejaus proga pristatome juodos spalvos CV 30/2 Bp Anniversary Edition – akumuliatorinį vertikalų dulkių siurblį, skirtą profesionaliai valyti visoms kiliminėms dangoms ir kietiems paviršiams. Dėl automatinio grindų atpažinimo jis puikiai prisitaiko prie atitinkamos grindų dangos. Galingas šepetys kruopščiai išvalo tekstile dengtų grindų pluoštus. Dėl išskirtinai mažo valymo aukščio dulkių siurbliu lengvai išvalysite grindis po lovomis ir stalais. Dar vienas privalumas – greita ir higieniška savaiminio išsivalymo funkcija. Cilindriniu šepečiu surinkti plaukai nupjaunami kojiniu jungikliu, o jų likučiai automatiškai susiurbiami. Šis dulkių siurblys išsiskiria labai patogia konstrukcija ir novatoriška rankena: ant jos rasite įjungimo ir išjungimo jungiklį, „eco!efficiency“ režimą ir LED ekraną, rodantį likusį akumuliatoriaus veikimo laiką. Atkreipkite dėmesį: įsigyjant šį modelį, „Kärcher Battery Power+“ akumuliatorius ir suderinamas akumuliatoriaus įkroviklis užsakomi atskirai. Taip pat papildomai galima įsigyti ir HEPA-14 filtrą. „Anniversary Edition“ ypatybė – bendrovės jubiliejaus proga su siurbliu gausite iš viso 11 neaustinės medžiagos filtravimo maišelių.č efektyvų HEPA-14 filtrą. „Anniversary Edition“ modelio ypatybė – bendrovės jubiliejaus proga su siurbliu gausite iš viso 11 neaustinės medžiagos filtravimo maišelių.
Savybės ir privalumai
Automatinė grindų atpažinimo funkcijaAutomatinis valymo efektyvumo pritaikymas konkrečiam paviršiui. Puikūs tekstilinės dangos ir kietųjų grindų paviršių valymo rezultatai.
Cilindrinio šepečio savaiminio išsivalymo funkcija naudojant kojinį jungiklįŠepečiu surinkti plaukai atskiriami ir susiurbiami dulkių siurbliu. Greitas ir veiksmingas cilindrinio šepečio išvalymas jo neišimant. Bekontaktis, ir todėl ypač higieniškas cilindrinio šepečio valymas.
Daugiafunkcinė inovatyvi rankena su LED ekranuSu ergonomišku įjungimo / išjungimo mygtuku. eco!efficiency režimas: prailgina akumuliatoriaus veikimo laiką, sumažina veikimo triukšmą. Praktiškas LED ekranas, kuriame rodomas likęs akumuliatoriaus veikimo laikas.
Kompaktiškas dizainas su labai žema prošvaisa
- Dulkių siurblys pasižymi lankstumu, todėl jį galima lygiai pastatyti ant grindų.
- Galima be vargo siurbti po lovomis ir kitais baldais.
36 V Kärcher Battery Power+ akumuliatorinė serija
- Suderinamas su visais 36 V Kärcher Battery Power+ ir Battery Power akumuliatoriais.
- Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Vakuumas (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Oro srautas (l/s)
|34
|Įvertintas našumas (W)
|420
|Garso lygis (dB(A))
|64
|Konteinerio talpa (l)
|3
|Darbinis plotis (cm)
|30
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / max. 50 (6,0 Ah) Power rėžimas / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency režimas: / max. 67 (7,5 Ah) Power rėžimas / max. 47 (7,5 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|44 / 68
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 310 x 1150
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Filtro maišelių skaičius: 10 Piece(s)
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Ritininio šepetėlio standumas: vidutinio minkštumo
- Ritininių šepečių skaičius: 1 Piece(s)
- Ritininių šepečių spalva: Juoda
- Nuimamas siurbimo vamzdis
- Gofruota siurbimo žarna
Įranga
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
Pritaikymo sritys
- Ypatingai rekomenduojamas biurų valymui bei viešbučių sektoriui
- Kruopščiam visų grindų valymui – nuo kietų grindų iki kilimų
Priedai
CV 30/2 Bp Anniversary Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.