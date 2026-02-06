Šlavimo įrenginys KM 70/20 C 2SB
Optimalūs valymo rezultatai tiek viduje, tiek lauke: KM 70/20 C 2SB stumdomas šlavimo įrenginys su 2 šoniniais šepečiais išsiskiria puikiu našumu ir šluoja beveik be dulkių.
Rankinis šlavimo įrenginys KM 70/20 C 2SB valo 2 šoniniais šepečiais ir cilindriniu šlavimo šepečiu. Jame įrengta rankinė pavara, todėl vidaus ir lauko zonų valymas tampa paprastas ir efektyvus: KM 70/20 C 2SB našumas 9 kartus viršija paprastos šluotos našumą. Cilindrinį šlavimo šepetį galima reguliuoti, naudojant 6 padalų skalę, o kartu su įvairiausiais šoniniais šepečiais nesudėtinga pasiekti optimalų valymo rezultatą šluojant skirtingas grindis. Dėl filtro šlavimas vykdomas praktiškai be dulkių. Reguliuojamo aukščio stūmimo rankena ir „Home Base“ sistema, skirta papildomai įrangai, pvz., kibirams ir šiukšlių rinkimo įrankiams, užtikrina ergonomišką darbą. Tai reiškia, kad šiukšles galima šalinti kartu su dulkėmis ir nešvarumais. Baigus darbą, KM 70/20 C 2SB galima laikyti sulanksčius, taip taupant vietą.
Savybės ir privalumai
Volo šepetys ir šoniniai šepetėliai reguliuojamiLaipsniškai reguliuojamas kontaktinis slėgis užtikrina optimalius šlavimo rezultatus. Reguliuojant kontaktinį slėgį sumažėja šlavimo įrenginio cilindrinio šepečio nusidėvėjimas. Siekiant apsaugoti šepečių šerius, galima visiškai išjungti cilindrinio šlavimo šepečio ir šoninio šepečio apkrovą.
Dulkių filtras.Dulkių filtras efektyviai valo išmetamą orą ir šluojant neleidžia dulkėms kilti. Filtro sistema yra lengvai pasiekiama greitam ir lengvam pakeitimui.
Priedų laikymo sistema „Home Base“Patogi papildomos įrangos, tokios kaip kibirai ir šiukšlių rinkimo įrankiai, laikymo sistema. Priedus galima patogiai laikyti ant stūmimo rankenos.
Didelė nešvarumų talpa.
- Ergonomiška talpos rankena palengvina pernešimą ir išvalymą.
Reguliuojama stūmimo rankenėlė
- Puiki ergonomika dėl trigubo reguliavimo parinkties.
- Saugomas sulankstytas, todėl taupo vietą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|rankinis
|Maks. našumas (m²/h)
|3920
|Darbinis plotis (mm)
|480
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|700
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|980
|Konteinerio talpa bruto / neto (l)
|45 / 20
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|22
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|22
|Svoris su pakuote (kg)
|27,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|989 / 800 / 416
Komplektacija
- Smulkių dulkių filtras
Įranga
- Rankinė šlavimo pavara
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Atlenkiama rankena
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
Videos
Pritaikymo sritys
- Gamybinių, sandėliavimo, logistikos patalpų valymui
- Automobilių stovėjimo aikštelių ir serviso patalpų ar teritorijų valymui
- Įvarių viešų zonų, tokių kaip mokyklų aikštės, miestų skverai ir pan. valymui
- Taip pat puikiai tinka nedidelėms dirbtuvėms ir žemės ūkyje
Priedai
KM 70/20 C 2SB atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.