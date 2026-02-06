Šlavimo įrenginys KM 70/20 C
Šlavimas nesukeliant dulkių į orą tiek viduje, tiek lauke: dėl savo filtro, cilindrinio šlavimo šepečio ir šoninio šepečio, lankstus stumdomas šlavimo įrenginys KM 70/20 C leidžia pasiekti optimalius valymo rezultatus.
Filtras, cilindrinis šlavimo šepetys ir šoninis šepetys užtikrina, kad su rankiniu šlavimo įrenginiu KM 70/20 C paviršius išvalysite lengvai ir beveik be dulkių – tiek patalpoje, tiek lauke. Šios mechaninės šluotos našumas yra 7 kartus didesnis nei paprastos šluotos. Cilindrinį šlavimo šepetį galima reguliuoti, naudojant 6 padalų skalę, o kartu su įvairiausiais šoniniais šepečiais nesudėtinga pasiekti optimalų valymo rezultatą šluojant skirtingas grindis. Reguliuojamo aukščio stūmimo rankena ir „Home Base“ sistema, skirta papildomai įrangai, pvz., kibirams ir šiukšlių rinkimo įrankiams, užtikrina ergonomišką darbą. Tai reiškia, kad šiukšles galima šalinti kartu su dulkėmis ir nešvarumais. Baigus darbą, KM 70/20 C 2SB galima laikyti sulanksčius, taip taupant vietą.
Savybės ir privalumai
Volo šepetys ir šoniniai šepetėliai reguliuojamiLaipsniškai reguliuojamas kontaktinis slėgis užtikrina optimalius šlavimo rezultatus. Reguliuojant kontaktinį slėgį sumažėja šlavimo įrenginio cilindrinio šepečio nusidėvėjimas. Siekiant apsaugoti šepečių šerius, galima visiškai išjungti cilindrinio šlavimo šepečio ir šoninio šepečio apkrovą.
Dulkių filtras.Dulkių filtras valo išmetamą orą ir šluojant neleidžia dulkėms kilti. Filtro sistema yra lengvai pasiekiama greitam ir lengvam pakeitimui.
Priedų laikymo sistema „Home Base“Patogi papildomos įrangos, tokios kaip kibirai ir šiukšlių rinkimo įrankiai, laikymo sistema. Priedus galima patogiai laikyti ant stūmimo rankenos.
Didelė nešvarumų talpa.
- Ergonomiška talpos rankena palengvina pernešimą ir išvalymą.
Reguliuojama stūmimo rankenėlė
- Puiki ergonomika dėl trigubo reguliavimo parinkties.
- Saugomas sulankstytas, todėl taupo vietą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|rankinis
|Maks. našumas (m²/h)
|2800
|Darbinis plotis (mm)
|480
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|700
|Konteinerio talpa bruto / neto (l)
|45 / 20
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|21
|Svoris su pakuote (kg)
|26,4
Komplektacija
- Smulkių dulkių filtras
Įranga
- Rankinė šlavimo pavara
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Atlenkiama rankena
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
Videos
Pritaikymo sritys
- Gamybinių, sandėliavimo, logistikos patalpų valymui
- Automobilių stovėjimo aikštelių ir serviso patalpų ar teritorijų valymui
- Įvarių viešų zonų, tokių kaip mokyklų aikštės, miestų skverai ir pan. valymui
- Taip pat puikiai tinka nedidelėms dirbtuvėms ir žemės ūkyje
Priedai
KM 70/20 C atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.